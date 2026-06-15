మా బాధను అర్థం చేసుకోండి - చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి తల్లి వీడియో మెస్సేజ్
మా కుమార్తె క్షేమంగా వస్తుందని ధైర్యంగా ఉన్నాం, ఆ ధైర్యాన్ని కోల్పోనివ్వవద్దు - తప్పుడు వ్యాఖ్యలపై ఆవేదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 1:44 PM IST
Gnaneshwari Mother Bhavani Request On Bad Comments : ఆ చిన్నారి కనిపించకుండాపోయి 10 రోజులైంది. ఆకలేస్తే అన్నం కూడా ఆడగలేని వయస్సు ఆమెది. భయమేస్తే వెంటనే అమ్మ చెంగును పట్టుకునే ఆ పాప ఎక్కడ ఉంది? ఎలా ఉంది? ఏం చేస్తుంది? తిన్నదా? లేదా? తినడానికి ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా? ఇవన్నీ ఆ చిన్నారి తల్లి మనస్సుని గత 10 రోజులుగా వేధిస్తున్న ప్రశ్నలు. ఇప్పటికీ ఆ పాప బోసినవ్వు కోసం తల్లి ప్రతి క్షణం ఎదురుచూస్తూనే ఉంది. క్షేమంగా తిరిగి రావాలని ప్రతీ నిమిషం ఆ తల్లి కోరుకుంటోంది. ఇది ప్రస్తుతం ఆ తల్లి పరిస్థితి. అటువంటి సందర్భంలో ఆ తల్లికి ధ్యైర్యం చెప్పడం మానేసి కొందరు సామాజిక మాధ్యమం వేదికగా ఆ తల్లిదండ్రులపై ఇష్టానుసారంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. ఈ విషయమై చిన్నారి తల్లి భవానీ ఓ వీడియోని విడుదల చేసింది.
కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సీహెచ్ అగ్రహారంలో అదృశ్యమైన రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి కోసం ఆమె తల్లి భవానీ చేసిన విజ్ఞప్తి అందరినీ కదిలిస్తోంది. పాప కనిపించకుండా పోయి పది రోజులు గడిచినా, తమ కుమార్తె క్షేమంగా తిరిగి వస్తుందనే ఆశతో ధైర్యంగా ఎదురుచూస్తున్నామని ఆమె తెలిపారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో కొందరు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చేస్తున్న తప్పుడు వ్యాఖ్యలు తమను మరింత మానసిక వేదనకు గురిచేస్తున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
తప్పుడు వ్యాఖ్యలపై ఆవేదన : తనపై, తన భర్తపై ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా కొందరు ఇష్టానుసారంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని భవానీ పేర్కొన్నారు. అలాంటి పోస్టులు, కామెంట్లు చూసిన ప్రతిసారి కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నారని చెప్పారు. ఇప్పటికే బిడ్డ కోసం ఆందోళన చెందుతున్న తమ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని, మరింత బాధ కలిగించే చర్యలకు దూరంగా ఉండాలని కోరారు.
సహకరిస్తున్న అధికారులు : చిన్నారి ఆచూకీ కోసం పోలీసులు, అధికారులు, మీడియా నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారని భవానీ తెలిపారు. ఈ సమయంలో ప్రజలు కూడా తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మకుండా, చిన్నారి జాడకు సంబంధించిన సమాచారం ఉంటే అధికారులకు అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
కలచివేస్తున్న వీడియోలు : ఇదిలా ఉండగా, పది రోజుల క్రితం తోటలో అదృశ్యమైన జ్ఞానేశ్వరి తన చెల్లెలుతో కలిసి ఆడుకుంటున్న పాత వీడియోలు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి. ఆ దృశ్యాలు చూసిన వారంతా చిన్నారి క్షేమంగా తిరిగి రావాలని ప్రార్థిస్తున్నారు. మరోవైపు, జ్ఞానేశ్వరి ఆచూకీ కోసం పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది.
చిన్నారి జాడ తెలిపిన వారికి రూ. లక్ష బహుమతి: గత పది రోజులుగా చిన్నారి ఆచూకీ లభ్యం కాకపోవడంతో ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేశారా? ఒకవేళ చేస్తే ఎందుకు చేసి ఉంటారు? లేదా ఎవరివద్ద అయినా సురక్షితంగా ఉందా? లేకపోతే ఏదైనా ప్రమాదానికి గురైందా? అనే సందిగ్ధ పరిస్థితి నెలకొంది. చిన్నారితో పాటు ఉండే పెంపుడు కుక్క కూడా చనిపోవడంతో అంతా గందరగోళంగా మారింది. అయితే చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి ఆచూకీ చెప్పిన వారికి రూ. లక్ష బహుమతి ఇస్తామని పోలీస్ శాఖ ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా వారి వివరాలు సైతం గోప్యంగా ఉంచుతామని వెల్లడించింది.
"మా పాప కనిపించకుండాపోయిందన్న బాధకన్నా కొందరు ఇష్టానుసారంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారన్న బాధ ఎక్కువగా ఉంది. అవి మమ్మల్ని ఇంకా కలచివేస్తున్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చి మా పరిస్థితి చాసి మాట్లాడండి. వీలైతే సహాయం చేయండి. అంతేకాని ఇష్టానుసారంగా వ్యాఖ్యలు చేయద్దు." - భవానీ, జ్ఞానేశ్వరి తల్లి
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