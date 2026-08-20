భద్రతలో మత్స్యకారులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి:హోంమంత్రి అనిత
ఈ నెల 16 న 8 మంది మత్స్యకారులు - వేటకు వెళ్లగా సముద్ర తీరం నుంచి 12 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో బోటు ప్రమాదం - ఈ ఘటనలో గల్లంతైన అప్పన్న
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 3:46 PM IST
Missing Fisherman Appanna : సముద్రంలో గల్లంతైన మత్స్యకారుడు అప్పన్న ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని హోంమంత్రి, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత అధికారులను ఆదేశించారు. మత్స్యశాఖ, మెరైన్ పోలీసులు, కోస్ట్గార్డు సమన్వయంతో విస్తృతంగా గాలింపు చేపట్టాలని సూచించారు.
మిగిలిన మత్స్యకారుల పరిస్థితిపై ఆరా : ఈ నెల 16న 8 మంది మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లగా సముద్ర తీరం నుంచి 12 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో బోటు ప్రమాదం జరిగిందని, ఈ ఘటనలో అప్పన్న గల్లంతయ్యారని అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. మిగిలిన మత్స్యకారుల పరిస్థితిపైనా అనిత ఆరా తీశారు. గల్లంతైన అప్పన్నను క్షేమంగా గుర్తించి కుటుంబ సభ్యుల వద్దకు చేర్చేందుకు అందుబాటులో ఉన్న అన్ని వనరులను వినియోగించాలని ఆదేశించారు. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లే మత్స్యకారుల భద్రత విషయంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అనిత సూచించారు. బాధిత కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని, గాలింపు చర్యలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నామని హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు.