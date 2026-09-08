స్పీకర్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్ కుమార్ రెడ్డి అరెస్ట్
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్ కుమార్ రెడ్డిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు - న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో తాతా మధు అరెస్ట్ - కోకాపేట్లో నవీన్ రెడ్డి అరెస్ట్
Published : September 8, 2026 at 7:32 AM IST
BRS MLCs Tata Madhu and Naveen Kumar Reddy Arrested : అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్ కుమార్ రెడ్డిలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అనంతరం నారాయణగూడ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. హైదరాబాద్లోని ఎమ్మెల్సీల నివాసాలకు వెళ్లిన పోలీసులు వారికి నోటీసులు ఇచ్చి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
కాసేపట్లో కోర్టులో హాజరు : తాతా మధుపై ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపుల చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఉదయం 7 గంటలకు ఆయనను అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించారు. కాసేపట్లో ఎమ్మెల్సీ తాతా మధును కోర్టులో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపుల చట్టం : నవీన్ కుమార్ రెడ్డిని కోకాపేటలోని ఆయన నివాసంలో అరెస్టు చేశారు. శాసనసభ స్పీకర్ ఓఎస్డీ పొల్లెపల్లి వెంకటేశం ఫిర్యాదు మేరకు సెక్షన్లు 352 రెడ్ విత్ 3(5), ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపుల చట్టం కింద సైఫాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇద్దరు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలపై కేసు నమోదైంది.
కాంగ్రెస్ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ : ఎమ్మెల్సీల అరెస్ట్పై బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ స్పందించారు. ఆరు గ్యారెంటీలు అమలు చేయకుండా అరెస్టు, అక్రమ నిర్బంధాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. హామీలు అమలు అవుతాయంటే ఎమ్యెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు స్వచ్ఛందంగా అరెస్ట్ అవుతామన్నారు. సబిత, సునీతకు జరిగిన అవమానాలపై ఏం చర్యలు తీసుకున్నారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ను గమనిస్తున్నారన్నారు.
ఆరు గ్యారెంటీలు, 420 హామీలు అమలు చేయలేకపోయిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, 1000 రోజుల్లో ఏమి సాధించింది అంటే, అరెస్టులు, అక్రమ నిర్బంధాలు.— KTR (@KTRBRS) September 8, 2026
హామీలు అమలు అవుతాయి అంటే - బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్యెల్సీ లు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ వచ్చి స్వచ్ఛందంగా అరెస్ట్ అవుతాము! మేము సిద్ధం, మీరు సిద్ధమా?
అలానే…
స్పీకర్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు : సోమవారం బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నినాదాలతో కూడిన టీషర్ట్లు ధరించి అసెంబ్లీ గేటు లోపలికి వెళ్లడానికి యత్నించడంతో పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు ఆగ్రహంతో రెచ్చిపోయి స్పీకర్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరో ఎమ్మెల్సీ నవీన్ కుమార్ రెడ్డి కూడా పోలీసులతో దురుసుగా ప్రవర్తించారు. దీంతో ఆ ఇద్దరిపై పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు కాగా, ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్ కుమార్ రెడ్డి నివాసాలకు వెళ్లి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దీంతో పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, బీఆర్ఎస్ నేతలు వారి నివాసాలకు చేరుకున్నారు.
నా మాటలు ఉపసంహరించుకుంటున్నా : స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్కుమార్ అంటే తనకు గౌరవం ఉందని తాతా మధు పేర్కొన్నారు. తాను అనని మాటలను తనకు ఆపాదించడం సరికాదన్నారు. స్పీకర్ను తానేమీ అనలేదని, ఆయనను అన్నట్లు భావిస్తే తన వ్యాఖ్యలను ఉపసంహరించుకుంటున్నానని మధు వివరణ ఇచ్చారు. తన మాటలపై విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నానన్న ఆయన, తనపై దాడి చేసి గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేశారని ఆరోపించారు. తనపై దాడి చేసిన వారిని మాత్రమే ఆవేశంతో అన్నానని స్పష్టతనిచ్చారు.
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