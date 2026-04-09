ఎమ్మెల్యే పల్లానే బురిడీ కొట్టించిన సైబర్ కేటుగాడు - 'వికసిత్ భారత్' పేరు చెప్పి రూ.లక్ష కాజేశాడు
సైబర్ నేరగాళ్ల చేతిలో మోసపోయిన ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వరరావు - జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసిన పల్లా - యువకులకు రూ.10లక్షల చొప్పున రుణాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పిన కేటుగాళ్లు
Published : April 9, 2026 at 4:59 PM IST
MLA Palla Rajeswar Reddy Duped by Cyber Criminals : సాంకేతిక ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో అదే రీతిలో ఆన్లైన్ మోసాలూ పెరుగుతున్నాయి. సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త దారులు వెతుక్కుంటూ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. సైబర్ ముఠాల ఉచ్చుకు నిరక్ష్యరాస్యులు బలైతే వారికి ఇలాంటి విషయాలపై అంతగా అవగాహన లేదులే అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇలాంటి మోసాలకు విద్యావంతులు, రాజకీయ నాయకులు సైతం బలవుతూనే ఉన్నారు. తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం పేరుతో జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వరరెడ్డికి మాయమాటలు చెప్పి సైబర్ కేటుగాడు రూ.లక్ష దోచుకున్నాడు. తాను మోసపోయానని గుర్తించిన ఆయన సైబర్ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అసలింతకీ ఏం జరిగింది? సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా ఉంటడం ఎలా అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం : జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ సైబర్ మోసం వెలుగుచూసింది. కేంద్రప్రభుత్వ స్కీం పేరుతో మోసగాడు జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వరరెడ్డిని మోసం చేసి రూ.లక్ష దోచుకున్నాడు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం… జూబ్లీహిల్స్ నందగిరి హిల్స్లో నివసిస్తున్న ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వరరెడ్డికి ఆదివారం ఉదయం ఓ వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు. తాను తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆర్థిక శాఖలో అదనపు కార్యదర్శి అనంత రామిరెడ్డి అని పరిచయం చేసుకున్నాడు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన “వికసిత్ భారత్” పథకం కింద రూ.10 లక్షల వరకు రుణాలు మంజూరు చేసే అవకాశం ఉందని చెప్పాడు. మీ నియోజకవర్గంలో అర్హులైన 40 మంది జాబితా పంపిస్తే వెంటనే మంజూరు చేయిస్తానని, అదే రోజు చివరి తేదీ అని నమ్మబలికాడు.
పోలీసులకు పల్లా ఫిర్యాదు : ప్రతి దరఖాస్తుకు రూ.2,500 చొప్పున మొత్తం రూ. లక్ష ఫోన్పే ద్వారా పంపించాలని కోరడంతో ఎమ్మెల్యే వెంటనే డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. అనంతరం తన పీఏకు 40 మంది లబ్ధిదారుల జాబితా సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. కొంతసేపటి తర్వాత అసలైన ఆర్థిక శాఖ అదనపు కార్యదర్శికి ఫోన్ చేసి డబ్బులు అందాయా అని అడగగా, తాను ఎలాంటి డబ్బులు పొందలేదని, ఇది మోసం అయి ఉంటుందని తెలిపారు. ఆ రోజు ఆదివారం కావడంతో తాను ఇంట్లోనే ఉన్నానని చెప్పడంతో ఎమ్మెల్యే మోసపోయిన విషయం గ్రహించారు. వెంటనే జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేశారు. నకిలీ అధికారిగా నటించి “వికసిత్ భారత్” పథకం పేరుతో మోసం చేసిన వ్యక్తిపై పోలీసులు సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
"ప్రధానమంత్రి వికసిత్ భారత్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా నలబైమంది యువతీ యువకులకు నియోజకవర్గ స్థాయిలో రూ.10 లక్షలు సహాయం అందుతుందని, రూ.5 లక్షలు గ్రాంటు వస్తుందని చెప్పారు. దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఆదివారం చివరి తేదీ అని చెప్పాడు. అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే రూ .2500 కట్టాలని అతడు సూచిస్తే, అనాలోచితంగా యువతీ, యువకులకు లాభం జరగాలని చెప్పి 40 మందికి సంబంధించిన రూ.లక్ష రూపాయలు అతని అకౌంట్కు పంపించడం జరిగింది. అతడు ఫ్రాడ్ అని తెలిసింది. పోలీసులను ఆశ్రయిస్తే కర్ణాటకలో ఉన్నాడని సమాచారం. జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది" - పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, జనగామ ఎమ్మెల్యే
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం మేలు :
- అపరిచిత వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే వాట్సాప్ లింకులను క్లిక్ చేయొద్దు
- అనధికార వెబ్సైట్లలో ఆఫర్ల పేరుతో వస్తున్న ప్రకటనలు చూసి మోసపోవద్దు
- ఎవరితోనూ మీ వ్యక్తిగత వివరాలను పంచుకోవద్దు
- మోసపూరిత లింకులను క్లిక్ చేయొద్దు
- సైబర్ మోసానికి గురైనట్లయితే వెంటనే సైబర్క్రైం పోలీసులను ఆశ్రయించండి
