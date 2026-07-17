కాల్చేది ఒకరు, పిల్చేది మరొకరు - లంగ్ క్యాన్సర్ బాధితుల్లో పొగతాగని వారే అధికం
ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ బాధితుల్లో 30 శాతం మంది పొగతాగని వారే - ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో ఏడాదిలో 800 - 1000 వరకు కొత్త కేసులు నమోదు
Published : July 17, 2026 at 2:16 PM IST
Many Lung Cancer Patients are Non Smokers : హైదరాబాద్లోని ప్రభుత్వ ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించి ఏడాదికి 800-1000 వరకు కొత్త కేసులు నమోదవుతుంటాయి. ఇందులో 30 శాతం మంది వరకు బాధితులు నాన్-స్మోకర్లే ఉన్నారు. ఇక ఇంట్లో లేదా ఆఫీస్లో నిరంతరం ఇతరులు వదిలిన పొగ పీల్చడం, వాహనాల కాలుష్యం, పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు, రోడ్లపై ఉండే దుమ్ము, ధూళి కణాలు ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరి కణాల్లోని డీఎన్ఏపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. కాలక్రమేణా ఆ కణాలు క్యాన్సర్ బారినపడే ప్రమాదముంది. గాలి, వెలుతురు సరిగా రాని ఇళ్లు, వంట సమయంలో పొగ వల్ల మహిళల్లో క్యాన్సర్కు అవకాశముంది.
పొగ తాగని వారిలోనే అధిక శాతం క్యాన్సర్ : మరికొన్ని రకాల రసాయన పరిశ్రమలతోపాటు శరీరంలో జన్యుపరమైన మార్పులతోనూ ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువని ఎంఎన్జే వైద్యులు తెలిపారు. మరోవైపు హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ పెరగడంతో పీఎం 2.5 రేణువులు ఎక్కువగా విడుదలవుతున్నాయి. బెంజీన్ లాంటి వాయువులు క్యాన్సర్ ముప్పును పెంచుతాయి. చాలా వరకు పొగ తాగనివారిలో వచ్చే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్లో 80 శాతం వరకు ఎడినోకార్సినోమా రకానికి చెందినవే. ఇది ఊపిరితిత్తుల వెలుపల భాగంలో రావడం వల్ల ప్రారంభ దశలో గుర్తించలేం. దాదాపు 70 శాతం మంది 4 దశలో ఆసుపత్రికి వస్తుంటారని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
''ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్లతో వచ్చే వారిలో నాన్స్మోకర్ల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతోంది. చాలామంది ఇంట్లో పొగ తాగుతుంటారు. ఇది చిన్నపిల్లలు, మహిళలపై ప్రభావం చూపుతుంది. నిరంతరంగా దగ్గు, శ్వాస ఆడకపోవడం, కఫంలో రక్తం, ఆయాసం, గట్టిగా శ్వాస పీల్చే సమయంలో, నవ్వినప్పుడు, దగ్గినప్పుడు ఛాతీ, పక్కటెముకలు, వెన్ను భాగంలో నొప్పి, జలుబు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లు లేకుండానే స్వరం మారడం, ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్లు లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వైద్యులను సంప్రదించాలి'' - డా. చైతన్య, ప్రొఫెసర్, ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి
అప్రమత్తతే ఊపిరి : మనిషిని కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషించే ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యం పట్ల అనేక మంది అశ్రద్ధ వహిస్తున్నారు. వాతావరణ కాలుష్యం, విష వాయువులు, ధూమపానం తదితర కారణాల వల్ల పలువురు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ బారిన పడి జీవితాలను కోల్పోతున్నారు. అయితే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్లో స్మాల్సెల్ లంగ్ క్యాన్సర్, నాన్ స్మాల్సెల్ లంగ్ క్యాన్సర్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి. అందులో స్మాల్సెల్ లంగ్ క్యాన్సర్ అనేది ఎక్కువగా పొగ తాగేవారిలో కనిపిస్తుంది. మొత్తం ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్లతో సుమారు 14 శాతం ఇవే ఉంటాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇక 85 శాతం మందిలో నాన్ స్మాల్సెల్ లంగ్ క్యాన్సర్ కనిపిస్తుంది. దీనివల్ల పొలుసుల కణ క్యాన్సర్, పెద్ద సెల్ కార్సినోమా వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
''ఈ మధ్య కాలంలో క్యాన్సర్ బాధితులు అధికంగా పెరుగుతున్నారు. పురుషుల్లో అధికంగా పెద్దపేగు క్యాన్సర్తో పాటు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ సైతం అధికంగా విస్తరిస్తోంది. దీనిలో ప్రధానంగా పొగతాగడం కారణంగా స్మాల్ సెల్ ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ఇటీవల కాలంలో క్రమేపీ విస్తరిస్తుంది. ప్రస్తుతం నమోదవుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ బాధితుల్లో 95 శాతం మంది పొగ తాగేవారు, పొగ తాగే వారి వెంట ఉండే వారు ఉన్నారు. వాహనాల కాలుష్యం, డీజిల్ ఉద్ఘారాలు, రాడార్ గ్యాస్ వంటివి సైతం ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్కు కారణం కావొచ్చు. ముందస్తుగా గుర్తించి తగిన చికిత్స అందించడం వల్ల క్యాన్సర్ మరణాలను తగ్గించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది '' - డాక్టర్ కంచర్ల హరీష్, క్యాన్సర్ వైద్య నిపుణుడు
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