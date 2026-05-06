ETV Bharat / state

పదో తరగతిలో విద్యార్థుల అత్యుత్తమ ప్రతిభ - ఉచితంగా విమాన ప్రయాణం

నందిగామలో పదో తరగతి పరీక్షల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులు - విమాన ప్రయాణం చేయించిన ఎమ్మెల్యే తంగిరాల సౌమ్య - కలలకు రెక్కలు పేరుతో ఆరుగురు విద్యార్థులకు విమాన ప్రయాణం

10th Grade Toppers Flight Journey in AP
10th Grade Toppers Flight Journey in AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

10th Grade Toppers Flight Journey in AP : ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ నియోజకవర్గంలో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రేరణాత్మక కార్యక్రమం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివి పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు జీవితంలో మరపురాని అనుభూతిని అందించేందుకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే తంగిరాల సౌమ్య వినూత్నంగా ముందుకు వచ్చారు. 'కలలకు రెక్కలు' అనే పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమం విద్యార్థులలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచడమే కాకుండా విద్యార్థుల కష్టానికి గుర్తింపు అందించే లక్ష్యంగా కొనసాగుతోంది. చదువులో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తే తమ కలలు కూడా ఆకాశాన్ని తాకుతాయని పిల్లలకు పరోక్షంగా చాటిచెప్పే ప్రయత్నం ఇది.

ఈ ఏడాది పదో తరగతి పరీక్షల్లో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన ఆరుగురు ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను ఎంపిక చేసి, గన్నవరం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వరకు విమాన ప్రయాణం కల్పిస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే సౌమ్య. స్వయంగా విద్యార్థులతో కలిసి ఈ ప్రయాణంలో ఎమ్మెల్యే పాల్గొనడం ఎంతో విశేషం.

గన్నవరం టూ హైదరాబాద్ : గత సంవత్సరం కూడా ఇదే కార్యక్రమం ద్వారా కొంతమంది విద్యార్థులకు విమాన ప్రయాణం చేయించిన ఆమె, ఈసారి మరింత ఉత్సాహంగా దీన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. నందిగామలోని ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం నుంచి విద్యార్థులతో కలిసి గన్నవరం విమానాశ్రయానికి బయలుదేరిన ఈ బృందం, అనంతరం హైదరాబాద్ చేరుకుని సాయంత్రానికి తిరిగి కారులో నందిగామకు చేరుకుంది. ఈ కార్యక్రమం పూర్తిగా ఎమ్మెల్యే సౌమ్య సొంత ఖర్చులతో నిర్వహించడం మరింత ప్రశంసనీయంగా మారింది. విద్యార్థులు మాత్రమే కాదు, వారి తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ అవకాశంపై ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పదో తరగతిలో మెరిట్ చూపించిన స్టూడెంట్స్​కు అరుదైన కానుక - ఉచితంగా విమాన ప్రయాణం (ETV Bharat)

పిల్లలకు మంచి ప్రోత్సాహం : ఈ కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థులకు 'కష్టపడితే మీ కలలు నిజమవుతాయి' అనే ఒక స్పష్టమైన సందేశం అందుతోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదువుతున్న పిల్లలకు ఇది ఒక పెద్ద ప్రోత్సాహంగా ఉంటుంది. మరింత పట్టుదలతో చదివి ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సాధారణంగా విమాన ప్రయాణం అనేది చాలా మందికి అందని అనుభవం. అలాంటి అనుభూతిని చిన్న వయసులోనే పొందడం వారి ఆలోచన విధానాన్ని విస్తరింపజేస్తుంది. 'కలలకు రెక్కలు' కార్యక్రమం నిజంగా పేరుకు తగినట్లే విద్యార్థుల ఆశయాలకు రెక్కలను జోడిస్తుంది. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని చోట్ల అమలు అయితే, గ్రామీణ విద్యార్థుల్లో కొత్త ఉత్సాహం, కొత్త లక్ష్యాలు పుట్టుకొస్తాయి అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు.

"గత సంవత్సరం పదో తరగతి పరీక్షల్లో ప్రతిభ చూపించిన విద్యార్థులను ప్రోత్సహించే విధంగా వారిని విమాన ప్రయాణానికి తీసుకొని వెళ్లాం. అదే విధంగా ఈ ఏడాది కూడా పదో తరగతి పరీక్షల్లో ఉన్నత మార్కులు సాధించిన వారిని మళ్లీ విమాన ప్రయాణం చేయిస్తున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిల్లలకు మంచి విద్యను అందించడానికి ఎంతో కృషి చేస్తుంది. 100 రోజుల ప్రోగ్రామ్​ను నిర్వహించి వారిని మరింత చదువుల్లో రాణించే విధంగా ప్రత్యేక పుస్తకాలను, మెటీరియల్స్​ను అందించారు. విద్యార్థులకు కానుకగా ఈ ప్రయాణాన్ని ఏర్పాటు చేశాం." - తంగిరాల సౌమ్య, ప్రభుత్వ విప్, నందిగామ ఎమ్మెల్యే

ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు పదింతల ప్రోత్సాహం - నియోజకవర్గాల్లో ప్రజాప్రతినిధుల సత్కారం

'పది' ఫలితాల్లో సత్తా - ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు సన్మానం

TAGGED:

10TH TOPPERS FLIGHT JOURNEY IN AP
AP SSC TOPPERS IN AIR TRAVEL NTR DT
AP SSC TOPPERS FLIGHT TRIP NTR
10TH CLASS TOPPERS FLIGHT JOURNEY
10TH TOPPERS FLIGHT JOURNEY IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.