2025 'మిసెస్ మామ్' విజేతలు ఎవరో తెలుసా?
సాధారణ ప్రసవాలపై అవగాహన కల్పించేలా కె.శిల్పిరెడ్డి ఫౌండేషన్, కిమ్స్ కడల్స్ హాస్పిటల్స్ మిసెస్ మామ్ కార్యక్రమం - 9 ఏళ్లుగా ఏర్పాటు చేస్తున్న సంస్థ - ఈ సీజన్ విజేతగా దిల్లీ మహిళ
Published : December 10, 2025 at 2:06 PM IST
Misses Mom Grand Finale Winners : గత కొన్నేళ్లుగా దాదాపుగా అన్నీ సిజేరియన్ ప్రసవాలే జరుగుతున్నాయి. దీనికి మారుతున్న జీవన శైలి, ఆహార నియమాలు కారణాలున్నా, గతంలో కంటే ఇప్పుడు అక్షరాస్యత వృద్ధి చెందింది. దీంతో అవగాహనా సామర్థ్యం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కానీ, అందుకు భిన్నంగా ప్రస్తుతం చాలా మంది సాధారణ కాన్పుల కన్నా, సిజేరియన్ వేపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనిపై అవగాహన కల్పించేందుకే డాక్టర్ కె.శిల్పిరెడ్డి ఫౌండేషన్, కిమ్స్ కడల్స్ ఆస్పత్రి ఆధ్వర్యంలో గత ఎనిమిదేళ్లుగా 'మిసెస్ మామ్' కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది తొమ్మిదో సీజన్ గ్రాండ్ ఫినాలే కార్యక్రమానికి డాక్టర్ శిల్పిరెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
కుటుంబ గొప్పతనాన్నీ పరిచయం చేసేలా : ఈ సీజన్కు మొత్తం 220 జంటలు పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. వారిలో 57 జంటలు గ్రాండ్ ఫినాలేకు అర్హత సాధించాయి. కార్యక్రమానికి హాజరైన అతిథులు, గ్రాండ్ ఫినాలె జంటలను ఉద్దేశించి కిమ్స్ కడల్స్ హాస్పిటల్ ఆబ్స్ట్రిక్స్, గైనకాలజీ క్లినికల్ డాక్టర్ కె.శిల్పిరెడ్డి మాట్లాడుతూ దీని ద్వారా సాధారణ ప్రసవాలను ప్రోత్సహించడంతో పాటు కుటుంబ గొప్పతనాన్ని పరిచయం చేసేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.
సహజంగా జరగాల్సిన ప్రక్రియ : నొప్పుల కారణంగా సాధారణ ప్రసవాలను భరించలేమని, కత్తిరింపుల కాన్పుల ధోరణి సరికాదని డాక్టర్ శిల్పిరెడ్డి తెలిాపరు. ప్రసవం అనేది సహజంగా జరిగే ప్రక్రియ అని, దానిని అలాగే జరిగేలా ప్రోత్సహించాలన్నారు. సాధారణ కాన్పుపై వక్రీకరణలు పెరుగుతున్నాయనీ, అందుకే అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరం ఉందనీ ఆమె వివరించారు.
"గత సీజన్లలో పాల్గొన్న జంటల్లో 85శాతం మందికి సాధారణ ప్రసవాలే జరిగాయని ఆమె వెల్లడించారు. కార్యక్రమానికి పాల్గొన్నవారు తమ బంధువులు, స్నేహితులకు ఈ విషయాలను తెలిపినా క్రమంగా సమాజం మారుతుంది"- డాక్టర్ శిల్పి రెడ్డి, గైనకాలజిస్ట్
తల్లిదండ్రుల ఆహార నియమాలు, పిల్లలకు తినిపించే ఆహార పదార్థాలు, పద్ధతుల గురించి వారికి వివరించినట్లు కిమ్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ సీఈవో డాక్టర్ అభినయ్ తెలిపారు. 70-80రకాల అంశాలను తల్లిదండ్రులకు పరిచయం చేశామని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎక్కువమందికి ఒకే చోట అవగాహన కల్పించవచ్చనీ, వారి ద్వారా సమాజంలో ఈ సందేశం చేరుతుందని ఆయన తెలిపారు.
"మాతృత్వం అనేది ఒక మధురానుభవం, అందులోని ప్రతి దశను తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ ఆస్వాదించాలి. గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు భార్యతో పాటు పుట్టబోయే బిడ్డ సంరక్షణ విషయంలోనూ తండ్రులది కీలక పాత్ర. ఇలాంటి సమయాల్లోనే భర్త చేదోడు వాదోడుగా ఉంటే, భార్య తన మాతృత్వాన్ని మరింత ఆస్వాదిస్తుంది - డాక్టర్ అభినయ్, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సీఈవో
ర్యాంప్వాక్ చేస్తూ : ఈ సీజన్లో 'మిసెస్ మామ్ గాట్ టాలెంట్' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. మిస్టర్ అండ్ మిసెస్ బెస్ట్ డాన్సర్, చెఫ్, కామెడీ, సింగర్, మిమిక్రీ, ఆర్టిస్ట్, వ్లాగర్ విభాగాల్లో ఏవైనా ఎంపికైన రెండు విభాగాల్లో జంటలు పాల్గొన్నారు. ఇలా హైదరాబాద్, ముంబయి, బెంగళూర్ మూడు నగరాల్లో, మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచిన తొమ్మిది జంటలను హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చి, వారికి నేరుగా గ్రాండ్ ఫినాలెలో ప్రవేశం కల్పించారు. వారితో పాటు మొత్తం 57 జంటలు గ్రాండ్ ఫినాలె సందర్భంగా గర్భధారణ, ప్రసవం, పిల్లల పెంపకం ఇలా తదితర అంశాలకు సంబంధించి భావితరాలకు ఉపయోగపడే సందేశాలను ప్రదర్శిస్తూ ర్యాంప్ వాక్ చేశారు. ఈసారి తొమ్మిదో సీజన్ను నవంబర్ 9 నుంచి దాదాపుగా నెల రోజుల పాటు పోటీలను నిర్వహించారు.
ఈసారి విజేతలు వీరే : తొమ్మిదో సీజన్కు గానూ కిమ్స్ కడల్స్ మిసెస్ మామ్ గ్రాండ్ ఫినాలెలో విజేతగా దిల్లీకి చెందిన పాయల్-అక్షయ్ రాథోడ్ల జంట నిలిచింది. మొదటి రన్నరప్గా నాగలత-అజయ్, రెండో రన్నరప్గా నందిని-హర్ష దంపతులు నిలిచారు. ఈ గ్రాండ్ ఫినాలె విజేతకు కిమ్స్ కడల్స్ కొండాపూర్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా ప్రసూతి చేయనున్నారు. మొదటి, రెండో రన్నరప్ విజేతలకు బహుమతులను అంజేశారు.
