కేబినెట్ హోదాతో ఆ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు పదవులు - జీవో జారీ
మంత్రి పదవి ఆశించిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు కేబినెట్ హోదాతో పదవులు - పౌర సరఫరాల సంస్థ ఛైర్మన్గా ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్ రావు నియామకం - ప్రభుత్వ సలహాదారుగా బోధన్ ఎమ్మెల్యే పి.సుదర్శన్రెడ్డి
Published : October 31, 2025 at 2:22 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 2:40 PM IST
Two Cabinet Minister Rank Posts Appointments : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారుగా బోధన్ ఎమ్మెల్యే పి.సుదర్శన్ రెడ్డి నియమితులయ్యారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల సంస్థ ఛైర్మన్గా ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావును నియమించారు. ఆరు గ్యారంటీల అమలుకు సంబంధించిన బాధ్యతను కూడా ఆయనకు అప్పగించారు. మంత్రి పదవులు ఆశించిన ఈ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు కేబినెట్ హోదాతో పదవులను కల్పించారు. మంత్రివర్గ సమావేశాలకు ప్రత్యేక ఆహ్వానితుడిగా సుదర్శన్ రెడ్డి ఉండనున్నారు. ఈ మేరకు మంత్రులకు ఉండే సదుపాయాలన్నీ ఆయనకు కల్పిస్తూ జీవో జారీ చేశారు.