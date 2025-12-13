ETV Bharat / state

ఆగని అదృశ్యం కేసులు - తప్పిపోతున్న వారిలో ఎక్కువమంది ఎవరంటే?

మిస్సింగ్​ కేసుల్లో ప్రధాన కారణం కుటుంబ కలహాలే - తల్లిదండ్రుల మధ్య సఖ్యత లేమి, పిల్లల ఆలన కొరవడటం, దురలవాట్లకు గురై ఇంటి నుంచి పారిపోతున్న మైనర్లు

Missing Cases in Vijayawada
Missing Cases in Vijayawada (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Missing Cases in Vijayawada : వివిధ కారణాలతో కనిపించకుండా పోతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇందులోనూ ఆచూకీ తెలియని వారి సంఖ్య కూడా ఎక్కువగానే ఉంటోంది. కూటమి ప్రభుత్వం కొలువుదీరాక సాంకేతిక పద్ధతులను ఉపయోగించి తక్కువ సమయంలోనే మిస్సింగ్‌ కేసులను చేధిస్తున్నారు. కనిపించకుండాపోయిన వారిలో మహిళలతోపాటు పురుషులూ ఉండడం గమనార్హం. విజయవాడ నగర కమిషనరేట్‌లో ఈ కేసులు ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది ఇప్పటికి 861 కేసులు నమోదవగా వీరిలో 55 మంది మహిళల వివరాలు తెలియలేదు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది తగ్గింది.

సింగ్‌నగర్‌ యువతి (20) తన ప్రియుడితో కలసి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయింది. పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఇద్దరూ తిరుపతి వెళ్లారు. ఆమె తల్లిదంద్రుల ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. యువకుడి సెల్‌ టవర్‌ లొకేషన్‌ తిరుపతి రావడంతో పోలీసులు వెళ్లి ఇద్దరినీ తీసుకొచ్చి తల్లిదంద్రులకు అప్పగించారు. జగ్గయ్యపేట మండల యువతి (22) కనిపించడం లేదని తల్లిదండ్రులు ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశారు. అదే గ్రామ యువకుడితో కలసి వెళ్లిపోయిందని తేలగా వారి సీడీఆర్‌ ఆధారంగా ఆచూకీ తెలుసుకుని తీసుకొచ్చారు.

వారిలో మహిళలు, బాలికలే అధికం : తప్పిపోతున్న వారిలో ఎక్కువ మంది మహిళలు, బాలికలే. 2025లో ఇంటి నుంచి వెళ్లిన వారిలో 162 మంది ఆచూకీ దొరకలేదు. వీరిలో 55 మంది మహిళలు, మిగిలిన 11 మంది బాలికలున్నారు. గతంతో పోలిస్తే మెరుగుదల కనిపిస్తోంది. 2024లో 1,214 మంది తప్పిపోగా 1,116 మంది ఆచూకీ లభించింది. చాలాప్రాంతాల్లో 10 వేల సీసీ కెమెరాలు పెట్టారు. వీటిలో నమోదైన దృశ్యాలు, కాల్‌ డేటా ఆధారంగా పోలీసులు కేసులు చేధిస్తున్నారు.

ప్రేమ వ్యవహారాలే ఎక్కువ : తప్పిపోతున్న కేసుల్లో ప్రధానంగా కుటుంబ కలహాలే కారణం. తల్లిదండ్రుల మధ్య సఖ్యత లేమి, పిల్లల ఆలన కొరవడటం, దురలవాట్లకు గురై ఇంటి నుంచి పారిపోతున్నారు. ఇది యుక్త వయస్కుల్లో ఎక్కువగా ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారమూ కారణమే. ఇది యువతుల్లో ఎక్కువగా ఉంది. ఇంట్లో వారు ప్రేమను తిరస్కరించడంతో బయటకెళ్లి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. వివాహేతర సంబంధాలూ గణనీయంగా ఉంటున్నాయి. పలువురు మోసగాళ్ల బారిన పడి గృహిణులు వెళ్లిపోతున్నారు. ఇలాంటి వారి జాబితాలో పురుషులూ ఉన్నారు.

మరోవైపు సామాజిక మాద్యమాల్లో పరిచయాలు, తెలియని వ్యక్తులను కలవడం, ఇన్​స్టాగ్రాంలలో చాటింగ్​లు, ఫోన్​ కాల్స్​తో సాన్నిహిత్యం చివరకు మోసపోవడం. ఇటీవల ఇటువంటి ఘటనలే ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. కాకినాడకు చెందిన 17 ఏళ్ల బాలిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పశ్చిమగోదావరి జిల్లాకు చెందిన యువకుడితో పరిచయం పెంచుకుంది. అతని మాటలు నమ్మి సుమారు 20 తులాల బంగారంతో హైదరాబాద్‌లో ఉన్న అతని వద్దకు వెళ్లింది. పోలీసులు వారిని తీసుకొచ్చి కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చారు. పదో తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలికను ఫేస్‌బుక్‌లో పరిచయమైన ఓ యువకుడు మాటలో మాయ చేశాడు. అతడిని కలవడానికి ఇంట్లో చెప్పకుండా వెళ్లిపోయింది. పోలీసులు సాంకేతికత ఆధారంగా ఆమె ఆచూకీ గుర్తించి, కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు.

13 ఏళ్ల బాలుడు-14 ఏళ్ల బాలిక ప్రేమ! - విజయవాడలో బస్సెక్కి హైదరాబాద్‌కు

ఆ పరిచయాల వల్లే అదృశ్యం కేసులు - మోసపోయేది వాళ్లే!

TAGGED:

MISSING CASES IN KRISHNA DISTRICT
SOCIAL MEDIA CONTACTS
MISSING CASES
మిస్సింగ్​ కేసులు
MISSING CASES IN VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.