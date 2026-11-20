అధికార అహంకారంతో ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తే ప్రజలు హర్షించరు : ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి
MLA Rajagopal Reddy counter to CM Revanth : సీఎం రేవంత్రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి స్పందించారు. దుర్మార్గపు పాలన సాగించే పాలకులను తెలంగాణ ప్రజానీకం క్షమించదని హెచ్చరించారు.
Published : November 20, 2026 at 5:36 PM IST
అధికారం ఉందన్న అహంకారంతో ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తే ప్రజలు హర్షించరని మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. అదృష్టం కొద్దీ దక్కిన అధికారంతో విచ్చలవిడిగా అవినీతికి పాల్పడుతూ, ప్రజావసరాలను విస్మరించి దుర్మార్గపు పాలన సాగించే పాలకులను తెలంగాణ ప్రజానీకం, చరిత్ర ఎన్నటికీ క్షమించదని హెచ్చరించారు. సిద్దిపేటలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై పరోక్షంగా స్పందించారు. ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్న ముఖ్య నేతలు హుందాగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేసేలా ధర్మంగా, నిజాయితీగా పాలన సాగించేలా ముఖ్య నేతలకు సద్బుద్ధి, ఆత్మ పరిశీలనా జ్ణానాన్ని ప్రసాదించాలని ఆ అయ్యప్ప స్వామిని వేడుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
ఎర్రికుక్కలు కరిచిన వాళ్లలాగా
నిన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సిద్దిపేట సభలో మాట్లాడుతూ పెద్దలు మంచిని మైక్లో చెప్పాలి, చెడును చెవిలో చెప్పాలి అన్నారని, కానీ తమ సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎర్రికుక్కలు కరిచిన వాళ్లలాగా చెడును మైక్లో, మంచి చెవిలో చెబుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అలాంటి వారిని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు త్వరలోనే ఎర్రగడ్డ మెంటల్ హస్పిటల్కు పంపిస్తారని హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వంపై గత కొద్ది కాలంగా నిరసన గళమెత్తుతున్న కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు రాజగోపాల్ రెడ్డి, అనిరుధ్ రెడ్డిల గురించే సీఎం పరోక్షంగా ప్రస్తావించారని రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చ నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజగోపాల్ తన ఎక్స్ ఖాతా తాజాగా ఈ పోస్ట్ పెట్టారు.
ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్న ముఖ్య నేతలు హుందాగా మాట్లాడాలి. అధికారం ఉందన్న అహంకారంతో ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తే ప్రజలు హర్షించరని గ్రహించాలి. అదృష్టం కొద్దీ దక్కిన అధికారంతో విచ్చలవిడిగా అవినీతికి పాల్పడే, ప్రజావసరాలను విస్మరించి దుర్మార్గపు పాలన సాగించే పాలకులను తెలంగాణ ప్రజానీకం, చరిత్ర ఎన్నిటికీ క్షమించదని మరువరాదు. ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేసేలా ధర్మంగా, నిజాయితీగా పాలన సాగించేలా ముఖ్య నేతలకు సద్బుద్ధి, ఆత్మ పరిశీలనా జ్ణానాన్ని ప్రసాదించాలని ఆ అయ్యప్ప స్వామిని వేడుకుంటున్నాను. స్వామియే శరణం అయ్యప్ప 🙏— Komatireddy Raj Gopal Reddy (@rajgopalreddy_K) November 20, 2026
అవినీతి పెరిగింది
ప్రభుత్వంలో అధికారులు అవినీతికి పాల్పడుతున్నారని పత్రికా దినోత్సవం రోజు నిర్వహించిన సమావేశంలో జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి బహిరంగంగా విమర్శలు చేశారు. అంతకుముందు ప్రభుత్వం తన నియోజకవర్గానికి నిధులు విడుదల చేయడం లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా నిధులు విడుదలయ్యే వరకు నిరాహార దీక్ష చేపడుతానని అన్నారు.
మంత్రి పదవి రాదని క్లారిటీ
ఇక కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తనకు మొదటి నుంచి మంత్రి పదవి కావాలని చాలా ఒత్తిడి తీసుకువచ్చారు. తాను బీజేపీ నుంచి కాంగ్రెస్లోకి వచ్చే ముందు కూడా ఏఐసీసీ నేతలు హామీ ఇచ్చారని గుర్తుచేశారు. కానీ స్వయానా సొంత సోదరుడు కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రిగా ఉండటంతోనే కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం రాజగోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి పదవిని పెండింగ్లో పెట్టిందని నేతలు పలు సందర్భాల్లో చెప్పారు. ఇక మంత్రి పదవి రాదని క్లారిటీ రావడంతో ప్రభుత్వంపై నేరుగా విమర్శలు ఎక్కుపెడుతున్నారన్నా చర్చ కూడా నడుస్తోంది.
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