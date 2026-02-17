మదనపల్లెలో అదృశ్యమైన ఏడేళ్ల బాలిక హత్య - ఓ ఇంట్లో మృతదేహం గుర్తింపు
బాలికను అత్యాచారం చేసి హత్య చేసినట్లు అనుమానాలు - నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - గతంలోనూ పలువురితో అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్లు స్థానికుల వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 1:38 PM IST
Missing seven year old girl Body Identified in Madanapalle : అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో అమానవీయ ఘటన జరిగింది. ఏడేళ్ల బాలిక సోమవారం సాయంత్రం అదృశ్యమైంది. తల్లిదండ్రులు, బంధువులు బాలిక ఆచూకీ కోసం పరిసరాలను వెతికారు. ఈ క్రమంలో ఎదురుగా ఉన్న కులవర్థన్ ఇంట్లో విగతజీవిగా కనిపించింది. కోపం కట్టలు తెంచుకున్న బంధువులు కులవర్థన్ ఇంటి వద్ద ఆందోళన చేపట్టడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
బాలికను అత్యాచారం చేసి హత్య చేసినట్లు బంధువులు అనుమానిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని నిందితుడు రాత్రంతా నీటి డ్రమ్ములోనే ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేస్తున్నారు. గతంలోనూ నిందితుడు పలువురితో అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్లు స్థానికులు వెల్లడించారు. నిందితుడిని అప్పగించే వరకు మృతదేహం తీసుకెళ్లకూడదని పోలీసులతో స్ధానికులు వాగ్వాదానికి దిగారు.