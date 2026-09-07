అసెంబ్లీ చరిత్రలో ఈరోజు బ్లాక్ డే - మహిళలు అని చూడకుండా దారుణంగా ప్రవర్తించారు: సునీతా లక్ష్మారెడ్డి
ప్రభుత్వం, పోలీసుల తీరుపై మండిపడ్డ ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి - అసెంబ్లీ సాక్షిగా మహిళా ఎమ్మెల్యేలకు అవమానం జరిగిందని ఆవేదన - సీఎం రేవంత్రెడ్డి క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్
Published : September 7, 2026 at 1:46 PM IST
MLA Sunitha Laxma Reddy Fire on Govt : ఈరోజు అసెంబ్లీ సాక్షిగా మహిళా ఎమ్మెల్యేలకు అవమానం జరిగిందని నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి ఆరోపించారు. ఇది ఆడ బిడ్డల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన అంశమని ఆమె పేర్కొన్నారు. అసెంబ్లీ చరిత్రలో ఈరోజు బ్లాక్ డే అని ఇదో దుశ్శాసన పర్వంగా భావిస్తున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మహిళలు అని చూడకుండా దారుణంగా ప్రవర్తించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీలోనికి వెళ్లే సందర్భంలో పోలీసులకు బీఆర్ఎస్ నేతలకు మధ్య జరిగిన తోపులాట ఆమె చీరను లాగారని సునీత లక్ష్మారెడ్డి ఆరోపించారు.
సీఎం బాధ్యత వహించాలి : తనకు బయటకు చెప్పుకోలేని అవమానం జరిగిందని, సీఎం రేవంత్రెడ్డి క్షమాపణలు చెప్పాలని సునీతా లక్ష్మారెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పలేక తమను అడ్డుకుంటుందని అన్నారు. సీఎం ఆదేశాలతోనే ఇలా జరిగిందని అనుకుంటున్నామని మాజీ మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి అన్నారు. అసెంబ్లీ వద్ద జరిగిన ఘటనకు సీఎం బాధ్యత వహించాలని, తమకే కాదు రాష్ట్ర మహిళలందరికీ సీఎం క్షమాపణలు చెప్పాలని స్పష్టం చేశారు.
అసెంబ్లీ గేటు వద్దకు వెళ్లకుండానే : ఈరోజు అసెంబ్లీ వద్ద జరిగిన సంఘటన హేయమైనదని సబిత ఇంద్రారెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తమ ఎమ్మెల్యేలు ధరించిన నల్ల టీషర్టులపై ఏముందో అర్ధం కావట్లేదని ఆమె అన్నారు. టీషర్టుపై ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ వ్యాఖ్యలు ఉంటే అసెంబ్లీ గేటు వద్దకు వెళ్లకుండానే అడ్డుకున్నారని చెప్పారు. శాసనసభ చరిత్రలోనే ఇలాంటి ఘటన ఎన్నడూ చూడలేదని అన్నారు. మహిళలంటే సీఎంకు గౌరవం లేదని ఆరోపించారు.
పోలీసులు రాజ్యం నడుస్తోందా? : బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల గొంతులు నొక్కాలని సీఎం ఆదేశం ఇచ్చారా? అని సబిత ప్రశ్నించారు. సునీతా లక్ష్మారెడ్డి చీర లాగేశారని, ఇది తమకు జరిగిన అవమానంగా భావించట్లేదని రాష్ట్ర మహిళలకు జరిగిన అవమానంగా చూస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్రంలో పోలీసుల రాజ్యం నడుస్తోందా? అని ధ్వజమెత్తారు. మహిళల చీర, జుట్టు పట్టుకుని లాగడం ఏంటి? ప్రశ్నించిన వారి గొంతు నొక్కుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అసెంబ్లీకి వచ్చిన మహిళా సభ్యులుకే రక్షణ లేకపోతే రాష్ట్ర మహిళలకు భద్రత ఎలా ఉంటుందని ప్రశ్నించారు.
టీషర్టులతో మీరు పార్లమెంట్కు వెళ్తారు - మేము అసెంబ్లీకి రాకూడదా? : హరీశ్ రావు
అసలు రాష్ట్రంలో 22ఏ సమస్య ఎందుకొచ్చింది? - అధికారులను ఆరా తీసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి