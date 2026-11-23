'సెల్ఫోన్ ఎవరికిచ్చానో తెలియదు' - పోలీసుల విచారణలో అరకొర సమాధానాలు చెప్పిన అప్పిరెడ్డి
YSRCP MLC Lella Appireddy Police Custody: వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కు వంపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 11:43 AM IST
సెల్ఫోన్ ఎవరికిచ్చానో తెలియదు ధర్నా తర్వాత ఎవరికో ఇచ్చి మర్చిపోయాను అని వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి పోలీసుల విచారణలో చెప్పినట్లు సమాచారం. ఈ నెల 5న వెంగళాయపాలెంలో ప్రాదేశిక ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత అధికారులు బ్యాలట్ బాక్సులతో వెళ్తుండగా వారిని అడ్డగించి వాటిని స్వాధీనం చేసుకుని ఆందోళన నిర్వహించిన కేసులో అప్పిరెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కు వంపారు.
న్యాయస్థానం ఆదేశాల మేరకు శని, ఆదివారాల్లో రాజమహేంద్రవరంలోని కారాగారంలో అప్పిరెడ్డిని విచారించారు. బ్యాలట్ బాక్సులు స్వాధీనం చేసుకుని ఆందోళన చేశాక పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకునే క్రమంలో మీ సెల్ ఫోన్ను ఎవరికి ఇచ్చారని ప్రశ్నించగా ఎవరికో ఇచ్చి మరచిపోయానని చెప్పినట్లు సమాచారం.
గుర్తు లేదు, మర్చిపోయా : ఆ రోజు అలజడి సృష్టించాలని మీ పార్టీలో నాయకులెవరైనా చెప్పారా? మిమ్మల్ని ఎవరు ప్రోత్సహించారన్న ప్రశ్నలకు స్థానిక నాయకులు ఫోన్ చేస్తే తాను వెళ్లానని చెప్పినట్లు సమాచారం. చాలా ప్రశ్నలకు తెలియదు. గుర్తు లేదు, మర్చిపోయాననే సమాధానమిచ్చినట్లు తెలిసింది. బ్యాలట్ బాక్సులు స్వాధీనం చేసుకోవడం తప్పు అని తెలిసినా ఎందుకు అలా చేశారని అడిగితే తనకు తెలియదని చెప్పినట్లు సమాచారం. ఆదివారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు అప్పిరెడ్డిని విచారించారు.
తీర్పు వాయిదా : వెంగళాయపాలెంలో పోలింగ్ అనంతరం ఎన్నికల సిబ్బంది బ్యాలెట్ బాక్సు తీసుకెళ్లకుండా లేళ్ల అప్పిరెడ్డితో పాటు, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అడ్డుకున్నారు. దీంతో గుంటూరు- నల్లపాడు మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ స్తంభించి తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. తదితర ఆరోపణలపై అప్పిరెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అప్పిరెడ్డిని 8 రోజులపాటు తమ కస్టడీకి ఇవ్వాలని పోలీసులు పిటిషన్ వేయగా న్యాయస్థానం 3 రోజులకే అనుమతించింది. దీంతో నల్లపాడు పోలీసులు ఆయన్ను కస్టడీకి తీసుకుని విచారించారు. మరో వైపు అప్పిరెడ్డి దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్పై వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి తీర్పును ఈనెల 25కి వాయిదా వేశారు.
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