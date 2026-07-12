ETV Bharat / state

ఒక్క వాట్సప్ మెసేజ్ చేయండి - సమస్య తీరుస్తా : ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ

హిందూపురంలో ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ పర్యటన - పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపన - రూ.790 కోట్లతో హంద్రీనీవా కాల్వ వెడల్పు పనులకు శ్రీకారం

​Balakrishna Hindupur Tour
​Balakrishna Hindupur Tour (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 9:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​Balakrishna Hindupur Tour : ఒక్క వాట్సప్ మెసేజ్‌ చేయండి! వెంటనే మీ సమస్య తీరుస్తా అంటున్నారు హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ! హిందూపురం ప్రజలకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా వాట్సప్‌లో తనను కాంటాక్ట్ చేయవచ్చని బాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు. ప్రజల సమస్యలు తీర్చడానికి సదా సిద్ధంగా ఉంటానని చెప్పారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా హిందూపురంలో పర్యటించిన ఆయన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపన చేశారు.

హిందూపురంలో ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ పర్యటన (ETV Bharat)

ఈ క్రమంలోనే హిందూపురం రూరల్ రాచపల్లి వద్ద మడకశిర బ్రాంచ్ కెనాల్‌ వెడల్పు పనులకు జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడుతో కలిసి బాలకృష్ణ భూమిపూజ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం ప్రభుత్వం రూ.790 కోట్లు మంజూరు చేసింది. ఈ సందర్భంగా బాలకృష్ణ స్వయంగా ప్రొక్లెయిన్‌ ఎక్కి కాలువ పనులను ప్రారంభించారు. ప్రొక్లెయిన్ నడుపుతూ ఆయన అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. రాయలసీమను రతనాల సీమగా మార్చేందుకే సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు మంత్రి నిమ్మల స్పష్టం చేశారు.

​Balakrishna on Hindupur Devlpoment : హిందూపురం నియోజకవర్గాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేయాలని సంకల్పించినట్లు బాలకృష్ణ తెలిపారు. వ్యవసాయం నుంచి ప్రజా సౌకర్యాల వరకు సమగ్ర అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టినట్లు వెల్లడించారు. హంద్రీనీవా కాల్వ వెడల్పుతో ఇక సాగు, తాగునీటికి ఎంతగానో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని చెప్పారు.

అనంతరం బాలకృష్ణ చౌడేశ్వరి కాలనీలో నూతనంగా నిర్మించిన పార్కును, స్థానిక జిల్లా ప్రభుత్వాసుపత్రిలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన రక్త నిధి కేంద్రం, ఎంజీఎం హైస్కూల్ క్రీడా మైదానంలో నూతనంగా నిర్మించిన ఇండోర్ స్టేడియంను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా బాలకృష్ణ టేబుల్ టెన్నిస్, షటిల్ ఆడి ఆకట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత కోనేరులో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు, రైల్వే రోడ్డులో సిమెంట్ రోడ్డు పనులను పరిశీలించారు. అనంతరం పళని నగర్‌లో ఏర్పాటుచేసిన వాటర్ ప్లాంట్​ను ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ బీకే పార్థసారథి, జిల్లా కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్, శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

"హిందూపూరం నియోజకవర్గాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేయాలన్న సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఆ దిశగా అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నాం. ప్రజాభివృద్ధి ప్రజా సంక్షేమంతో పాటు ప్రజలు ఆహ్లాదకరంగా ఉండేందుకు నూతన ఉద్యానవనాలు. మానసిక ఒత్తిడిని అడగమించడానికి క్రీడారంగాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. నాడు స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా, నేడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి బాటలు వేస్తున్నారు." - నందమూరి బాలకృష్ణ, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే

తుళ్లూరులో క్యాన్సర్​ ఆస్పత్రి - వారంలో పనులు ప్రారంభం: బాలకృష్ణ

అమరావతిలో బసవతారకం ఆసుపత్రి - నిర్మాణ పనులను పరిశీలించిన బాలకృష్ణ

TAGGED:

BALAKRISHNA HINDUPUR VISIT
BALAKRISHNA IN HINDUPUR
హిందూపురంలో బాలకృష్ణ పర్యటన
​BALAKRISHNA ON HINDUPUR DEVLPOMENT
​BALAKRISHNA HINDUPUR TOUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.