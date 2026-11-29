చెబితే చెవికెక్కించుకోరు, తీరు మార్చుకోరు! - కొంతమంది ఖాకీల తీరుతో పోలీసుశాఖకే చెడ్డపేరు
Police Misconduct In Telangana : హైదరాబాద్ నగరంలో కొంతమంది పోలీసు సిబ్బంది పనితీరు విమర్శలకు తావిస్తోంది. కట్టుతప్పిన సిబ్బందిని దారికి తెచ్చేందుకు సీపీ మహేశ్ భగవత్ నూతన విధానం అమలు చేస్తున్నారు.
Published : November 29, 2026 at 12:28 PM IST
హైదరాబాద్ నగరంలో శాంతిభద్రతలు చాలా కీలకం. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఈ ప్రాంతంలో ఏ చిన్న ఘటన జరిగినా దాని ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందనే విషయం తెలిసిందే. అయితే అక్కడక్కడ కొంతమంది సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం నగర పోలీసింగ్కు చెడ్డపేరు తీసుకొస్తుందని పోలీసు అధికారాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో వెంటనే స్పందించాల్సిన పోలీసు సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం స్థానిక శాంతిభద్రతలపై ప్రభావం చూపుతోందనే విషయాన్ని ఉన్నతాధికారులు గుర్తించారు. కట్టుతప్పిన సిబ్బందిని దారికి తెచ్చేందుకు ఇటీవల హైదరాబాద్ సీపీగా నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన మహేశ్ మురళీధర్ భగవత్ నూతన విధానం అమలు చేస్తున్నారు.
రోజూ నగరంలోని పలు పోలిస్ స్టేషన్ల పరిధిలో జరిగే ఘటనలు, నమోదయ్యే కేసులు, దర్యాప్తు, గస్తీ, డయల్ 100/112 స్పందన, నేరం జరిగిన ప్రాంతానికి పోలీసులు చేరేందుకు పడుతున్న సమయం, ఇ-సాక్ష్య తదితర 21 అంశాలతో ఐటీ సెల్ విభాగం డెయిలీ సిచ్యుయేషన్ రిపోర్ట్ (డీఎస్ఆర్)ను అన్ని పీఎస్లు, ఏసీపీ, డీసీపీలకు పంపుతున్నారు. దీంతో సిబ్బంది తీరును ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషించి, చర్యలు చేపడుతున్నారు.
నేర ప్రాంతానికి 50శాతం ఎస్సైల డుమ్మా
సుమారు 50శాతం మంది ఎస్సైలు(సబ్-ఇన్స్పెక్టర్లు) తమ సెక్టార్ పరిధిలో నేరం జరిగినప్పుడు ఘటనాస్థలికి సకాలంలో చేరట్లేదని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు గుర్తించినట్టు సమాచారం. దీనిపై సీపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో క్రమంగా మార్పు వస్తుందని పోలీసు అధికారి తెలిపారు. సున్నితమైన ప్రాంతం నుంచి అత్యవసర ఫోన్కాల్. ఐదు నుంచి ఆరు నిమిషాల్లో చేరాల్సిన బ్లూకోట్స్ సిబ్బంది వెళ్లేందుకు యాబై నిమిషాలు వెచ్చించినట్లు తేలింది. చోరీ జరిగినట్టు సమాచారం అందినప్పటికీ పోలీస్ స్టేషన్ సరిహద్దు వివాదాలతో ఇరు ఠాణాల ఎస్సైలు ఆలస్యం చేసినట్లు తెలిసింది. అప్పటికే పరామర్శకుల రాకతో సాక్ష్యాధారాలు మాయమయ్యాయి. కొత్తగా ఏర్పాటైన పీఎస్లో సిబ్బంది మధ్య అంతర్గత పోరు. ఎస్హెచ్వో ఆదేశాలను ఎస్సైలు పట్టించుకోవట్లేదు. గట్టిగా మందలిస్తే ఉన్నతాధికారులకు లేఖలు రాస్తున్నారు.
వీరు మారరా?
ఒకే పీఎస్లో ఎస్సై, ఎస్హెచ్వో ఏసీబీ అధికారులకు పట్టుబడ్డారు. మరికొంతమంది విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం, బాధితుల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించటంతో సస్పెన్షన్కు గురయ్యారు. అదృశ్యమైన వ్యక్తి మరణించినట్టు తెలిసినా కుటుంబసభ్యులకు సమాచారం ఇవ్వడంలో ఉదాసీనత ప్రదర్శించిన సనత్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్సై, హెడ్కానిస్టేబుల్, హోంగార్డును హెడ్క్వార్టర్కు అటాచ్ చేశారు. బాధితులతో అమర్యాదగా మాట్లాడిన మహిళా కానిస్టేబుల్పై చర్యలు చేపట్టారు. వరుసగా వేటు పడుతున్నప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో అధికశాతం మంది సిబ్బంది పద్ధతి మార్చుకోవట్లేదని ఓ పోలీసు అధికారి వివరించారు.
కొంతమంది సబ్-ఇన్స్పెక్టర్లు, కానిస్టేబుళ్లు క్రమశిక్షణ కట్టుతప్పారని వివరించారు. పోలీస్ మాన్యువల్ ప్రకారం నడచుకోవాల్సి ఉన్నప్పటికీ చాలా మంది జుట్టు సక్రమంగా కత్తిరించుకోవడం లేదని, మాసిన గడ్డం, చెవికి రింగులతో పీఎస్కు వస్తున్నట్టు ఓ ఏసీపీ తెలిపారు. మెమో ఇచ్చినప్పటికీ తేలికగా తీసుకుంటున్నారని తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. వీరిని దారికి తీసుకురావటం సవాల్గా మారిందని మరో పోలీసు అధికారి చెప్పారు.
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