'23న సందీప్ను కలవండి' : కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ నుంచి రాజగోపాల్ రెడ్డికి ఫోన్
ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ఈ నెల 23న ఏఐసీసీ తెలంగాణ కొత్త ఇంఛార్జ్ సందీప్తో సమావేశం కావాలని సమాచారం అందించింది.
Published : November 21, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 1:32 PM IST
నల్గొండ జిల్లా మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ఈ నెల 23న తెలంగాణ కొత్త ఏఐసీసీ ఇంఛార్జ్ సందీప్తో సమావేశం కావాలని ఏఐసీసీ కార్యదర్శి సూచించారు. రాజగోపాల్ రెడ్డి ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో అధిష్ఠానం నుంచి ఫోన్కాల్ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
క్రమశిక్షణ చర్యల అంశంపై ఏఐసీసీ స్పందిస్తుంది
మరోవైపు రాజగోపాల్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై టీపీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ స్పందించారు. రాజగోపాల్ రెడ్డి, అనిరుధ్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలను ఏఐసీసీ పరిశీలిస్తోందని తెలిపారు. క్రమశిక్షణ చర్యల అంశంపై హైకమాండ్ స్పందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కువైందని అన్నారు.
కొండా సురేఖ విషయంలో మొదటిసారి చర్యలు తీసుకోలేదన్న ఆయన, రెండు, మూడుసార్లు పరిశీలించిన తర్వాతనే చర్యలు తీసుకుందని వివరించారు. తెలంగాణకు రావాల్సిన నీటి వాటా విషయంలో ఒక్క బొట్టు కూడా వదులుకోబోమని మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ తెలిపారు. నీటి జలాలపై రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని వివరించారు. తెలంగాణ ప్రజలకు నమ్మక ద్రోహం చేసే అవసరం లేదని ఆయన చెప్పారు.