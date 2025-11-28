ETV Bharat / state

రాజీనామాను ఏడాదిగా పెండింగ్‌లో పెట్టడమేంటి? - శాసనమండలి ఛైర్మన్‌ చర్యను తప్పుపట్టిన హైకోర్టు

విచక్షణాధికారం పేరుతో విచారణ ప్రక్రియ దుర్వినియోగం - హైకోర్టు ఆక్షేపణ - 4 వారాల్లో నిర్ణయం వెల్లడించాలని మోషేనురాజుకు ఆదేశం

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

November 28, 2025

AP High Court Gives Deadline To Council Chairman: ఎమ్మెల్సీ జయమంగళ వెంకటరమణ తన పదవికి రాజీనామా చేస్తూ శాసనమండలి ఛైర్మన్​ మోషేనురాజుకు లేఖ రాశారు. అయితే ఆయన ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఏడాది పాటు పెండింగ్​లో ఉంచడాన్ని హైకోర్టు తప్పు పట్టింది. ఆయన చర్యలు చట్ట విరుద్ధమని తేల్చి చెప్పింది. విచక్షణాధికారం పేరుతో సహేతుక సమయంలో సరైన నిర్ణయం వెల్లడించకపోవడం విచారణ ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడంతో పాటు 'వెడ్నెస్‌బరీ సూత్రా'నికి, అధికరణ 14కు విరుద్ధమని పేర్కొంది.

జయమంగళ వెంకటరమణ 2024 నవంబర్‌ 23న ఛైర్మన్‌కు రాజీనామా సమర్పించారని గుర్తు చేసింది. విచారణ నిమిత్తం 2025 నవంబర్‌ 28న తన ముందు హాజరు కావాలని ఛైర్మన్‌ ఆయనకు సెప్టెంబర్‌ 8న నోటీసు జారీ చేయడాన్ని ఆక్షేపించింది. జయమంగళ రాజీనామాపై నాలుగు వారాల్లో విచారణ ముగించాలి. అలాగే దీనిపై సరైన నిర్ణయం ప్రకటించాలని ఛైర్మన్‌ను ఆదేశించింది.

వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఎమ్మెల్సీగా వెంకటరమణ గెలుపొందారు. 2024 నవంబర్‌లో తాను ఇచ్చిన రాజీనామా లేఖపై శాసనమండలి ఛైర్మన్‌ మోషేనురాజు నిర్ణయం తీసుకోలేదంటూ హైకోర్టును ఆయన ఆశ్రయించారు. ఇటీవల ఈ వ్యాజ్యంపై వాదనలు ముగియడంతో న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ గన్నమనేని రామకృష్ణప్రసాద్‌ తీర్పును రిజర్వు చేశారు. నిన్న (గురువారం) నిర్ణయాన్ని వెల్లడించారు.

గరిష్ఠంగా నెలలో నిర్ణయం తీసుకోవాలి: సభ్యులు సమర్పించిన రాజీనామాలపై స్పీకర్ లేదా ఛైర్మన్​ సభ్యులు నుంచి వివరణ తీసుకోవాలి. తర్వాత 15 రోజుల్లో, గరిష్ఠంగా నెలలో ఏదో ఒక నిర్ణయం వెల్లడించాలి. మండలి ఛైర్మన్‌ చర్య పార్లమెంట్‌లో జరిగిన చర్చల ఆధారంగా తీసుకు వచ్చిన 33వ రాజ్యాంగ సవరణ స్ఫూర్తికి ఇది విరుద్ధం.

చట్టం కంటే చట్టాలు చేసే వాళ్లు ఎక్కువేమి కాదు. చట్టసభల్లో స్పీకర్, ఛైర్మన్‌ నిష్పాక్షికంగా వ్యవహరిస్తారని రాజ్యాంగం వారి పై అపారమైన నమ్మకాన్ని ఉంచింది. ఈ నేపథ్యంలో వారి తీసుకునే నిర్ణయం అనేది విచక్షణాధికారంగా ఏకపక్ష మార్గంగా ఉండకూడదు. రాజీనామాపై ఏపీ మండలి ఛైర్మన్‌ సకాలంలో నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం సహేతుకం, సమర్థనీయం కాదు అని హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. రాజీనామా స్వచ్ఛందంగా చేశారా లేదా అని విచారణ చేసే అధికార పరిధి మాత్రమే ఛైర్మన్‌కు ఉంది. అంతేగానీ దాన్ని కోర్టు నిరోధించలేదని న్యాయమూర్తి దీనిపై స్పష్టత ఇచ్చారు.

రూ.10 వేలు చెల్లించిన మండలి ఛైర్మన్‌: ఎమ్మెల్సీ జయమంగళ వ్యాజ్యంలో కౌంటర్‌ వేయడంలో మోషేనురాజు జాప్యం చేయడంపై హైకోర్టు గతంలో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. రూ.10 వేలు ఖర్చులు చెల్లించాలనే షరతుతో కౌంటర్‌ దాఖలుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఏపీ న్యాయవాదుల సంఘం అధ్యక్షుడి పేరు మీద ఆ సొమ్ము జమ చేయాలని అప్పట్లో స్పష్టం చేసింది. ఆ సొమ్ముతో సంఘం గ్రంథాలయంలో న్యాయ గ్రంథాలు కొని ఉంచాలని అధ్యక్షుడిని ఆదేశిస్తూ సెప్టెంబర్‌ 16న ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆ మేరకు ఛైర్మన్‌ రూ.10,000 న్యాయవాదుల సంఘానికి చెల్లించారు.

