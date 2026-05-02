'వర్షం ఎప్పుడు పడుతుంది?' - మౌసమ్ వాణితో తెలుసుకోండిలా!
నెట్వర్క్ను విస్తరించడానికి మోడల్ అంచనాలను మెరుగుపరచడానికి చర్యలు - మిషన్ మౌసం'లో భాగంగా భూ విజ్ఞాన మంత్రిత్వ శాఖ - గుర్తించనున్న వాతావరణ మార్పులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 4:47 PM IST
Ministry of Earth Sciences Research : 'మిషన్ మౌసం'లో భాగంగా భూ విజ్ఞాన మంత్రిత్వ శాఖ (Ministry of Earth Sciences) తన పరిశీలన నెట్వర్క్ను విస్తరించడానికి, మోడల్ అంచనాలను మెరుగుపరచడానికి చర్యలు చేపట్టింది. తొలిసారిగా విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో కోస్టల్ అట్మాస్ఫియరిక్ రీసెర్చ్ టెస్ట్బెడ్ (C-ART) అనే ఓపెన్-ఫీల్డ్ అబ్జర్వేటరీని ఏర్పాటు చేసింది. మినిస్టరి ఆఫ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ ఎం. రవిచంద్రన్, వైస్-ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ జి.పి. రాజశేఖర్, ఐఐటిఎం డైరెక్టర్ డాక్టర్ సూర్యచంద్ర రావు ఈ సదుపాయాన్ని ప్రారంభించారు.
ఓపెన్-ఫీల్డ్ వాతావరణ అబ్జర్వేటరీ : "కోస్టల్ అట్మాస్ఫియరిక్ రీసెర్చ్ టెస్ట్బెడ్"కు సంబంధించిన ఒక బ్రోచర్, ఒక లఘు చిత్రాన్ని వారు విడుదల చేశారు. ఈ పరిశోధన టెస్ట్బెడ్ సదుపాయాన్ని స్థాపించడంలో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం (AU) ఐఐటిఎంల సంయుక్త కృషి కీలకమని వైస్-ఛాన్సలర్ రాజశేఖర్ పేర్కొన్నారు. నిరంతర సమీకృత పరిశీలనలు పరిశోధన సహకారాలకు వీలు కల్పించే ఈ ఓపెన్-ఫీల్డ్ వాతావరణ అబ్జర్వేటరీ ఈ రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు అని డాక్టర్ రవిచంద్రన్ అభిప్రాయపడ్డారు.
రిమోట్ సెన్సింగ్ ప్రొఫైలింగ్ ఇన్-సిటు : ఈ సందర్భంగా ఐఐటిఎం డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. సూర్యచంద్ర రావు మాట్లాడుతూ తూర్పు తీరంలో ఉన్న విశాఖపట్నంలో కోస్టల్ అట్మాస్ఫియరిక్ రీసెర్చ్ టెస్ట్బెడ్ను ఏర్పాటు చేయడం వెనుక ఉన్న వ్యూహాత్మక ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. రాబోయే అత్యాధునిక రిమోట్ సెన్సింగ్ ప్రొఫైలింగ్ ఇన్-సిటు పరికరాల కార్యాచరణ సామర్థ్యాలను కూడా ఆయన ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.MoES కార్యదర్శి ఎం. రవిచంద్రన్ మాట్లాడుతూ 'మిషన్ మౌసమ్' కింద అన్ని వాతావరణ పరిస్థితులను ముఖ్యంగా తీవ్ర వాతావరణ సంఘటనలను పర్యవేక్షించడానికి ప్రస్తుత పరిశీలన సామర్థ్యాలను మెరుగుపరిచేందుకు పరిశోధనా కార్యక్రమాలను చేపట్టామని తెలిపారు.
గుర్తించనున్న వాతావరణ మార్పులు : ఇది మెరుగైన వాతావరణ అంచనాలకు మార్గం సుగమం చేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎంఓఈఎస్ సంస్థలు రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాల మధ్య సహకారాన్ని ఆయన ప్రోత్సహించారు. టెస్ట్బెడ్ తొలి పరిశీలనల ప్రారంభానికి గుర్తుగా ఒక వాతావరణ బెలూన్ను ప్రయోగించారు. ఈ సదుపాయంలో ఇంపాక్ట్ డిస్డ్రోమీటర్, 2-డైమెన్షనల్ వీడియో డిస్డ్రోమీటర్ (2DVD), 3D-ప్రింటెడ్ ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్ (3D-PAWS), కన్వెన్షనల్ AWS ఎడ్డీ కోవరియన్స్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రదేశంలో కోవరియన్స్ టవర్ వంటి ఇతర పరికరాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ పరికరాలు ఈరోజు విశాఖపట్నంలో సంభవించిన వర్షం, ఉరుములతో కూడిన తుపాను కొలతలను నమోదు చేశాయి.
"ఈ పరీక్షా కేంద్రం ద్వారా వచ్చే సమాచారాన్ని సాంకేతికంగా పరిశీలించి మెరుగైన వాతావరణ సమాచారాన్ని అందించడం సాధ్యమవుతుంది. IITM పరిశోధనా నైపుణ్యంతో AU వాతావరణ శాస్త్ర విభాగం మరింత బలోపేతం కావడం గర్వించదగ్గ విషయం. భవిష్యత్తులో ఈ భాగస్వామ్యం మరెన్నో అద్భుతమైన ఆవిష్కరణలకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది". -రవిచంద్రన్, ఎంవోఈఎస్ కార్యదర్శి
అందుబాటులోకి రానున్న మౌసమ్ వాణి : "వాతావరణ సూచనలకు సంబంధించిన సాంకేతిక పరిభాషను రైతులు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. స్థానిక భాషల్లో సమాచారం అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల అది వారిని సమర్థవంతంగా చేరుకోలేకపోతోంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు IITM ఒక ChatGPT తరహా అప్లికేషన్ను అభివృద్ధి చేసింది. మేము దీనికి 'మౌసమ్ వాణి' (Mausam Vani) అని పేరు పెట్టాం" అని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెటియోరాలజీ (IITM-Pune) డైరెక్టర్ సూర్య చంద్ర రావు తెలిపారు.
AU (ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం)లో తీరప్రాంత వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం ప్రారంభోత్సవానికి హాజరైన సందర్భంగా విలేకరులతో మాట్లాడారు. "మౌసమ్ వాణిని రాబోయే రెండు నుంచి మూడు వారాల్లో ప్రారంభించబోతున్నాం. దీనిని ChatGPT లానే ఉపయోగించుకోవచ్చు. వినియోగదారులు కేవలం ఫోన్ కాల్ చేయడం ద్వారా కూడా సమాచారాన్ని పొందవచ్చు. 'పురుగుమందులు పిచికారీ చేయడానికి ఇదే సరైన సమయమా?' 'వర్షం పడుతుందా?' లేదా 'నేను గొడుగు వెంట తీసుకువెళ్లాలా?' వంటి ప్రశ్నలను రైతులు అడిగి తక్షణమే సమాధానాలను పొందవచ్చు.
వాతావరణ సూచనల రంగంలో చేపట్టిన ఈ వినూత్న ప్రయత్నంతో ChatGPT తరహా ఇంటర్ఫేస్ను అమలు చేసిన మొట్టమొదటి దేశంగా మేము నిలుస్తాం. ప్రారంభంలో ఇది హిందీ, ఆంగ్ల భాషల్లో అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఆ తర్వాత మేము దీనిని అన్ని ప్రాంతీయ భాషల్లోనూ విస్తరిస్తాం. దేశంపై రుతుపవనాల ప్రభావం కచ్చితంగా ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడే అంచనా వేయడం తొందరపాటు అవుతుంది. అయితే, జూలై, సెప్టెంబర్ నెలల్లో కరవు లాంటి పరిస్థితులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది.
