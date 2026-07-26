రైలు వచ్చింది కానీ నాన్న ఇంకా రాలేదు : రూ.500 ఇవ్వలేదని వృద్ధుడిని హతమార్చిన ఉన్మాది
కుమార్తెను రైలు ఎక్కించేందుకు వచ్చిన వృద్ధుడు - టీ తాగివస్తానని బయటకు వెళ్లిన సోమయ్య రూ.500 ఇవ్వాలంటూ వృద్ధుడ్ని వెంబడించిన ఓ దుండగుడు - నిరాకరించిన సోమయ్యను గొడ్డలితో నరికి దారుణ హత్య
Published : July 26, 2026 at 2:25 PM IST
A Man Killed Old Man For Rs.500 : కుమార్తెను తల్లిదండ్రులు రైలు ఎక్కిద్దామని స్టేషన్కు వెళ్లారు. రైలు కోసం అంతా వేచి చూస్తున్నారు. ఈలోపు కాస్త టీ తాగి వస్తానంటూ ఆ వృద్ధుడు బయటకు వెళ్లాడు. రైలు వచ్చింది కానీ అతను ఇంకా రాలేదు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు అతని కోసం వెతకసాగారు. కొద్దిసేపటి తర్వాత రైల్వేస్టేషన్ బయట ఆ వృద్ధుడి తల, మొండెం వేరై విగతజీవిగా పడి ఉన్నాడు. టీ తాగుదామని బయటకు వెళ్లిన ఆ పెద్ద మనిషి విగతజీవిగా ఎలా మారాడు? ఒక వృద్ధుడిని అంత దారుణంగా హత మార్చాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉందో తెలుసుకుందాం.
కుమార్తెను సాగనంపేందుకు రైల్వే స్టేషన్కు : కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా ఆసిఫాబాద్ మండలం పర్సనంబాలకు చెందిన 65 ఏళ్ల మాసండి సోమయ్య, కరుణాబాయి దంపతులు. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఓ కుమారుడు ఉన్నాడు. రెక్కల కష్టంతో పిల్లల్ని పెంచి వారి వివాహాలు చేశారు. మలి దశలో మనవళ్లు, మనవరాళ్ల అచ్చటా ముచ్చటా చూసుకుంటూ హాయిగా గడుపుతున్నారు. వీరి పెద్ద కుమార్తె లక్ష్మి బతుకుదెరువు కోసం హైదరాబాద్కు వలస వెళ్లింది. ఈ నెల 17న రెబ్బెన మండలం నంబాలలో ఉండే చెల్లెలు సుజాత ఇంటికి వచ్చింది. కుమార్తె వచ్చిన విషయం తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు నంబాల వెళ్లారు. మరుసటి రోజు లక్ష్మి తిరుగు పయనం కాగా, ఆమెను రైలు ఎక్కించేందుకు సోమయ్య, కరుణాబాయి వెంట రైల్వేస్టేషన్కు వెళ్లారు.
వృద్ధుడిని చంపి - రైలెక్కి పరార్ : రైలు వచ్చేలోపు సోమయ్య టీ తాగొస్తానంటూ స్టేషన్ బయటకు వచ్చి బస్టాండ్ వైపు వెళ్లాడు. టీ తాగి వెనుదిరిగిన వృద్ధుడిని ఓ వ్యక్తి వెంబడించాడు. కొద్ది దూరం వెళ్లాక ఆ వ్యక్తి ఉన్మాదిలా మారి సోమయ్యపై విచక్షణా రహితంగా గొడ్డలితో దాడి చేశాడు. తలను నరికి మొండాన్ని వేరు చేశాడు. ఇక ఆ గొడ్డలిని, తనకు అంటుకున్న రక్తపు మరకల్ని పక్కనే ఉన్న నీటి గుంటలో శుభ్రం చేసుకుని మహారాష్ట్రలోని బల్లార్షా వైపు వెళ్లే రైలు ఎక్కి పరారయ్యాడు.
మాటువేసి పట్టుకున్న పోలీసులు : మరోవైపు సోమయ్య కుటుంబసభ్యులు అతను ఎంతకీ తిరిగి రాకపోవడంతో గాలించడం మొదలుపెట్టారు. కొద్ది దూరంలో విగతజీవిగా పడి ఉన్న సోమయ్యను గుర్తించి బోరున విలపించారు. స్థానికుల సమాచారంతో అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు బృందాలుగా ఏర్పడి నిందితుడి కోసం గాలించారు. సీసీ కెమెరాల్లో ఓ దుండగుడు సోమయ్యతో మాట్లాడుతున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. వెంటనే అతని ఫొటోతో గాలింపులు ముమ్మరం చేశారు. నిందితుడు అదే రైల్లో వెనుదిరిగి వస్తున్నాడని పక్కా సమాచారంతో సిర్పూర్ రైల్వేస్టేషన్ వద్ద మాటువేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
రూ.500 ఇవ్వలేదనే హత్య : నిందితుడు రెబ్బెన మండలం తుంగెడ పంచాయతీలోని కొత్తగూడకు చెందిన బోగారపు నగేశ్గా గుర్తించారు. అయితే పోలీసుల విచారణలో విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. టీ తాగేందుకు వచ్చిన సోమయ్య నిందితుడికి రూ.500 ఇవ్వలేదన్న కోపంతో దారుణంగా హతమార్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కేవలం రూ.500 కోసం నగేశ్ రాక్షసుడిలా మారి ఓ మనిషి తలను తెగనరికాడు. ఓ ఇంటికి పెద్దదిక్కును దూరం చేశాడు. చివరకు కటకటాల వెనక ఊచలు లెక్కపెడుతున్నాడు.
"చనిపోయిన వ్యక్తి మాసండి సోమయ్య తన పెద్ద కుమార్తెను రైలు ఎక్కించడానికి స్టేషన్కు వచ్చాడు. ట్రైన్ రావడానికి ఇంకా సమయం పడుతుందని బస్టాండ్ దగ్గర టీ తాగడానికి వచ్చాడు. టీ స్టాల్ నుంచి సోమయ్య తిరిగి రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్తున్న క్రమంలో నిందితుడు బోగారపు నగేశ్ ఎదురై, రూ.500 అడిగాడు. డబ్బులు లేవని చెప్పడంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. నగేశ్ తన వద్ద ఉన్న గొడ్డలితో సోమయ్యను నరికి చంపాడు. అక్కడి నుంచి బల్లార్షా రైలెక్కి వెళ్లిపోయాడు. అతడు మళ్లీ అదే రైల్లో తిరిగి వస్తున్నాడని తెలిసింది. దీంతో మేము సిర్పూర్ రైల్వే స్టేషన్లో అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం" - సంజయ్, రెబ్బెన సీఐ, కుమురం భీం జిల్లా
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