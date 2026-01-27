ETV Bharat / state

ప్రజల ఆస్తి హక్కు కాలరాసేలా ల్యాండ్​ టైటిలింగ్​ యాక్ట్​ - అందుకే రద్దు: సోమిరెడ్డి

భూ వివాదాలకు పరిష్కారాలు చూడకుండా వివాదాస్పద చట్టాన్ని గత ప్రభుత్వం రుద్దిందని ఆగ్రహించిన ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి - 2023 అక్టోబర్ 31 నుంచే చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన విషయాన్ని ప్రజల నుంచి దాచారని వెల్లడి

Somireddy_on_YSRCP_Land_Titling_Act
Somireddy_on_YSRCP_Land_Titling_Act (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MLA Somireddy Comments on YSRCP Land Titling Act: వైఎస్ జగన్ తెచ్చిన ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ ప్రజల ఆస్తి హక్కులను కాలరాసే విధంగా ఉన్నందునే కూటమి ప్రభుత్వం రద్దు చేసిందని సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే, మాజీమంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి అన్నారు. కేంద్రం, నీతి ఆయోగ్ భూ వివాదాలకు పరిష్కారాలు చూడమంటే, జగన్ ప్రభుత్వం వాటిని పక్కనపెట్టి వివాదాస్పద చట్టాన్ని రుద్దిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ చట్టంపై వైఎస్సార్సీపీ మొదటినుంచి అబద్ధాలు చెబుతూ, 2023 అక్టోబర్ 31 నుంచే చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన విషయాన్ని ప్రజల నుంచి దాచిందని దుయ్యబట్టారు.

టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ (టీఆర్వో)గా రిటైర్డ్ అధికారులను నియమించి, వారికే సర్వాధికారాలు ఇచ్చారని ఆ టీఆర్వో సంతృప్తి చెందితేనే యజమాన్యం ఖరారు అవుతుందనే నిబంధనే తప్పు అని సోమిరెడ్డి అన్నారు. దశాబ్దాల కాలంగా ఉన్న రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాల కంటే టీఆర్వో నిర్ణయానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి, పాత పత్రాలను నామమాత్రం చేసారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మీ ఆస్తిపై ఫిర్యాదు చేస్తే, యజమాని 15 రోజుల్లోగా టీఆర్వో ముందు హాజరుకాకపోతే ఆ ఆస్తి ఫిర్యాదుదారుడికే దక్కే ప్రమాదం ఉందని స్పష్టం చేశారు. తహసీల్దార్, కలెక్టర్ వంటి వ్యవస్థలను కాదని, ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఉండే రిటైర్డ్ అధికారుల చేతుల్లో భూముల అధికారం పెట్టడం ద్వారా వైఎస్సార్సీపీకి మేలు చేసేలా చట్టం చేశారని సోమిరెడ్డి తెలిపారు.

"నీతి ఆయోగ్ భూ వివాదాలకు పరిష్కారాలు చూడమంటే, జగన్ ప్రభుత్వం వాటిని పక్కనపెట్టి వివాదాస్పద చట్టాన్ని రుద్దింది. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ చట్టంపై వైఎస్సార్సీపీ మొదటినుంచి అబద్ధాలు చెబుతూ వచ్చింది. జీవో 512 జారీ చేసి చట్టాన్ని అమలు చేస్తూనే ఇంకా అమల్లోకి రాలేదని చెప్పడం వైఎస్సార్సీపీ మోసపూరిత రాజకీయాలకు నిదర్శనం. వైఎస్సార్సీపీ నిజానికి 2019 జులైలోనే ఈ చట్టాన్ని తయారు చేసింది."- సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే

మోసపూరిత రాజకీయాలకు నిదర్శనం: నీతి ఆయోగ్ ప్రకారం అన్యాయం జరిగితే నేరుగా హైకోర్టుకు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు కానీ ఆ అవకాశాన్ని చాలా వరకు తగ్గించి, సామాన్యులకు న్యాయం అందకుండా గత ప్రభుత్వం చేసిందని సోమిరెడ్డి వెల్లడించారు. జీవో 512 జారీ చేసి చట్టాన్ని అమలు చేస్తూనే ఇంకా అమల్లోకి రాలేదని చెప్పడం వైఎస్సార్సీపీ మోసపూరిత రాజకీయాలకు నిదర్శనమని ఎద్దేవా చేశారు. నీతి ఆయోగ్, కేంద్రం ఒత్తిడి అంటూ కథలు చెప్పిన వైఎస్సార్సీపీ నిజానికి 2019 జులైలోనే ఈ చట్టాన్ని రూపొందించిందని అన్నారు. రాష్ట్రానికి రికార్డు స్థాయిలో పెట్టుబడులు వస్తుండటాన్ని తట్టుకోలేక, కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్సార్సీపీ అబద్ధాలతో కొత్త కుట్రలకు దిగుతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ప్రజల ఆస్తులకు, పెట్టుబడులకు నష్టం చేసే ఈ చట్టాన్ని గుర్తించిన చంద్రబాబు నాయకత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం దాన్ని రద్దు చేసిందని సోమిరెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

ప్రభుత్వ భూముల్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతల లేఔట్లు - క్రమబద్ధీకరణకు నోట్లు

భూముల రీసర్వేపై చంద్రబాబు క్రెడిట్ చోరీకి పాల్పడుతున్నారు: వైఎస్ జగన్

TAGGED:

LAND TITLING ACT IN AP
MLA SOMIREDDY ON LAND TITLING ACT
MLA SOMIREDDY COMMENTS ON YSRCP
LAND TITLING ACT IN YSRCP GOVT
SOMIREDDY ON YSRCP LAND TITLING ACT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.