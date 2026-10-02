ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకతే మన బలం - రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాల్లో విజయంపై బీఆర్ఎస్ వ్యూహరచన
అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు తమ రాజకీయ బలాన్ని పరీక్షించుకునే అవకాశంగా పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను బీఆర్ఎస్ చూస్తోంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకత ఉందని, అది తమకు కలిసి వస్తుందన్న ఆశాభావంతో గులాబీ పార్టీ కనిపిస్తోంది.
Published : October 2, 2026 at 11:45 PM IST
MLC Elections BRS Victory Plan : పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను బీఆర్ఎస్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటోంది. రాజధాని హైదరాబాద్తో పాటు ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్, రంగారెడ్డి, వరంగల్, నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల పరిధిలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఆరేళ్ల క్రితం జరిగిన పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో రెండు స్థానాల్లోనూ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. అయితే రెండున్నరేళ్ల క్రితం జరిగిన ఉపఎన్నికలో ఒక స్థానాన్ని ఆ పార్టీ కోల్పోయింది. దీంతో రానున్న రెండు పట్టభద్రుల స్థానాల ఎన్నికలు ప్రధాన ప్రతిపక్షానికి కీలకంగా మారాయి.
కీలకంగా భావిస్తున్న బీఆర్ఎస్ అగ్రనేతలు
ఏడాదిన్నర క్రితం జరిగిన ఉత్తర తెలంగాణ పట్టభద్రుల ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ తమ అభ్యర్థిని బరిలో దింపలేదు. సాధారణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు మరో రెండేళ్ల సమయం ఉన్న నేపథ్యంలో... ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను బీఆర్ఎస్ కీలకంగా భావిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉందని ఆ పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తిరిగి అధికారంలోకి వస్తామని అంచనాతో ఉన్న బీఆర్ఎస్.. పట్టభద్రుల ఎన్నికల ఫలితాలను భవిష్యత్ రాజకీయాలకు అనుకూల సంకేతంగా మలుచుకోవాలన్నది వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది.
సన్నాహక సమావేశాలతో జోష్
ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై ఇప్పటికే పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ పార్టీ నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ముఖ్యంగా ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ఆదేశించారు. ప్రతి వంద మంది ఓటర్లకు ఒకరు చొప్పున బాధ్యులను నియమించి వారి నమోదు, పోలింగ్ వరకు పర్యవేక్షించాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే నియోజకవర్గాల వారీగా సన్నాహక సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
మళ్లీ రాకేష్ రెడ్డికే ఛాన్స్
వరంగల్ – నల్గొండ – ఖమ్మం పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి అభ్యర్థి విషయంలో బీఆర్ఎస్లో దాదాపు స్పష్టత వచ్చినట్లు సమాచారం. గత ఉపఎన్నికలో పోటీ చేసి ఓటమి పాలైన రాకేష్ రెడ్డికే మరోసారి అవకాశం కల్పించే అంశాన్ని పార్టీ పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఇదే స్థానం నుంచి వాసుదేవరెడ్డి కూడా టికెట్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు.
మహబూబ్నగర్ – రంగారెడ్డి – హైదరాబాద్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి మాత్రం అభ్యర్థి ఎంపికపై బీఆర్ఎస్లో విస్తృత చర్చ జరుగుతోంది. మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేల పేర్లు కొన్ని తెరపైకి వచ్చినప్పటికీ వారు పోటీకి అంతగా ఆసక్తి చూపడం లేదని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అల్లీపురం వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి, నాగేందర్ గౌడ్, కాసాని వీరేశం తదితరులు అవకాశం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు.
బీసీలకు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదన
మరోవైపు పార్టీకి చెందిన నేతలతో పాటు తటస్థుల వైపు కూడా బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం దృష్టి సారించింది. రెండు స్థానాల్లో ఒక స్థానాన్ని బీసీ సామాజికవర్గానికి కేటాయించాలన్న చర్చ కూడా పార్టీలో జరుగుతోంది. కాంగ్రెస్ రెండు స్థానాల్లోనూ రెడ్డి సామాజికవర్గానికి చెందిన అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపిన నేపథ్యంలో.. బీఆర్ఎస్ తరఫున ఒక బీసీ అభ్యర్థికి అవకాశం ఇవ్వడం ద్వారా సామాజిక సమీకరణాలను బలోపేతం చేయవచ్చని కొందరు నేతలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఓటర్ నమోదుపై ప్రధానంగా దృష్టి
ఫిబ్రవరిలో ఎన్నిక జరగనున్నందున ఇపుడే అభ్యర్థి ఖరారు అవసరం లేదన్న భావనలో బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం ఉంది. అభ్యర్థుల ఎంపిక కంటే ముందు ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియను కీలకంగా భావిస్తున్న బీఆర్ఎస్.. ప్రస్తుతం పార్టీ పరంగా పూర్తి స్థాయిలో దానిపైనే దృష్టి సారిస్తోంది. ఉద్యోగులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగులు ప్రభుత్వంపై అసంతృప్తితో ఉన్నారని బీఆర్ఎస్ నేతలు చెబుతున్నారు. ఈ వర్గాల ఓట్లు తమకు అనుకూలంగా మారతాయని పార్టీ ఆశాభావంతో ఉంది.
రంగంలోకి దిగనున్న గులాబీ బాస్
మరోవైపు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ కూడా త్వరలో ఆరు ఉమ్మడి జిల్లాలకు చెందిన ముఖ్య నేతలతో సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్నికల వ్యూహం, ఓటర్ల నమోదు, అభ్యర్థుల ఎంపిక, క్షేత్రస్థాయి ప్రచారంపై గులాబీ బాస్ దిశానిర్దేశం చేయనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెప్తున్నాయి.
పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు - కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులుగా సర్వోత్తమ్రెడ్డి, రామ్మోహన్రెడ్డి