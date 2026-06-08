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'నన్ను జైలుకు పంపిస్తావా' - నువ్వు ప్రాణాలతో ఎలా తిరుగుతావో చూస్తా - టీడీపీ ఎమ్మెల్యేకు బెదిరింపు కాల్స్

టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోడె ప్రసాద్‌కు బెదిరింపు కాల్స్ - నన్ను జైలుకు పంపిస్తావా అంటూ ఫోన్​లో బెదిరింపులు జైలు నుంచి విడుదలైన మాలపాటి భాస్కర్ రెడ్డే బెదిరించాడని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఎమ్మెల్యే

MLA Bode Prasad Receive Threat Calls From Unknown Person
MLA Bode Prasad Receive Threat Calls From Unknown Person (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 10:28 PM IST

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MLA Bode Prasad Receive Threat Calls From Unknown Person: నన్ను జైలుకు పంపిస్తావా, నువ్వు ప్రాణాలతో ఎలా తిరుగుతావో చూస్తా అంటూ ఓ నిందితుడు పెనమలూరు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్​ను ఫోన్​లో బెదిరించడం కలకలం రేపింది. అనంతరం తను మాట్లాడిన మాటలను ఫేస్ బుక్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసి మరీ అసభ్యకర వ్యాఖ్యలను రాశాడు.

సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​లపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో అరెస్టై ఇటీవల జైలు నుంచి విడుదలైన మాలపాటి భాస్కర్ రెడ్డే ఫోన్​లో తనను బెదిరించాడని పెనమలూరు ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ పెనమలూరు పోలీసు స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. దాంతో ఆయన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పెనమలూరు పోలీసు స్టేషన్​ పరిధిలో నివసించే భాస్కర్ రెడ్డి లండన్​లో సాఫ్ట్ వేర్​ ఇంజినీర్​గా పనిచేస్తున్నాడు. గతంలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం కుటుంబ సభ్యులపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో పెనమలూరు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు .

పెనమలూరు పీఎస్​​లో ఫిర్యాదు చేసిన ఎమ్మెల్యే: దాంతో కొన్నాళ్ల పాటు విజయవాడ జిల్లా జైలులో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్​లో ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత జైలు నుంచి బెయిల్​పై విడుదలైన భాస్కర్ రెడ్డి లండన్ వెళ్లేందుకు ఇటీవల కోర్టు నుంచి అనుమతి తీసుకున్నాడు. ఆపై కోర్టు ఉత్తర్వుల ఆధారంగా భాస్కర్ రెడ్డి లండన్ వెళ్లాడు అనంతరం అక్కడ నుంచి తనకు ఫోన్ చేసి బెదిరింపులకు దిగాడని ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొనడం గమనార్హం.

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