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రైలు ఎక్కాలంటే నిచ్చెన కావాల్సిందే! - ఎంఎంటీఎస్​ ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న హై-ప్లాట్​ఫామ్​లు

స్టేషన్​లో రైలు ఎక్కుతూ ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్లాట్​ఫామ్​కు, రైలు ఫుట్​బోర్డ్​కు మధ్య ఏర్పడే భారీ గ్యాప్​ ప్రయాణికులను రైలు ఎక్కేందుకు సర్కస్​ ఫీట్లు చేయిస్తోంది. ఇబ్బందులపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో పలు విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

MMTS Face Major Difficulties at Stations
ఎంఎంటీఎస్​లో ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2026 at 2:29 PM IST

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MMTS Face Major Difficulties at Stations : ఎంఎంటీఎస్​ రైలు ప్రయాణం కొన్ని స్టేషన్లలో ప్రయాణికులకు కష్టంగా మారుతోంది. మెట్రో తరహాలో మెట్లు లేకుండా ఉండే ఈ రైలు బోగీలు క్షేత్రస్థాయిలో లో లెవెల్​​ ఫ్లాట్​ఫామ్​ల వల్ల భూమికి మూడడుగుల ఎత్తులో ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి. ప్లాట్​ఫామ్​కు, రైలు ఫుట్​బోర్డ్​కు మధ్య ఏర్పడే భారీ గ్యాప్​ ప్రయాణికులను రైలు ఎక్కేందుకు సర్కస్​ ఫీట్లు చేయిస్తోంది. ఖైరతాబాద్​ నుంచి లింగంపల్లి వరకున్న ఎంఎంటీఎస్​ స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల ఇబ్బందులపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో పలు విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

సాంకేతిక లెక్కలు ఏంటంటే

  • ఎంఎంటీఎస్​ రైలు లోపలి ఫ్లోర్​ ఎత్తు పట్టాల నుంచి సుమారు 1200 మి.మీ నుంచి 1300 మి.మీ ఎత్తులో ఉంటుంది.
  • భారతీయ రైల్వే నిబంధన ప్రకారం హైలెవల్​ ఫ్లాట్​ఫామ్​ గరిష్ఠ ఎత్తు పట్టాల నుంచి 760 మి.మీ - 840 మి.మీ మాత్రమే ఉండాలి.
MMTS Face Major Difficulties at Stations
ఎంఎంటీఎస్​ రైలు ఎక్కేందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రయాణికుడు (ETV Bharat)

రైల్వే ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లు ఇవే

  • ఎంఎంటీఎస్​ నడిచే పట్టాలపైనే గూడ్స్​ రైళ్లు, వెడల్పైన ఎక్స్​ప్రెస్​ రైళ్లు ప్రయాణిస్తాయి. ఒకవేళ ప్లాట్​ఫామ్​ ఎత్తును ఎంఎంటీఎస్​ కోచ్​లను సమానంగా పెంచితే, ఇతర రైళ్లు అంచులు ప్లాట్​ఫామ్​ను ఢీకొట్టే ప్రమాదం ఉందని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే ఒకే రూట్​లో నడిచే ఎంఎంటీఎస్​ లైన్లలో ప్లాట్​ఫామ్​ ఎత్తుల నిర్వహణ విభిన్నంగా ఉండటం విశేషం.
  • ఖైరతాబాద్​, నెక్లెస్​ రోడ్​, చందానగర్​ స్టేషన్లలో ప్లాట్​ఫామ్​ల ఎత్తు తక్కువగా ఉండటం వల్ల 2-3 అడుగుల మేర పైకి ఎగిరి ఎక్కడమో లేదా కిందికి దూకడమో చేయాల్సి వస్తోంది.
  • బోరబండ, ఫతేనగర్​, భరత్​నగర్​ స్టేషన్లలో ప్లాట్​ఫామ్​ కింది ఖాళీ స్థలంలో కాళ్లు ఇరుక్కుపోయే ప్రమాదం ఉంది.

మరి పరిష్కార మార్గాలేంటి?

  • స్టేషన్​లో రైలు ఆగినప్పుడే కిందికి తెరుచుకునేలా, రైలు కదిలేటప్పుడు లోపలికి ముడుచుకునేలా ఆటోమేటిక్​ అదనపు మెట్లను బోగీలకు అమర్చాలి.
  • హైటెక్​సిటీ స్టేషన్​ తరహాలో ఖైరతాబాద్​, బోరబండ, నేచర్​క్యూర్​ వంటి స్టేషన్లలోనూ ప్లాట్​ఫామ్​ అంచులను ఆధునికీకరించాలి.
  • ప్లాట్​ఫామ్​ అంచులకు గట్టి రబ్బర్​ కుషన్లను అమర్చడం ద్వారా గ్యాప్​ను తగ్గించవచ్చు.

పునర్​ వైభవానికి చేయాల్సినవి

  • ఎంఎంటీఎస్​ రైళ్లకు ప్రత్యేక ట్రాక్​లు ఏర్పాటు చేయాలి. రైళ్ల సంఖ్య, ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచాలి. సమయపాలన పాటించాలి.
  • ఏసీ కోచ్​లు ప్రవేశపెట్టాలి. మహిళల భద్రత కోసం ఆర్​పీఎఫ్​, జీఆర్పీ పహారా ఏర్పాటు చేయాలి. రియల్​ టైమ్​ ట్రైన్​ ట్రాకింగ్​ వ్యవస్థ. అలాగే మెట్రో, టీఎస్​ఆర్టీసీతో మెరుగైన అనుసంధానం కల్పించాలి. గతంలో సగటున రోజకు 121 ఎంఎంటీఎస్​ రైళ్లు తిరిగితే ప్రస్తుతం ఈ సంఖ్య 80-88 మాత్రమే ఉంటోంది. ఈ సంఖ్యను గణనీయంగా పెంచాలి.

సమయపాలన లేక రైళ్లు ఆలస్యం

మరోవైపు ఎంఎంటీఎస్​పై ఆదరణ తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం సమయపాలన లోపమేనని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. ఈ రైళ్లు ఏ స్టేషన్​కు ఎప్పుడు వస్తాయో టైం టేబుల్​ ఉన్నప్పటికీ రైలు కూత స్టేషన్​కు చేరేటప్పటికి ఎంత ఆలస్యమవుతుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. మరోవైపు రైలు దిగిన తర్వాత ఎంఎంటీఎస్​ స్టేషన్ల నుంచి సిటీ బస్సుల్లేవు. దీంతో చాలా దూరం వీటి పట్ల ఆసక్తి చూపడం లేదు.

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ఎంఎంటీఎస్​ ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు
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