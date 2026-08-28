ఇంటికి చేరిన ఓడలరేవు మత్స్యకారులు - కన్నీళ్లతో కుటుంబ సభ్యుల ఆలింగనాలు
సముద్రంలో వేటకు వెళ్లి గల్లంతై క్షేమంగా రావడంతో కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆనందం - ఓడలరేవు సముద్ర తీరం నుంచి ఈ నెల మూడున సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 3:58 PM IST
Odalaravu Fishermen Return : సముద్రంలో వేటకు వెళ్లి గల్లంతైన వారు క్షేమంగా తిరిగి రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆనంద పరవశులయ్యారు. వచ్చిన వారిని కుటుంబ సభ్యులు ఆలింగనం చేసుకొని ఆనంద భాష్పాలు కార్చారు. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అల్లవరం మండలం ఓడలరేవు సముద్ర తీరం నుంచి ఈ నెల మూడవ తేదీన సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన వారి ఆచూకీ లభించక కుటుంబ సభ్యులు తల్లడిల్లి పోయారు. వారి ఆచూకీ ఈనెల 26న లభించడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పశ్చిమబెంగాల్ నుంచి ప్రత్యేక వాహనంలో ఈరోజు ఓడలరేవుకు తీసుకొచ్చారు.
కుటుంబ సభ్యుల్లో సంతోషం : ఈ సందర్భంగా వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రం దిగా వద్ద వారిని రక్షించిన బోటు యజమాని పురుషోత్తంతో కూడిన ముగ్గురి బృందం కూడా ఈ ఏడుగురు మత్స్యకారులతో ఓడలరేవుకు వచ్చారు. వారిని అమలాపురం ఎంపీ హరీష్మాథుర్ సత్కరించారు. వారికి ఇక్కడి కుటుంబ మహిళలు రాఖీలు కట్టి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
అసలేమైందంటే : ఓడలరేవు జెట్టీ నుంచి కొమరగరిపట్నానికి చెందిన రామకృష్ణవర్మకు చెందిన బోటులో ఆయనతోపాటు ఓడలరేవుకు చెందిన కొల్లాటి శ్రీనుబాబు, ఏసుదాసు, పాలెపు శాంతారావు, కర్రి రాముడు, పశువుల్లంకకు చెందిన కాటాడి సతీష్కుమార్, కాకినాడ జిల్లాకు చెందిన సంగాడి తాతారావు ఈ నెల 3న సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లారు. 4వ తేదీ ఉదయం 12గంటలకు బోటు క్లచ్ప్లేట్లు పాడయ్యాయి. వాటిని అమర్చాక ఇంజిన్ గేర్బాక్సు పాడైంది. 5న దాన్ని సరిచేసుకుని తిరుగుముఖం పట్టారు. 50 నాటికల్ మైళ్ల దూరం వచ్చేసరికి ఇంజిన్ పూర్తిగా పాడైంది. సమీపంలో ఏ బోటూ లేకపోవడంతో గాలుల తీవ్రతకు పశ్చిమబెంగాల్ వైపు వెళ్లారు.
ఎండ, వాన, ఆకలిని తట్టుకుని : ఎండ, వాన, ఆకలిని తట్టుకుని అలా కొనసాగిన వీరు బుధవారం ఉదయం పశ్చిమబెంగాల్ పరిధిలోని దిగా ప్రాంతానికి చేరుకోగా అక్కడ కనిపించిన ఓ బోటు సాయంతో తీరానికి చేరుకున్నారు. వీరి ఆచూకీ కోసం నేవీ, కోస్ట్గార్డ్, సెంట్రల్ మెరైన్ విభాగాలతో రాష్ట్రప్రభుత్వం సమన్వయం చేసింది. పశ్చిమబెంగాల్ కోస్ట్గార్డ్ విభాగాల్ని, అక్కడి అధికారుల్ని అప్రమత్తం చేసింది. ఎట్టకేలకు శంకర్పూర్ ఫిషింగ్హార్బర్ సమీపంలో పడవను, అందులోని ఏడుగురు మత్స్యకారుల్ని రక్షించగలిగారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లేటప్పుడు 15 రోజులకు సరిపడ సరకులు తీసుకెళ్లారు. బోటు పాడవ్వడంతో సరకులు పొదుపుగా వాడుతూ రెండ్రోజులకోసారి తిన్నారు.
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