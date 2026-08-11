మెడికో ప్రియాంక హత్యోదంతం - నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడేలా ప్రభుత్వం చర్యలు
వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంకను కారుతో ఢీ కొట్టి చంపిన కేసులో నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని తూర్పు గోదావరి జిల్లా లోని కూటమి ఎమ్మెల్యేలు స్పష్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 8:31 PM IST
MLAs Over Medical Student Priyanka Death Case: రాజమహేంద్రవరంలో వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంకను కారుతో ఢీ కొట్టి చంపిన కేసులో నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని కూటమి ఎమ్మెల్యేలు స్పష్టం చేశారు. హత్యతో సమానమైన సెక్షన్లు నమోదు చేసి నిందితులపై కఠినంగా శిక్షపడేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందని తెలిపారు. కేసు దర్యాప్తుపై ఎక్కడా అనుమానించాల్సిన అవసరం లేదని, బాధిత కుటుంబానికి తాము అండగా ఉంటామని ఎమ్మెల్యేలు ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్, బుచ్చయ్య చౌదరి, నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి భరోసా ఇచ్చారు.
ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టును ఏర్పాటును పరిశీలిస్తున్నాం: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేకంగా 2 గంటల పాటు సమీక్షించారని, నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని తమకు, పోలీసులకు స్పష్టంగా ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. ప్రియాంక కుటుంబానికి తామంతా అండగా ఉన్నామని బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగే వరకు అండగా ఉంటామన్నారు. కేసులో నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడేందుకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టును ఏర్పాటు చేయాలని ప్రియాంక తండ్రి కోరిన విషయాన్ని సీఎం దృష్టికి తెచ్చామని ఎమ్మెల్యేలు తెలిపారు.
ప్రభుత్వ ప్రమేయమేం లేదు: ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం వేసి అన్ని కోణాల్లో సమగ్ర దర్యాప్తు చేస్తారని తెలిపారు. ప్రియాంక ఘటనలో ఎక్కడా పోలీసుల వైఫల్యం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఘటన జరిగినప్పుడు కొందరు మీడియా ప్రతినిధులు ఘటనా స్థలిలో ఉన్నప్పటికీ వార్త రాయలేదని, 3 రోజులపాటు మీడియాలో ఎక్కడా వార్త రాకుండా ఎవరు, ఎవరిని మేనేజ్ చేశారనే విషయంపైనా సిట్ దర్యాప్తు చేస్తుందన్నారు. ఘటన బయటకు రాకపోవడం వెనుక ప్రభుత్వ ప్రమేయం ఏమీ లేదని స్పష్టం చేశారు. నిందితులు ఎంతటివారైనా వదిలే ప్రసక్తి లేదని కఠినంగా శిక్షిస్తామని ఎమ్మెల్యేలు స్పష్టం చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే: ప్రియాంక ఈ నెల 3న రాత్రి రాజమహేంద్రవరం ప్రసాద్ ఆదిత్యమాల్లో సినిమా చూసి, సహచర విద్యార్థి ఉమేష్తో కలిసి ద్విచక్ర వాహనంపై బయలుదేరారు. రద్దీ కారణంగా వాహనాలు థియేటర్ గేటు వద్ద ఆగగా అదే సమయంలో నామవరానికి చెందిన సురవరపు దుష్యంత్, లాలాచెరువుకు చెందిన ఆండ్రూ విలియం జోసెఫ్లు మద్యం మత్తులో కారు వేగంగా నడుపుతూ వచ్చి వీరి బైక్ను ఢీకొట్టారు. తరువాత మరో రెండుసార్లు బలంగా ఢీకొట్టి, పైనుంచి కారు వెళ్లడంతో కిందపడిపోయిన ప్రియాంక తలకు తీవ్ర గాయమైంది. ఆమెను స్థానికంగా ఉన్న ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. పరిస్థితి విషమించడంతో బుధవారం సికింద్రాబాద్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ఆమె చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం మృతి చెందారు.
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