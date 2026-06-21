MMTS రైళ్లకు అసలేమైంది? - ప్రయాణికులకు దూరమవడానికి కారణాలు ఇవేనా?
2018-19లో 5.32 కోట్ల ప్రయాణికులు - ప్రస్తుతం 1.29 కోట్లకు పరిమితం - మెట్రోరైలు సేవలకు మొగ్గు చూపుతున్న జనాలు - ప్రత్యేక కారిడార్, ఏసీ రైళ్లు, భద్రత పెంచడమే పరిష్కారం!
Published : June 21, 2026 at 12:10 PM IST
MMTS Services Decreased In Hyderabad : ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ మహానగరంలో ప్రజా రవాణా అంటే మొదట గుర్తుకువచ్చేది ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు. అవి లోకల్గా నడుస్తూ ప్రజలకు అద్భుతమైన సేవలను అందించేవి. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చిన వారికి ఇవి లోకల్గా వెళ్లేందుకు ఎంతో సహాయపడేవి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇవి ప్రజా రవాణాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ వెన్నెముకగా నిలిచేవి. కానీ ఇప్పుడు వాటి ఆదరణ ఊహించనంత స్థాయిలో తగ్గింది. ఇలా ఎందుకు జరిగింది? దానికి గల కారణాలు ఏంటి? పునర్ వైభవానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏంటనే విషయాల్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
2018-19లో 5.32 కోట్ల ప్రయాణికులు : ఈ లోకల్ రైళ్లు ఏటికేడాది రవాణా మార్గానికి దూరమవుతున్నాయి. 2018-19 మధ్యలో ఈ రైళ్లలో 5.32 కోట్ల మంది ప్రయాణించేవారు. ఆ సంఖ్య 2024-25కి 1.29 కోట్లకు పరిమితమైంది. ఈ ఆరేళ్లలో తేడాను గమనిస్తే దాదాపు 76 శాతం ప్రయాణికులకు ఎంఎంటీఎస్ దూరమయ్యింది.
ప్రధాన కారణాలు ఇవే : ఏ ప్రయాణికుడైనా సమయం చూసుకుని స్టేషన్కు వస్తాడు. అనుకున్న టైంకి రైలు వస్తే అతని గమ్యానికి కూడా అనుకున్న సమయానికి చేరుకుంటాడు. కానీ రైలు సమయానికి రాకుండా ఆలస్యమైతే? ప్రస్తుతం ఎంఎంటీఎస్ రైల్వే సేవల్లో కూడా సమయపాలన లోపలే ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది. ఈ రైళ్లకు సంబంధించి టైం టేబుల్ ఉంది. అయినా రైలు స్టేషన్కు ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అలాగే ఈ రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి సిటీ బస్సులు నడవవు. దాంతో స్టేషన్ దిగిన వెంటనే ప్రయాణికులకు సరైన బస్సు సౌకర్యం లేనందున ఈ రైళ్లపై ప్రయాణికులు ఆసక్తి చూపటం లేదు.
సరైన ట్రాక్లు లేకపోవటం : ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లకు ప్రత్యేక ట్రాక్లు లేకపోవటం మరొక కారణం. మెయిల్, సూపర్ఫాస్ట్, ఎక్స్ప్రెస్, సరకు రవాణా రైళ్లకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చి ఆ ట్రాక్లపై వాటినే పంపిస్తున్నారు. దీంతో ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు తరచూ స్టేషన్లలోనే నిలిచిపోతున్నాయి. కొన్నిసార్లు 15-20 నిమిషాల పాటు సిగ్నల్ కోసం వేచి చూడాల్సి వస్తోందని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల వారు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
భద్రత భయం, సౌకర్యాల కొరత : కొన్ని రైళ్లలో పోకిరీల సంచారం అధికంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల మహిళా ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ విషయంలో తగిన భద్రతా సిబ్బంది లేకపోవటం ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. మరోవైపు ఎంఎంటీఎస్కు పోటీగా సిటీలో మెట్రో సేవలు ప్రారంభమయ్యాయి. మెట్రో రైళ్లలో ఆధునిక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి కూడా ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇక కొవిడ్ సమయంలో వీటి సేవలను నిలిపివేయటంతో ప్రజలు ఇతర రవాణా మార్గాలను ఎంచుకున్నారు. ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లలో ఉచిత ప్రయాణానికి అనుమతిస్తే టికెట్ల ద్వారా ప్రస్తుతం వస్తున్న ఆదాయాన్ని తాము చెల్లిస్తామంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత నెలలో లేఖ రాయగా, రైల్వే బోర్డు బదులిచ్చింది. ఎంఎంటీఎస్ రైళ్ల నిర్వహణ ఖర్చుతో పోలిస్తే వస్తున్న ఆదాయం చాలా తక్కువని, అలాంటి ఉచిత సేవలు అందించలేమని పేర్కొంది.
పునర్ వైభవానికి చేయాల్సినవి ఇవే :
- ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లకు ప్రత్యేక ట్రాక్లు ఏర్పాటు చేయాలి. రైళ్ల సంఖ్య, ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచాలి. సమయపాలన పాటించాలి.
- ఏసీ కోచ్లు ప్రవేశపెట్టాలి. మహిళల భద్రత కోసం ఆర్పీఎఫ్, జీఆర్పీని కాపలాగా ఏర్పాటు చేయాలి. రియల్ టైమ్ ట్రైన్ ట్రాకింగ్ వ్యవస్థను తీసుకురావాలి.
- మెట్రో, టీఎస్ఆర్టీసీతో మెరుగైన అనుసంధానం కల్పించాలి.
- గతంలో సగటున రోజుకు 121 ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు తిరిగేవి. ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 80-88 మాత్రమే ఉంది. రైళ్ల సంఖ్యనూ గణనీయంగా పెంచాలి.
ఎంఎంటీఎస్ను ఉచితంగా నడపలేం - స్పష్టం చేసిన రైల్వేశాఖ
హైదరాబాద్లో చవక ప్రయాణానికి ఎంఎంటీఎస్ - 'రైల్వన్'తో కొత్త ఊపు