అమరావతి విశిష్ఠతను లోకానికి చాటిచెప్పిన 'మెకంజీ' - కోల్కతాలో నివాళులర్పించిన మండలి బుద్ధ ప్రసాద్
జనరల్ కల్నల్ కాలిన్ మెకంజీ సమాధి వద్ద నివాళులర్పించిన ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ - నేడు అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా తీర్మానం చేసిన సమయంలో నివాళులర్పించిన బుద్ద ప్రసాద్
Published : March 28, 2026 at 8:12 PM IST
MLA Mandali Buddha Prasad Paid Tribute To General Colonel Colin Mackenzie : తెలుగు జాతి చరిత్ర, పురావస్తు పరిశోధనలకు నాంది పలికిన భారతదేశపు మొదటి సర్వేయర్ జనరల్ కల్నల్ కాలిన్ మెకంజీ సమాధి వద్ద అవనిగడ్డ ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధ ప్రసాద్ నివాళులర్పించారు. కోల్కతాలోని సౌత్ పార్క్ స్ట్రీట్ సెమిట్రిలో సందర్శించి నివాళులర్పించారు.
తెలుగు బాష పరిరక్షణకు మెకంజీ సేవలు : 1797లో అమరావతి బౌద్ధ స్తూపాన్ని సందర్శించి, దాని విశిష్ఠతను మెకంజీ, ఈ లోకానికి చాటి చెప్పారని బుద్ధ ప్రసాద్ అన్నారు. అలాగే రాజా వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రినాయుడు (అమరావతిని రాజధానిగా చేసుకొని కృష్ణా, గుంటూరు ప్రాంతం పరిపాలించిన జమీందారు)తో చర్చించి తెలుగు బాష పరిరక్షణకు మెకంజీ పాటుపడ్డారని తెలిపారు. నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా తీర్మానం చేసిన సమయంలో నివాళులర్పించడం తృప్తిని కలిగించిందని ఎమ్యెల్యే మండలి బుద్ద ప్రసాద్ అన్నారు.
అమరావతి చరిత్ర మనకు దక్కేది కాదు : ఆనాడు మెకంజీ కంకణం కట్టుకోకపోతే అమరావతి చరిత్ర మనకు దక్కేది కాదన్నారు. అలాగే హంపీ శిథిలాలను గుర్తించి, విజయనగర వైభవాన్ని వెలికి తీసిన మెకంజీ తెలుగుజాతికి ప్రాతఃస్మరణీయుడని కొనియాడారు. తెలుగు భాషోద్ధారకుడు సీపీ బ్రౌన్ సమాధిని లండన్లో, గోదావరి, కృష్ణా డెల్టాలకు బ్యారేజీలను నిర్మించి సస్యశ్యామలం చేసిన సర్ అర్దర్ కాటన్ సమాధిని డార్కింగ్ నగరంలో సందర్శించానని బుద్ద ప్రసాద్ గుర్తు చేసుకున్నారు. కోల్కతా ఆంధ్ర సంఘం అధ్యక్షుడు వేదుల శ్రీనివాస్, ఆంధ్ర సంఘం హైస్కూల్ అధ్యక్షుడు కూచిమంచి మెహర్బాబాలో కలిసి ఎమ్మెల్యే బుద్ద ప్రసాద్ జనరల్ కల్నల్ కాలిన్ మెకంజీ సమాధిని సందర్శించారు.
"తెలుగుజాతి చరిత్రకు పునాదులు వేసిన మహనీయుడు కల్నల్ కాలిన్ మెకంజీ. మొట్టమొదటి సారిగా చరిత్ర పరిశోధనలకు శ్రీకారం చుట్టిన మహనీయుడు మెకంజీ. ప్రత్యేకించి అమరావతి స్తూపం విశిష్ఠతను లోకానికి చెప్పారు. ఈరోజు అమరావతిని రాజధానిగా శాసనసభ తీర్మానించిన సందర్బంలో ఆయనకు నివాళులర్పించడం ఆనందంగా ఉంది. తెలుగుజాతి ఎప్పటికీ ముగ్గురు మహనీయులను మర్చిపోరాదు. వారు సీపీ బ్రౌన్, సర్ అర్దర్ కాటన్, కల్నల్ కాలిన్ మెకంజీ. ఇంగ్లాండ్లో సీపీ బ్రౌన్, డార్కింగ్ నగరంలో సర్ అర్దర్ కాటన్ సమాధిని సందర్శించాను. నేడు కల్నల్ కాలిన్ మెకంజీ సమాధిని సందర్శించి నివాళులర్పించాను. కోల్కతా ఆంధ్ర సంఘం అధ్యక్షుడు వేదుల శ్రీనివాస్, ఆంధ్ర సంఘం హైస్కూల్ అధ్యక్షుడు కూచిమంచి మెహర్బాబాతో కలిసి నివాళులర్పించాను." - మండలి బుద్ధ ప్రసాద్, అవనిగడ్డ ఎమ్యెల్యే
