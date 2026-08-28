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పచ్చదనాన్ని పెంచేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటాం: గ్రీన్ బోర్డ్ ఛైర్మన్‌ నాగబాబు

మంగళగిరిలోని అటవీ శాఖ కార్యాలయంలో గ్రీన్ బోర్డు ఛైర్మన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాగబాబు - ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును కలిసిన నాగబాబు దంపతులు

MLC Nagababu Took Charge as AP Green Board Chairman
గ్రీన్ బోర్డు ఛైర్మన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాగబాబు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 7:57 PM IST

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MLC Nagababu Took Charge as AP Green Board Chairman: రాష్ట్రంలో పచ్చదనాన్ని పెంచేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని గ్రీన్ బోర్డ్ ఛైర్మన్‌, ఎమ్మెల్సీ కొణిదెల నాగబాబు చెప్పారు. మంగళగిరిలోని అటవీ శాఖ కార్యాలయంలో గ్రీన్ బోర్డు ఛైర్మన్‌గా నాగబాబు శుక్రవారం బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ నాయకులు, అధికారులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రాష్ట్రంలో 29 శాతం గ్రీనరీ ఉందని, దానిని 2047 నాటికి 50 శాతానికి పెంచేందుకు కృషి చేస్తానన్నారు. మొక్కలు నాటడమే కాకుండా వాటిని సంరక్షించే బాధ్యతలు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. గ్రీన్ బోర్డ్ ఛైర్మన్‌గా అవకాశం కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్‌కు నాగబాబు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

పచ్చదనాన్ని పెంచేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటాం: గ్రీన్ బోర్డ్ ఛైర్మన్‌ నాగబాబు (ETV Bharat)

గ్రీనరీ మీద నాకు చాలా ఆసక్తి ఉంటుంది. నేను ముందు నుంచీ మొక్కలు నాటడం కోసం కార్యక్రమాలు నిర్విహించేవాడ్ని. పవన్​ కల్యాణ్​కు కూడా పర్యావరణం, పచ్చదనం అంటే ఇష్టం. మా ఇద్దరి ఆలోచనలు ఇక్కడ కలుస్తాయి. రాష్టాన్ని హరితహారంగా మార్చడమే మా బాధ్యత. ఇంతకు ముందు నాకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి మొక్కలు నాటడం, ప్రకృతి కాపాడటంలో ముందున్నాను. ఇకపై బాధ్యతగా ఈ పని చేస్తా. ఇది నాకెంతో సంతృప్తినిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను.' -నాగబాబు, ఏపీ గ్రీన్ బోర్డ్ ఛైర్మన్‌

సీఎం అభినందనలు: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుని మర్యాదపూర్వకంగా ఎమ్మెల్సీ కొణిదెల నాగబాబు కలిశారు. నేడు ఏపీ గ్రీన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఛైర్మన్‌గా బాధ్యతలు తీసుకున్న అనంతరం సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రిని సతీసమేతంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా నాగబాబును సత్కరించి సీఎం చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

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