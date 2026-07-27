చితి మంటలు ఆర్పేసి బూడిదను ఎత్తుకెళ్లిన దుండగులు - ఎందుకో తెలుసా?
మృతి చెందిన మహిళల నోట్లో బంగారు గుండు పెట్టి అంత్యక్రియలు చేసే సంప్రదాయం - దానికోసం చితిని ఆర్పి బూడిదను ఎత్తుకెళుతున్న దుండగులు - గుండు విలువ సుమారు రూ.10 వేలు ఉంటుందన్న స్థానికులు
Published : July 27, 2026 at 2:46 PM IST
Funeral Pyre and Took Away the Ashes : బంగారం కోసం చితి మంటలు ఆరక ముందే నీళ్లు చల్లి మరీ ఆ బూడిదను ఎత్తుకెళ్లిన ఉదంతం జగిత్యాల జిల్లా మల్యాలలో చోటు చేసుకుంది. స్థానికుల తెలిపిన కథనం ప్రకారం మల్యాల మండల కేంద్రానికి చెందిన ఓ మహిళ దహన సంస్కారాలు శుక్రవారం సాయంత్రం చేశారు. అక్కడి నుంచి కుటుంబ సభ్యులు వెళ్లిపోగానే గుర్తు తెలియని ఇద్దరు దుండగులు మహిళ తల భాగంపై నీరు పోసి నిప్పు ఆర్పేసి ఆ బూడిద ఎత్తుకెళ్లారు. ఇది చూసి గమనించిన స్థానికులు వెంబడించడంతో దుండగులు పారిపోయినట్లు సమాచారం. సాధారణంగా మహిళలు చనిపోతే ఆనవాయితీగా వారి మెడలో ధరించే నల్లపూసల తాడు నుంచి ఓ బంగారు గుండు తీసి మృతురాలి నోట్లో పెట్టి దహనం చేస్తారు. దాదాపు రూ.10 వేల విలువైన బంగారు గుండు కోసం దుండగులు బూడిదను సంచుల్లో నింపి ఎత్తుకెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తారని అక్కడి స్థానికులు చెబుతున్నారు.
బాధలో వారు బంగారం కోసం వీళ్లు : ఓ వైపు అయినవారిని కోల్పోయిన బాధలో కుటుంబీకులు ఉంటే మరోవైపు బంగారం కోసం శ్మశానవాటిక నుంచి మృతదేహం కాలుతుండగానే బూడిద మాయం చేయడంపై ప్రస్తుతం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. కుటుంబంలో ఎవరైనా మహిళ మరణిస్తే అంత్యక్రియల సమయంలో నోటిలో బంగారు గుండు పెట్టి నిప్పటించడం తెలంగాణలోని పల్లెల్లో ఆనవాయితీగా వస్తోంది. కొన్ని సామాజిక వర్గాల్లో మహిళల కాలి వేలికి అమర్చిన వెండి మట్టెలు, కడియాలు కూడా తొలగించకుండా అంత్యక్రియలు చేస్తుంటారు. వారి నోటిలో పెట్టే బంగారు గుండు, ముక్కు పుడకపై కన్నేసిన దుండగులు చితి పూర్తిగా కాలకముందే ఆ ప్రాంతంలోని బూడిదను సంచిలో నింపుకుని ఎత్తుకెళుతున్నారు. అందులోని బంగారం, వెండి అమ్ముకుంటూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
జరిగిన ఘటనలు ఇలా : జగిత్యాల జిల్లాలో గతంలో స్థానిక నాయకుడు మరణిస్తే ఆయన చేతికున్న ఒక బంగారు ఉంగరం తొలగించకుండా దహన సంస్కారాలు నిర్వహించారు. ఓ వ్యక్తి శ్మశానవాటిక సమీపంలో చితి ఆరేవరకు వేచి చూసి దానిని తీసుకుని వెళ్లడం అప్పట్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇటీవలి కాలంలో దాదాపు ప్రతి మృతురాలి అంత్యక్రియల సందర్భంగా చితి నుంచి బూడిద సేకరించుకొని వెళ్లే ముఠాల మధ్య భారీ స్థాయిలో పోటీ ఏర్పడినట్లు సమాచారం. బూడిద ఎత్తుకెళ్లే సమయంలో అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే గతంలో ఓ దుండగుడు ఏకంగా దాడి చేశాడని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
సమాచారం ఇస్తే నగదు : బంగారం ధర విపరీతంగా పెరిగి ఆకాశాన్ని తాకడంతోనే ఇలా చేస్తున్నారని పలువురు చెబుతున్నారు. ఒక గ్రాము బంగారం లభించినా దాదాపు రూ.10 వేల పైగా నగదు వస్తోంది. గ్రామంలో ఎవరైనా మహిళ మరణిస్తే గ్రామంలోని కొందరు వ్యక్తులు బూడిద ఎత్తుకెళ్లే వ్యక్తులకు సమాచారం అందిస్తారు. వెంటనే శ్మశానవాటిక పరిసరాల్లోకి చేరుకుని కుటుంబీకులు వెళ్లిపోయిన తర్వాత గుట్టుచప్పుడు కాకుండా బూడిదను సేకరిస్తారు. బంగారు గుండు కోసం తీవ్రంగా వెతుకులాడుతారు. తమకు సమాచారం ఇచ్చిన వ్యక్తులకు దుండగులు రూ.500 నుంచి రూ.1000ల వరకు తాయిలాలు ఇస్తారని శ్మశానవాటిక నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
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