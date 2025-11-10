ETV Bharat / state

లేరనుకున్నవారు తిరిగి వచ్చారు - కుటుంబంలో ఆనందాన్ని నింపారు

వివిధ సమస్యలతో మతిస్థిమితం కోల్పోయి 17 ఏళ్ల క్రితం ఇంటికి దూరమై మాడిశెట్టి లక్ష్మణ్ - మంచిర్యాల రైల్వేస్టేషన్​లో కనిపించటంతో కుటుంబంలో ఆనందం - తండ్రి చనిపోవడంతో కుటుంబానికి దూరమైన మరో వ్యక్తి

Missing Persons Found Cases in Telangana
Missing Persons Found Cases in Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 3:35 PM IST

Missing Persons Found Cases in Telangana : తల్లి నుంచి తప్పిపోయి ఒకరు, పెళ్లికాక మరొకరు, మతిస్థిమితం కోల్పోయి మరొకరు ఇలా సమస్యలు అనేకం అయినా వారందరిదీ ఒకటే గాథ. వారందరూ కుటుంబ సభ్యుల నుంచి దూరమైపోయి గత కొంత కాలంగా కనుమరుగు అయ్యారు. కుటుంబసభ్యులు వారికోసం రోజులు తరబడి వెతికినా, మరో కొంత కాలం కళ్లు కాయలు కాచేలా నిరీక్షించినా ఆచూకీ తెలీకపోవడంతో వారిపై ఆశలు వదులుకున్నారు. వారంతా మరణించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు భావించారు. కాని ఏం జరిగిందో తెలీదు వారంతా స్వగ్రామాలకు చేరారు. చనిపోయారు అనుకున్న వారు ఒక్కసారిగా దర్శనం ఇవ్వడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆనందానికి హద్దులు లేకుండా పోయింది.

మతి స్థిమితం కోల్పోయి ఇంటి నుంచి వెళ్లపోయిన ఇద్దరు ఏమయ్యారోనని ఆ కుటుంబాల వారు చాలా సంవత్సరాలు చూశారు. తరువాత వారిపై ఆశలు వదులుకున్నారు. కానీ అనూహ్యంగా వారు ఇళ్లకు చేరడం ఆ రెండు కుటుంబాల్లో ఆనందం నింపింది.

మతిస్థిమితం కోల్పోయి 17 ఏళ్లుగా ఇంటికి దూరం : పెద్దపల్లి లోని ముత్యాల పోచమ్మవాడకు చెందిన మాడిశెట్టి లక్ష్మణ్​ పండ్లు విక్రయించేవారు. వివిధ సమస్యలతో మతిస్థిమితం కోల్పోయి 17 ఏళ్లు క్రితం ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయారు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఎక్కడ వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. ఆదివారం తెల్లవారు జామున మంచిర్యాల రైల్వేస్టేషన్​లో బంధువులకు కనిపించటంతో కుటుంబసభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు. లక్ష్మణ్​ కుమారుడు విశ్వ మంచిర్యాలకు వెళ్లి తీసుకువచ్చారు. ఇంటి నుంచి ఎప్పుడు వెళ్లిపోయానో, ఎందుకు వెళ్లానో గుర్తులేదని, హైదరాబాద్​లోని ఒక షామియానా కంపెనీలో పనిచేశానని చెప్పారు.

ఎలా ఉన్నారో తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నించగా : తాను తిరిగిన లక్షెట్టిపేట, మంచిర్యాల గుర్తుకు రావడంతో శనివారం మంచిర్యాల చేరుకున్నానని చెప్పారు. పెద్దపల్లిలో కుటుంబ సభ్యులు ఎలా ఉన్నారో, ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా తన కుమారుడు తనను పెద్దపల్లికి తీసుకు వచ్చాడన్నారు. ఇంక వరకూ లేడనుకున్న వ్యక్తి సజీవంగా రావడంతో భార్య భాగ్య, కుటుంబ సభ్యులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు.

యువకుడిగా వెళ్లి : తండ్రి చనిపోవడంతో కుటుంబ పోషణ భారం మీదపడడం సోదరికి, తనకు పెళ్లి సంబంధాలు రాకపోవడంతో మతిస్థిమితం కోల్పోయిన యువకుడు ఎక్కడికో వెళ్లపోయి పన్నెండేళ్లకు తిరిగి వచ్చిన మరో ఉదంతమిది. 2013లో పెద్దపల్లి మండలం రంగాపూర్​ గ్రామానికి చెందిన పట్టెం వెంకటరామలు (47) ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు.

Missing Persons Found Cases in Telangana
వెంకటరాయులుతో తల్లి రుక్కమ్మ (Eenadu)

అసోం నుంచి స్వగ్రామానికి : అసోంలోని లాఖీంపుర్​ జిల్లా బోగినాడుకు చేరుకున్న అతడు హోటల్​లో పనిచేసి, టిఫిన్​ పెట్టమని తెలుగులో మాట్లాడగా గతంలో హైదరాబాద్​సో హోటల్ నిర్వహించిన యజమాని అతని వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నాడు. తనకు తెలిసిన హైదరాబాద్ మిత్రులకు వెంకటరాములు వివరాలను, ఫొటోను పంపించారు. కాగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంపిన సంబంధిత ఫొటోను వారి గ్రామస్థులు చూసి గుర్తుపట్టారు. బంధువులు అసోంకు వెళ్లి శనివారం ఆయనను స్వగ్రామానికి తీసుకొచ్చారు. 80 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న తల్లి రుక్కమ్మ కుమారుడు వెంకటరాములును చూసి ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయింది.

