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అసెంబ్లీలో ఏలేటి వ్యాఖ్యలపై దుమారం - విరుచుకుపడ్డ మంత్రులు

అసెంబ్లీలో దుమారం రేపిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు - ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన అధికారపక్షం - సభ సజావుగా సాగడం బీజేపీ సభ్యులకు ఇష్టంలేనట్లుందని మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు ఆగ్రహం

Telangana Assembly Sessions 2026
ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలతో అసెంబ్లీలో దుమారం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 3:35 PM IST

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Telangana Assembly Sessions 2026 : బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలతో అసెంబ్లీలో దుమారం రేగింది. సభలో లేనివారిని సస్పెండ్‌ చేయడం దారుణమనన్న మహేశ్వర్‌రెడ్డి ఇష్టానుసారం సస్పెండ్‌ చేయడం బాధాకరమని వ్యాఖ్యనించారు. రైతు సమస్యలపై చర్చ ఉంటుందని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిందని, బీఏసీలో చెప్పిన ప్రకారం సభ నడుపుతారా లేదా అని నిలదీశారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై అధికార పార్టీ సభ్యులు మండిపడ్డారు.

గౌరవాన్ని కాపాడేలా మాట్లాడాలి : సభ ఔన్నత్యాన్ని కాపాడటం మనందరి బాధ్యతన్న డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క సభ స్థానంలో ఉన్న వారి గౌరవాన్ని కాపాడేలా మాట్లాడాలని హితువు పలికారు.

బీజేపీ సభ్యులకు ఇష్టంలేనట్లుంది : ఏ అంశంపైనైనా చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్న మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు సభ కార్యక్రమాలను నిరంతరం అడ్డుకోవడం సమంజసమా అని మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు ప్రశ్నించారు. సభ సజావుగా సాగడం బీజేపీ సభ్యులకు ఇష్టం లేనట్లుందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్ని రోజులైనా సభ నడిపేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు. దళిత వర్గాలు, బలహీనవర్గాల హక్కులను కాపాడాలని సూచించారు. సామాజిక న్యాయం చేయాలని లేకపోతే ఏమనాలని ప్రశ్శించారు. విద్యాశాఖలో తెచ్చిన సంస్కరణలపై చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నామని, 22ఏ సమస్యపైనా చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.

వారిని సమర్థించడం మంచి పద్ధతి కాదు : బీజేపీ సభ్యుల వైఖరి మార్చుకుంటేనే మరింత ఎదుగుతారని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ హితవు పలికారు. దళితులను అవమానించినవారిని సమర్థించడం మంచి పద్ధతి కాదని సూచించారు. తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం కొట్లాడితే వారిని మెచ్చుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.

ఎందుకు శుద్ధి చేశారో చెప్పండి : సభ సజావుగా జరగడం బీజేపీ సభ్యులకు ఇష్టంలేదన్న మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి సభ్యసమాజం తలదించుకునేలా స్పీకర్‌పై ఇష్టానుసారం మాట్లాడతారా అని నిలదీశారు. నిరసన కార్యక్రమం చేస్తుంటే శుద్ధి చేయడం మంచి పద్ధతా? అని ప్రశ్నించారు. ఎర్రవల్లిలో దళితులు కార్యక్రమం చేసిన చోట శుద్ధి చేయడాన్ని ఏమనాలని?, ఖర్గే కూర్చున్న వేదికను ఎందుకు శుద్ధి చేశారో సమాధానం చెప్పాలని బీజేపీ సభ్యులను డిమాండ్ చేశారు.

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TAGGED:

MAHESWARA REDDY
BJP MLA YELETI MAHESHWAR REDDY
TELANGANA ASSEMBLY SESSIONS 2026
బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్
MLA MAHESWARA REDDY

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