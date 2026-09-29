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నోరు అదుపుతప్పి మాట్లాడితే మహిళలతో కొట్టిస్తాం : కొండా సురేఖ

వర్గ విభేదాలను పక్కన పెట్టి పార్టీ కోసం పని చేయాలని, కొంతమంది నేతలు నోరు హద్దులో పెట్టుకోవాలని ఎమ్మెల్యే కొండా సురేఖ హితవు పిలికారు. ఇష్టానుసారం మాట్లాడితే మహిళలతో చిత్తుచిత్తుగా కొట్టిస్తామని హెచ్చరించారు.

MLA Konda Surekha Warning To Leaders
నోరు అదుపుతప్పి మాట్లాడితే ఊరుకోనని వార్నింగ్ ఇచ్చిన కొండా సురేఖ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 3:14 PM IST

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MLA Konda Surekha Warning To Leaders : ప్రతిపక్ష నేతలు గాలిలో కత్తులు తిప్పుతున్నారని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే కొండా సురేఖ విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు వర్గ విభేదాలను పక్కన పెట్టి పార్టీ కోసం పని చేయాలని, కొంతమంది నేతలు నోరు హద్దులో పెట్టుకోవాలని హితువు పిలికారు. నోరు అదుపుతప్పి మాట్లాడితే మహిళలతో చిత్తుచిత్తుగా కొట్టిస్తామని, ఒక్కొక్క మహిళ నలుగురిని కొడుతుందని హెచ్చరించారు.

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SUREKHA FIRE ON CONGRESS LEADERS
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KONDA SUREKHA WARNING TO LEADERS

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