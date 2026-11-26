కాకినాడ జిల్లాలో గల్లంతైన మత్స్యకారులు సురక్షితం - అందుబాటులోకి ఫోన్ సిగ్నల్స్
Kakinada Missing Fishermen are Safe: కాకినాడ జిల్లాలో అదృశ్యమైన మత్స్యకారులు సురక్షితంగా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వారి ఫోన్ సిగ్నల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయని వివరించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 5:43 PM IST
కాకినాడ జిల్లాలో అదృశ్యమైన మత్స్యకారులు సురక్షితంగా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మత్స్యకారుల ఫోన్లు సిగ్నల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయని వివరించారు. కాకినాడ జిల్లా సుబ్బంపేటకి చెందిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు ఈ నెల 4న సముద్రంలో వేటకు వెళ్లారు. కాగా ఈ నెల 14 నుంచి కమ్యూనికేషన్ కట్ అయ్యింది. ఈ నెల 19వ తేదీ నుంచి బోటుతో పూర్తిగా సంబంధాలు తెగిపోయాయి. మత్స్యకారుల వద్ద ఉన్న మొబైల్ ఫోన్లతో పాటు బోటులోని ట్రాన్స్పాండర్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ అయింది. దీంతో జీపీఎస్ ద్వారా కూడా వారి ఆచూకీని గుర్తించడం సాధ్యం కాలేదు. అధికారులు ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి మత్స్యకారులు కోసం గాలిస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల కోసం ప్రత్యేకంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది.
నౌకలు, హెలికాప్టర్లతో జల్లెడ : బోటు అదృశ్యమైన విషయం తెలియగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే అప్రమత్తమైంది. మత్స్యకారులను సురక్షితంగా వెనక్కి తీసుకురావడానికి భారీ స్థాయిలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది. కాకినాడ, చెన్నై, ఒడిశా కోస్ట్గార్డ్ అధికారుల సమన్వయంతో సముద్రంలో గాలింపు ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. భారత నౌకాదళం (నేవీ), కోస్ట్గార్డ్ బృందాలు సంయుక్తంగా ఆపరేషన్ నిర్వహించాయి. భారత కోస్ట్గార్డ్కు చెందిన నౌకలు, హెలికాప్టర్లు పారాదీప్ తీర ప్రాంతమంతా జల్లెడ పట్టాయి.