చనిపోయిన కానిస్టేబుళ్ల వివరాలతో జీతాలు డ్రా - కరీంనగర్లో రూ. 1.40 కోట్ల స్కామ్
మరణించిన పోలీస్ శాఖ ఉద్యోగుల వివరాలతో ప్రభుత్వ సొమ్ము దుర్వినియోగం - ఆరుగురి నిందితులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు - నిందితుల్లో ఇద్దరు పోలీస్ సిబ్బంది
Published : April 11, 2026 at 1:46 PM IST
Karimnagar Police Salary Scam : కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో భారీ కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీస్ శాఖలో పనిచేసి మరణించిన ఉద్యోగుల వివరాలను అడ్డు పెట్టుకుని, నకిలీ అకౌంట్ల ద్వారా సుమారు రూ.1 కోటి 40 లక్షలు ప్రభుత్వ సొమ్మును దుర్వినియోగం చేసినట్లు విచారణలో తేలింది. ఈ అక్రమాలకు సంబంధించి ఏసీపీ టాస్క్ ఫోర్స్ వాసాల సతీష్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కరీంనగర్ I-టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ముఖ్య నిందితుడు హెడ్ కానిస్టేబుల్ రామ్మోహన్, అతనికి సహకరించిన రిటైర్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ వై.వి. ముని రామయ్య, నకిలీ ఖాతాల సృష్టించడంలో భాగస్వాములైన ముగ్గురు ప్రైవేట్ వ్యక్తులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసినట్లు కరీంనగర్ సీపీ గౌస్ ఆలం తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం చేకూర్చినా, విధి నిర్వహణలో అవకతవకలకు పాల్పడినా శాఖాపరంగా ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
పక్కాగా ప్లాన్ చేశారు : కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో సంచలనం సృష్టించిన జీతాన కుంభకోణంలో ముగ్గురు ప్రైవేటు వ్యక్తులు లావుడియా రవి వాచ్ మెన్, చుక్కా గంగరాజు ప్రైవేటు డైలీ డ్రైవర్, శంకర్ నామతాబాద్ మటన్ షాప్ కీపర్లపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసినట్లు పోలీస్ కమిషనర్ గౌస్ ఆలం తెలిపారు.కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనరరేట్ సీపీవో కార్యాలయంలోని పే సెక్షన్లో గతంలో పని చేసిన నీలం రామ్మోహన్ హెడ్ కానిస్టేబుల్, ఇప్పుడు చిగురుమామిడి పోలీస్ స్టేషన్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన విధులో భాగంగా గతంలో మరణించిన ముగ్గురు పోలీస్ కానిస్టేబుళ్ల సి.హెచ్. రవీందర్, కె. గంగస్వామి, కె. రవి పేర్లతో ఎంప్లాయ్ ఐడీలను సేకరించాడు.
నాలుగేళ్లుగా నకిలీ ఖాతాలో డబ్బు జమ : ఆ తర్వాత వీరి పేర్లకు బదులుగా ఆ ముగ్గురు ప్రైవేటు వ్యక్తుల పేర్లతో కరీంనగర్లోని భగత్ నగర్, బొమ్మకల్ హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ బ్రాంచీలలో నకిలీ అకౌంట్లను సృష్టించాడు. దానికి సొంత ఈ-మెయిల్ ఐడీల, ఫోన్ నంబర్లను లింక్ చేశారు. జూన్ 2022 నుంచి మార్చి 2026 వరకు వీరి ఖాతాల్లో ప్రతి నెలా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జమ అవుతూ వస్తుంది. ఇటీవల ఆడిటింగ్లో ఈ విషయం బయటపడింది. దర్యాప్తు జరిపిన అధికారులు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో పోలీసు అధికారులు ఎవరైనా అవినీతికి పాల్పడితే సహించేది లేదని, అక్రమాలకు పాల్పడి పట్టుబడితే వారిపై కఠినమైన క్రమశిక్షణ చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ గౌస్ ఆలం హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం చేసిన లేదా విధి నిర్వహణలో ఏవైనా అవకతవకలకు పాల్పడినా పోలీస్ శాఖలో ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ పారదర్శకంగా, జవాబుదారీతనంలో విధులు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు.
''కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ రామ్మోహన్, ఇక్కడ పనిచేసిన రిటైర్డ్ ఆఫీసర్ మని రామయ్య మిగతా ముగ్గురు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు మొత్తం ఐదుగురిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం జరిగింది. దీనిలో ముఖ్యంగా మరణించిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఐడీలను ఉపయోగించుకొని వాళ్లను రెగ్యూలర్ ఎంప్లైయిలా చూయించారు. ఐఎఫ్ఎమ్ ఐఎస్ పోర్టల్లో జూన్ 2022 నుంచి శాలరీ క్లైమ్ చేసుకున్నారు. ఒక్క అకౌంట్లో నుంచి రూ.53 లక్షలు, మరో అకౌంట్లో నుంచి రూ.39 లక్షల 79 వేలు మొత్తం రూ.1,40,18,338 శాలరీ క్లైమ్ చేయడం జరిగింది. ఈ శాలరీ ఏ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవుతోందని వెరీ ఫై చేశాము. ముగ్గురు ప్రైవేటు వ్యక్తుల అకౌంట్లోకి పోలీస్ శాలరీ ఎందుకు పోతుందని విచారణ చేశాం. వీరు ఈ-మెయిల్ ఐడీలు, మొబైల్ నంబర్ను ఆ అకౌంట్లను లింక్ చేసినట్లు తేలింది'' - గౌస్ ఆలం, కరీంనగర్ సీపీ
