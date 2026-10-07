వేరే రాష్ట్రాల్లో బోగస్ ఫారం-7 పత్రాల ముద్రణ! - శాసనసభకు బదులుగా విధానసభ
SIR Form 7 Conflict In Telangana: ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో బోగస్ ఫారం-7 పత్రాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. ఒక వర్గాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఫారం-7 పత్రాలు ముద్రించి ఉండటం, గంపగుత్తగా ఇస్తుండడంపై గందరగోళం నెలకొంది.
Published : October 7, 2026 at 12:03 PM IST
SIR Form 7 Conflict In Telangana : ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో బోగస్ ఫారం-7 పత్రాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. కట్టలు కట్టలుగా ఉన్న ఫారం-7 నకిలీ పత్రాలపై తెలంగాణ విధానసభ నంబరు, విధానసభ పేరు, బూత్ నంబరు, పేరు అని టైప్ చేసి ఉండటం ప్రస్తుతం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. చాలా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లోని బూత్లకు ఇదే పద్ధతిలో బోగస్ ఫారం-7 పత్రాలు పంపిణీకి సిద్ధంగా ఉంచినట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. వీటిని ఎవరు పంపిణీ చేస్తున్నారనేది ఇప్పటికీ రహస్యంగానే ఉండటం గమనార్హం.
నకిలీ పత్రాల కట్టలపైన ఉన్న తెల్లకాగితంపై విధానసభ అని రాసి ఉండడంతో ఇతర రాష్ట్రాల్లోనే ఈ పత్రాలను ముద్రించి ఉండొచ్చని పలు రాజకీయ పార్టీలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. స్థానికంగా ప్రింట్ చేస్తే శాసనసభ అని రాస్తారు. శాసనసభను విధానసభ అని ఇతర రాష్ట్రాల్లోనే ముఖ్యంగా ఉత్తరాదిలోనే సంభోదిస్తారని చెబుతున్నారు. వేరే రాష్ట్రాల్లోనే ఈ పత్రాలను ముద్రించి ఉంటారని భావిస్తున్నారు.
పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి పెట్టకపోతే
ఒక వర్గాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని పెద్ద ఎత్తున ఈ ఫారం-7 పత్రాలు ముద్రించి ఉండటం, వాటిని గంపగుత్తగా ఇస్తుండడం వెనుక ఉన్న ఆలోచనపై ఆయా రాజకీయ పార్టీలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. దీనిపై లోతైన దర్యాప్తు చేస్తేనే, పూర్తి వాస్తవాలు బయటకు వస్తాయని అంటున్నాయి. స్థానిక ఈఆర్వోలు దీనిపై విచారణ జరిపి పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసులు నమోదు చేయాలని, ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలు ఇస్తున్నా పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి పెట్టకపోతే ఈ పత్రాల ప్రింటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది? రాష్ట్రానికి ఎవరు సప్లై చేశారన్న వివరాలు బయటకు వచ్చే అవకాశాలు లేవని అర్థమవుతోంది. సర్లో భాగంగా ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినట్లు పెద్ద ఎత్తు ప్రచారం జరుగుతోంది. అక్కడి, ఇక్కడి పత్రాలను ఒకేచోట ముద్రించారా? అనే కోణంలో సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలని రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల సంఘాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
గోషామహల్లో ఫారం-7 మరోసారి కలకలం
బోగస్ ఫారం-7 ప్రింటెడ్ పత్రాల సమర్పణపై ఎన్నికల అధికారులు ఫోకస్ పెట్టారు. ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఈ పత్రాలు బయటకు రావడంతో పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా, గోషామహల్ నియోజకవర్గంలోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉండడంతో విచారణ చేయాలని అక్కడి ఈఆర్వోను ఎన్నికల అధికారులు ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నియోజకవర్గంలో మంగళవారం కూడా ఒక పోలింగ్ బూత్ పరిధిలో ఫారం-7 ప్రీ ప్రింటెడ్ పత్రాలను సమర్పించడానికి ప్రయత్నించగా స్థానిక ఈఆర్వో, బీఎల్వోలు వాటిని తిరస్కరించినట్లు సమాచారం. ఈ సమస్యను మజ్లిస్(ఎంఐఎం) పార్టీ ఎన్నికల అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఫిర్యాదు చేసింది.
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