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ఉత్తరాంధ్రలో అత్యాధునిక సంతాన సాఫల్య వైద్య సేవలు - విశాఖలో కిమ్స్ ఫెర్టిలిటీ ఐవీఎఫ్ సెంటర్ ప్రారంభం

ఉత్తరాంధ్రలో సంతానలేమి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న దంపతులకు అత్యాధునిక వైద్య సేవలు - విశాఖలో కిమ్స్ ఫెర్టిలిటీ ఐవీఎఫ్ సెంటర్ ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు - ప్రతి దంపతులకు వ్యక్తిగత వైద్య ప్రణాళికతో చికిత్స

KIMS Fertility IVF Center Launched in Visakhapatnam
KIMS Fertility IVF Center Launched in Visakhapatnam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 3:33 PM IST

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KIMS Fertility IVF Center Launched in Visakhapatnam : ఉత్తరాంధ్రలో సంతానలేమి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న దంపతులకు అత్యాధునిక వైద్య సేవలను అందించేందుకు విశాఖపట్నంలోని ఎంవీపీ కాలనీలో కిమ్స్ ఫెర్టిలిటీ ఐవీఎఫ్ సెంటర్ ప్రారంభమైంది. నేడు(ఆదివారం) జరిగిన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు ఈ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కిమ్స్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వాటిలో ఇది ఐదో ఫెర్టిలిటీ సెంటర్.

ఈ సందర్భంగా గంటా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ విశాఖలో ఏర్పాటవడం ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు గర్వకారణమన్నారు. గతంలో అత్యాధునిక సంతాన సాఫల్య వైద్య సేవలు ప్రధానంగా మెట్రో నగరాలకే పరిమితమయ్యేవని, ఇప్పుడు ఇలాంటి సేవలు విశాఖలోనే అందుబాటులోకి రావడం ఎంతో ప్రయోజనకరమని చెప్పారు. సంతానలేమి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న దంపతులు అందుబాటులో ఉన్న ప్రత్యేక వైద్య సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.

దంపతులకు అండగా కిమ్స్ ఫెర్టిలిటీ : కిమ్స్ ఫెర్టిలిటీ ఐవీఎఫ్ సెంటర్ మెడికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శ్వేత బొల్లినేని మాట్లాడుతూ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంతానోత్పత్తి రేటు 2.1 అనే ప్రత్యామ్నాయ స్థాయి కంటే గణనీయంగా తక్కువగా ఉండటం భవిష్యత్తులో వృద్ధుల జనాభా పెరగడం, పనిచేసే వయసు జనాభా తగ్గడం వంటి సమస్యలకు దారితీసే అవకాశముందని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల రూపొందించిన జనాభా నిర్వహణ విధానం కూడా దీనిని వ్యూహాత్మక సవాలుగా గుర్తించిందన్నారు.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆకాంక్షిస్తున్న ఆరోగ్యవంతమైన, యువతతో కూడిన, అభివృద్ధి చెందిన ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణంలో పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యం, సంతాన సాఫల్య వైద్యం కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని చెప్పారు. ఆధునిక ఫెర్టిలిటీ చికిత్సలు, సంతానోత్పత్తి పరిరక్షణ, పునరుత్పత్తికి సంబంధించిన నిర్ణయాలపై సరైన అవగాహన కల్పించడం ద్వారా దంపతులకు అండగా నిలవడమే కిమ్స్ ఫెర్టిలిటీ లక్ష్యమన్నారు.

వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణంగా చికిత్స : కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ శ్రీ సుధాకర్ జాదవ్ మాట్లాడుతూ, సంతానలేమికి ప్రతి దంపతుల విషయంలో ఒకే రకమైన చికిత్స విధానం సరిపోదన్నారు. ఒక్కో జంటకు ఒక్కో రకమైన వైద్య పరిస్థితి ఉంటుందని, అందువల్ల సమగ్ర వైద్య పరీక్షల అనంతరం వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణంగా చికిత్స ప్రణాళిక రూపొందించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో పాటు మానవీయ దృక్పథం, వ్యక్తిగత శ్రద్ధతో సేవలు అందించడమే కేంద్రం లక్ష్యమన్నారు.

సీనియర్ కన్సల్టెంట్, ఫెర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ జ్యోత్స్న మాట్లాడుతూ, సంతానలేమికి కారణాలు దంపతులను బట్టి మారుతాయని, అందుకే ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రత్యేకమైన చికిత్స అవసరమవుతుందని తెలిపారు. మహిళ వయసు, అండాశయ నిల్వ సామర్థ్యం, వీర్యకణాల నాణ్యత, గత వైద్య చరిత్ర, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలను సమగ్రంగా పరిశీలించిన అనంతరమే చికిత్సను సూచిస్తామని చెప్పారు.

కేంద్రంలో సమగ్ర వైద్య సేవలు : కేంద్రంలో అత్యాధునిక ఐవీఎఫ్, ఐసీఎస్‌ఐ చికిత్సలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆధునిక ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్‌లో అధునాతన ఎంబ్రియో కల్చర్ వ్యవస్థలు, విట్రిఫికేషన్, క్రయోప్రిజర్వేషన్ సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఎంపిక చేసిన రోగులకు ప్రీ-ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ (PGT) కోసం ఎంబ్రియో బయాప్సీ సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరోవైపు మహిళలు, పురుషుల్లో సంతానలేమి, అండాశయ నిల్వ సామర్థ్యం తగ్గడం, పదేపదే గర్భస్రావాలు, సంతానోత్పత్తి పరిరక్షణతో పాటు వివిధ పునరుత్పత్తి ఆరోగ్య సమస్యలకు కేంద్రంలో సమగ్ర వైద్య సేవలు అందించనున్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో విశాఖపట్నం బోర్డు డైరెక్టర్ బి. అద్విక్, డాక్టర్ ఆర్. గీతా వందన (ఎండీ-ఓబీజీ), కిమ్స్ హాస్పిటల్స్‌కు చెందిన ఫెర్టిలిటీ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ దీప్తి తదితర వైద్యులు పాల్గొన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు ప్రపంచస్థాయి ఫెర్టిలిటీ వైద్య సేవలను స్థానికంగానే అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో పాటు, నాణ్యమైన పునరుత్పత్తి వైద్యం ద్వారా దంపతులు తల్లిదండ్రులుగా మారాలన్న వారి ఆశయానికి అండగా నిలవడమే కిమ్స్ ఫెర్టిలిటీ లక్ష్యమని కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ తెలిపింది.

కిమ్స్ ఫెర్టిలిటీ ఐవీఎఫ్ సెంటర్ గురించి : కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ విశ్వసనీయ వారసత్వంతో ఆధునిక సంతాన సాఫల్య, పునరుత్పత్తి వైద్య సేవలను అందించే ప్రత్యేక కేంద్రంగా కిమ్స్ ఫెర్టిలిటీ ఐవీఎఫ్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఐవీఎఫ్, ఐసీఎస్‌ఐ, ఐయూఐ, ఫెర్టిలిటీ పరిరక్షణ, అధునాతన ఎంబ్రియాలజీ, పునరుత్పత్తి శస్త్రచికిత్సలు, పురుషులు, మహిళల్లో సంతానలేమికి చికిత్స వంటి సమగ్ర సేవలు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి. అత్యాధునిక సాంకేతికత, అనుభవజ్ఞులైన ఫెర్టిలిటీ నిపుణులు, రోగి కేంద్రంగా పనిచేసే విధానంతో తల్లిదండ్రులు కావాలన్న దంపతుల కలను సాకారం చేయడమే కిమ్స్ ఫెర్టిలిటీ లక్ష్యం.

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