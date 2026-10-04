పగలేమో హోటల్లో సర్వర్ - చీకటి పడితే గల్లాపెట్టెలకు అతనే ఓనర్!
నిందితుడు సైదులును మిర్యాలగూడ ఒకటో టౌన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతడు పలు ప్రాంతాలలో తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని దొంగతనాలకు పాల్పడేవాడు. అతనిపై దాదాపు 30కి పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి.
Published : October 4, 2026 at 12:55 PM IST
Notorious Thief Arrested in Miryalaguda : పగలంతా హోటల్లో సర్వర్గా పని చేసి, రాత్రి కాగానే తాళాలు పగులగొట్టి దర్జాగా గల్లాపెట్టెలు ఊడ్చేయడం అతడి నైజం. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 30కి పైగా చోరీలతో పోలీసులకు చుక్కలు చూపించిన ఆ గజదొంగను నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ ఒకటో పట్టణ పోలీసులు ఎట్టకేలకు అరెస్టు చేశారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
అతను ఒక హోటల్లో సర్వర్గా పని చేస్తాడు. పగలంతా కష్టపడి పని చేస్తూ, రాత్రివేళల్లో జల్సాల కోసం దొంగతనాలతో రెచ్చిపోతాడు. ఇలా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటి వరకు 30కి పైగా చోరీలు చేసి, పలుమార్లు జైలు శిక్షా అనుభవించాడు. అయినా అతడిలో ఎలాంటి మార్పూ రాలేదు. బయటకు రాగానే మళ్లీ తన చేతివాటం చూపిస్తూ పోలీసులకు కంటిమీద కునుకులేకుండా చేస్తున్న ఆ గజదొంగను మిర్యాలగూడ పోలీసులు మరోసారి అరెస్ట్ చేసి కటకటాల్లోకి నెట్టారు. ఇందుకు సంబంధించిన కేసు వివరాలను సీఐ నాగభూషణ రావు శనివారం వెల్లడించారు.
ఈ నెల 1వ తేదీ అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత మిర్యాలగూడ పట్టణంలోని ఒక బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లో జరిగిన దొంగతనంలో రూ.1.46 లక్షల నగదు పోయింది. బార్ యాజమాన్యం ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. డీఎస్పీ రవి పర్యవేక్షణలో సీసీటీవీ ఫుటేజ్, అధునాతన సాంకేతికతో పోలీసులు పట్టణానికి చెందిన నిందితుడు రమావత్ సైదులును అరెస్టు చేశారు.
నిందితుడు సైదులు నేర చరిత్ర ఇలా
- 2017లో ఖమ్మంలో తన స్నేహితుడు కార్తీక్తో కలిసి ద్విచక్ర వాహనాన్ని దొంగిలించినందుకు నిందితుడు సైదులు జైలు శిక్ష అనుభవించాడు.
- ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు కేపీహెచ్బీ, బాలానగర్, మేడిపల్లి, చందానగర్, వనస్థలిపురం, జీడిమెట్ల, ఎల్బీనగర్, మాదాపూర్ వంటి వివిధ ప్రాంతాల్లో 30కి పైగా దొంగతనాలకు పాల్పడ్డాడు. ఆ నేరాలకు గానూ జైలు శిక్షలు కూడా అనుభవించాడు.
- ఇటీవల జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత నిందితుడు హాలియాలో ఒక ద్విచక్ర వాహనాన్ని దొంగిలించి మిర్యాలగూడకు వచ్చాడు. అక్కడ తెల్లవారుజామున 1 గంటల సమయంలో ఒక బార్ ప్రధాన ద్వారం తాళం పగులగొట్టి నగదు, నాలుగు మద్యం సీసాలను దొంగిలించాడు.
- నిందితుడి నుంచి దొంగిలించిన ద్విచక్ర వాహనం, రూ.1.20 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నామని, దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని సీఐ తెలిపారు.
ఈ కేసును ఛేదించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సీఐతో పాటు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు వాసా ప్రవీణ్, వెంకటేశ్వర్లు, సిబ్బంది భిక్కు నాయక్, రాజారాం, సీలం వెంకటేశ్వర్లు, శ్రీను, హుస్సేన్, రమేశ్, వీరబాబు, నరసింహ, ప్రసాద్లను డీఎస్పీ రవి అభినందించడమే కాకుండా వారికి బహుమతులు ప్రకటించారు.
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