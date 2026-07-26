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రైలు వచ్చింది కానీ నాన్న ఇంకా రాలేదు : రూ.500 ఇవ్వలేదని వృద్ధుడిని హతమార్చిన ఉన్మాది

కుమార్తెను రైలు ఎక్కించేందుకు వచ్చిన వృద్ధుడు - టీ తాగివస్తానని బయటకు వెళ్లిన సోమయ్య రూ.500 ఇవ్వాలంటూ వృద్ధుడ్ని వెంబడించిన ఓ దుండగుడు - నిరాకరించిన సోమయ్యను గొడ్డలితో నరికి దారుణ హత్య

500 రూపాయలు ఇవ్వలేదని వృద్ధుడి హత్య
A Man Killed Old Man For Rs 500 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 2:25 PM IST

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A Man Killed Old Man For Rs.500 : కుమార్తెను తల్లిదండ్రులు రైలు ఎక్కిద్దామని స్టేషన్​కు వెళ్లారు. రైలు కోసం అంతా వేచి చూస్తున్నారు. ఈలోపు కాస్త టీ తాగి వస్తానంటూ ఆ వృద్ధుడు బయటకు వెళ్లాడు. రైలు వచ్చింది కానీ అతను ఇంకా రాలేదు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు అతని కోసం వెతకసాగారు. కొద్దిసేపటి తర్వాత రైల్వేస్టేషన్‌ బయట ఆ వృద్ధుడి తల, మొండెం వేరై విగతజీవిగా పడి ఉన్నాడు. టీ తాగుదామని బయటకు వెళ్లిన ఆ పెద్ద మనిషి విగతజీవిగా ఎలా మారాడు? ఒక వృద్ధుడిని అంత దారుణంగా హత మార్చాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉందో తెలుసుకుందాం.

కుమార్తెను సాగనంపేందుకు రైల్వే స్టేషన్​కు : కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్​ జిల్లా ఆసిఫాబాద్‌ మండలం పర్సనంబాలకు చెందిన 65 ఏళ్ల మాసండి సోమయ్య, కరుణాబాయి దంపతులు. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఓ కుమారుడు ఉన్నాడు. రెక్కల కష్టంతో పిల్లల్ని పెంచి వారి వివాహాలు చేశారు. మలి దశలో మనవళ్లు, మనవరాళ్ల అచ్చటా ముచ్చటా చూసుకుంటూ హాయిగా గడుపుతున్నారు. వీరి పెద్ద కుమార్తె లక్ష్మి బతుకుదెరువు కోసం హైదరాబాద్‌కు వలస వెళ్లింది. ఈ నెల 17న రెబ్బెన మండలం నంబాలలో ఉండే చెల్లెలు సుజాత ఇంటికి వచ్చింది. కుమార్తె వచ్చిన విషయం తెలుసుకున్న తల్లిదండ్రులు నంబాల వెళ్లారు. మరుసటి రోజు లక్ష్మి తిరుగు పయనం కాగా, ఆమెను రైలు ఎక్కించేందుకు సోమయ్య, కరుణాబాయి వెంట రైల్వేస్టేషన్​కు వెళ్లారు.

వృద్ధుడిని చంపి - రైలెక్కి పరార్ : రైలు వచ్చేలోపు సోమయ్య టీ తాగొస్తానంటూ స్టేషన్‌ బయటకు వచ్చి బస్టాండ్‌ వైపు వెళ్లాడు. టీ తాగి వెనుదిరిగిన వృద్ధుడిని ఓ వ్యక్తి వెంబడించాడు. కొద్ది దూరం వెళ్లాక ఆ వ్యక్తి ఉన్మాదిలా మారి సోమయ్యపై విచక్షణా రహితంగా గొడ్డలితో దాడి చేశాడు. తలను నరికి మొండాన్ని వేరు చేశాడు. ఇక ఆ గొడ్డలిని, తనకు అంటుకున్న రక్తపు మరకల్ని పక్కనే ఉన్న నీటి గుంటలో శుభ్రం చేసుకుని మహారాష్ట్రలోని బల్లార్షా వైపు వెళ్లే రైలు ఎక్కి పరారయ్యాడు.

మాటువేసి పట్టుకున్న పోలీసులు : మరోవైపు సోమయ్య కుటుంబసభ్యులు అతను ఎంతకీ తిరిగి రాకపోవడంతో గాలించడం మొదలుపెట్టారు. కొద్ది దూరంలో విగతజీవిగా పడి ఉన్న సోమయ్యను గుర్తించి బోరున విలపించారు. స్థానికుల సమాచారంతో అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు బృందాలుగా ఏర్పడి నిందితుడి కోసం గాలించారు. సీసీ కెమెరాల్లో ఓ దుండగుడు సోమయ్యతో మాట్లాడుతున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. వెంటనే అతని ఫొటోతో గాలింపులు ముమ్మరం చేశారు. నిందితుడు అదే రైల్లో వెనుదిరిగి వస్తున్నాడని పక్కా సమాచారంతో సిర్పూర్‌ రైల్వేస్టేషన్‌ వద్ద మాటువేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

రూ.500 ఇవ్వలేదనే హత్య : నిందితుడు రెబ్బెన మండలం తుంగెడ పంచాయతీలోని కొత్తగూడకు చెందిన బోగారపు నగేశ్​గా గుర్తించారు. అయితే పోలీసుల విచారణలో విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. టీ తాగేందుకు వచ్చిన సోమయ్య నిందితుడికి రూ.500 ఇవ్వలేదన్న కోపంతో దారుణంగా హతమార్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కేవలం రూ.500 కోసం నగేశ్​ రాక్షసుడిలా మారి ఓ మనిషి తలను తెగనరికాడు. ఓ ఇంటికి పెద్దదిక్కును దూరం చేశాడు. చివరకు కటకటాల వెనక ఊచలు లెక్కపెడుతున్నాడు.

"చనిపోయిన వ్యక్తి మాసండి సోమయ్య తన పెద్ద కుమార్తెను రైలు ఎక్కించడానికి స్టేషన్​కు వచ్చాడు. ట్రైన్ రావడానికి ఇంకా సమయం పడుతుందని బస్టాండ్​ దగ్గర టీ తాగడానికి వచ్చాడు. టీ స్టాల్​ నుంచి సోమయ్య తిరిగి రైల్వే స్టేషన్​కు వెళ్తున్న క్రమంలో నిందితుడు బోగారపు నగేశ్​ ఎదురై, రూ.500 అడిగాడు. డబ్బులు లేవని చెప్పడంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. నగేశ్​ తన వద్ద ఉన్న గొడ్డలితో సోమయ్యను నరికి చంపాడు. అక్కడి నుంచి బల్లార్షా రైలెక్కి వెళ్లిపోయాడు. అతడు మళ్లీ అదే రైల్లో తిరిగి వస్తున్నాడని తెలిసింది. దీంతో మేము సిర్పూర్​ రైల్వే స్టేషన్​లో అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం" - సంజయ్‌, రెబ్బెన సీఐ, కుమురం భీం జిల్లా

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A MAN KILLED OLD MAN FOR RS 500
ASIFABAD OLD MAN MURDER FOR RS 500
OLD MURDERED FOR 500 RUPEES
రూ500 ఇవ్వలేదని వృద్ధుడి హత్య
OLD MAN MURDER FOR 500 RUPEES

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