రైలు ఎక్కాలంటే నిచ్చెన కావాల్సిందే! - ఎంఎంటీఎస్ ప్రయాణికులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న హై-ప్లాట్ఫామ్లు
స్టేషన్లో రైలు ఎక్కుతూ ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్లాట్ఫామ్కు, రైలు ఫుట్బోర్డ్కు మధ్య ఏర్పడే భారీ గ్యాప్ ప్రయాణికులను రైలు ఎక్కేందుకు సర్కస్ ఫీట్లు చేయిస్తోంది. ఇబ్బందులపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో పలు విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.
Published : October 3, 2026 at 2:29 PM IST
MMTS Face Major Difficulties at Stations : ఎంఎంటీఎస్ రైలు ప్రయాణం కొన్ని స్టేషన్లలో ప్రయాణికులకు కష్టంగా మారుతోంది. మెట్రో తరహాలో మెట్లు లేకుండా ఉండే ఈ రైలు బోగీలు క్షేత్రస్థాయిలో లో లెవెల్ ఫ్లాట్ఫామ్ల వల్ల భూమికి మూడడుగుల ఎత్తులో ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి. ప్లాట్ఫామ్కు, రైలు ఫుట్బోర్డ్కు మధ్య ఏర్పడే భారీ గ్యాప్ ప్రయాణికులను రైలు ఎక్కేందుకు సర్కస్ ఫీట్లు చేయిస్తోంది. ఖైరతాబాద్ నుంచి లింగంపల్లి వరకున్న ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల ఇబ్బందులపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో పలు విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.
సాంకేతిక లెక్కలు ఏంటంటే
- ఎంఎంటీఎస్ రైలు లోపలి ఫ్లోర్ ఎత్తు పట్టాల నుంచి సుమారు 1200 మి.మీ నుంచి 1300 మి.మీ ఎత్తులో ఉంటుంది.
- భారతీయ రైల్వే నిబంధన ప్రకారం హైలెవల్ ఫ్లాట్ఫామ్ గరిష్ఠ ఎత్తు పట్టాల నుంచి 760 మి.మీ - 840 మి.మీ మాత్రమే ఉండాలి.
రైల్వే ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లు ఇవే
- ఎంఎంటీఎస్ నడిచే పట్టాలపైనే గూడ్స్ రైళ్లు, వెడల్పైన ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు ప్రయాణిస్తాయి. ఒకవేళ ప్లాట్ఫామ్ ఎత్తును ఎంఎంటీఎస్ కోచ్లను సమానంగా పెంచితే, ఇతర రైళ్లు అంచులు ప్లాట్ఫామ్ను ఢీకొట్టే ప్రమాదం ఉందని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే ఒకే రూట్లో నడిచే ఎంఎంటీఎస్ లైన్లలో ప్లాట్ఫామ్ ఎత్తుల నిర్వహణ విభిన్నంగా ఉండటం విశేషం.
- ఖైరతాబాద్, నెక్లెస్ రోడ్, చందానగర్ స్టేషన్లలో ప్లాట్ఫామ్ల ఎత్తు తక్కువగా ఉండటం వల్ల 2-3 అడుగుల మేర పైకి ఎగిరి ఎక్కడమో లేదా కిందికి దూకడమో చేయాల్సి వస్తోంది.
- బోరబండ, ఫతేనగర్, భరత్నగర్ స్టేషన్లలో ప్లాట్ఫామ్ కింది ఖాళీ స్థలంలో కాళ్లు ఇరుక్కుపోయే ప్రమాదం ఉంది.
మరి పరిష్కార మార్గాలేంటి?
- స్టేషన్లో రైలు ఆగినప్పుడే కిందికి తెరుచుకునేలా, రైలు కదిలేటప్పుడు లోపలికి ముడుచుకునేలా ఆటోమేటిక్ అదనపు మెట్లను బోగీలకు అమర్చాలి.
- హైటెక్సిటీ స్టేషన్ తరహాలో ఖైరతాబాద్, బోరబండ, నేచర్క్యూర్ వంటి స్టేషన్లలోనూ ప్లాట్ఫామ్ అంచులను ఆధునికీకరించాలి.
- ప్లాట్ఫామ్ అంచులకు గట్టి రబ్బర్ కుషన్లను అమర్చడం ద్వారా గ్యాప్ను తగ్గించవచ్చు.
పునర్ వైభవానికి చేయాల్సినవి
- ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లకు ప్రత్యేక ట్రాక్లు ఏర్పాటు చేయాలి. రైళ్ల సంఖ్య, ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచాలి. సమయపాలన పాటించాలి.
- ఏసీ కోచ్లు ప్రవేశపెట్టాలి. మహిళల భద్రత కోసం ఆర్పీఎఫ్, జీఆర్పీ పహారా ఏర్పాటు చేయాలి. రియల్ టైమ్ ట్రైన్ ట్రాకింగ్ వ్యవస్థ. అలాగే మెట్రో, టీఎస్ఆర్టీసీతో మెరుగైన అనుసంధానం కల్పించాలి. గతంలో సగటున రోజకు 121 ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు తిరిగితే ప్రస్తుతం ఈ సంఖ్య 80-88 మాత్రమే ఉంటోంది. ఈ సంఖ్యను గణనీయంగా పెంచాలి.
సమయపాలన లేక రైళ్లు ఆలస్యం
మరోవైపు ఎంఎంటీఎస్పై ఆదరణ తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం సమయపాలన లోపమేనని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. ఈ రైళ్లు ఏ స్టేషన్కు ఎప్పుడు వస్తాయో టైం టేబుల్ ఉన్నప్పటికీ రైలు కూత స్టేషన్కు చేరేటప్పటికి ఎంత ఆలస్యమవుతుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. మరోవైపు రైలు దిగిన తర్వాత ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్ల నుంచి సిటీ బస్సుల్లేవు. దీంతో చాలా దూరం వీటి పట్ల ఆసక్తి చూపడం లేదు.
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