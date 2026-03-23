ఎర్ర'బంగారం' - మార్కెట్లో ఆశాజనకంగా మిరప ధర - క్వింటాకు సగటున రూ.20 వేలు

గతేడాది అమాంతం పడిపోయిన మిర్చి ధరలు - ప్రస్తుతం గరిష్ఠ ధర పలుకుతున్న 2043 రకం మిర్చి

Published : March 23, 2026 at 8:07 AM IST

Mirchi Prices Risen in Andhra Pradesh: ఏపీలో మిరప రైతు గతంలో అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయి తీవ్ర ఇబ్బందులపాలయ్యాడు. దాంతో ఇక మిరపను సాగుచేయలేనంటూ కొందరు వైదొలిగారు. మరికొందరైతే చేస్తున్నటువంటి సాగును మరికొంత తగ్గించుకున్నారు. కానీ ఈ ఏడాది మాత్రం మిర్చికి ధర ఆశాజనకంగా ఉంది.

క్వింటాలుకు సగటున రూ.20,000: జనవరి నుంచి మిర్చి ధరల్లో క్రమ క్రమంగా పెరుగుదల నమోదైంది. దాదాపు క్వింటాలుకు సగటున రూ.20,000 వరకు లభిస్తోంది. జనవరిలో నమోదైన మిర్చి ధరతో పోల్చితే సగటున క్వింటాలుకు రూ.5,000 పైగానే పెరిగింది. అదే విధంగా మిర్చికి ఉన్న డిమాండ్ నేపథ్యంలో వ్యాపారులు గ్రామాలకు చేరుకుని మధ్యవర్తుల జోక్యం లేకుండా నేరుగా రైతుల వద్ద నుంచే కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

గత నాలుగైదేళ్లుగా నష్టాలను చూసిన మిర్చి రైతులకు ఈ సంవత్సరం మాత్రం మార్కెట్ కొంచెం ఉపశమనాన్ని ఇచ్చిందని చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా శీతల గోదాముల్లోని సరకు కొద్ది కొద్దిగా తగ్గుతోంది. ఇక గుంటూరు మార్కెట్ యార్డుకు గత వారంలో 1.29 లక్షల బస్తాల మిరప రాగా 1.26 లక్షల బస్తాల కొనుగోళ్లు పూర్తయ్యాయి.

అన్ని రకాలకు ధరల్లో పెరుగుదల: మిర్చి విషయానికొస్తే ఈ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్​లోనే కాదు. కర్ణాటక, తెలంగాణ, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్ తదితర రాష్ట్రాల్లో సైతం మిర్చి సాగు తగ్గింది. మొత్తం మీద అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో డిమాండ్ అధికంగా ఉండటంతో జనవరి నెల నుంచి ధరల్లోని పెరుగుదల నమోదవ్వడం గమనార్హం. కిందటి ఏడాది రూ. 10,000 లోపు విక్రయించిన మిరప రకాలకు నేడు రూ.20,000 పైగానే ధర పలుకుతోంది. జనవరి నెలలో అన్ని రకాలకు ధరల్లో పెరుగుదల నమోదైనప్పటికీ, సన్నరకాలకు మాత్రం అంతగా డిమాండ్ లేకపోవడం గమనించదగ్గ విషయం.

కానీ ఈ రకం నిల్వలు ప్రస్తుతం తగ్గిపోవడంతో వ్యాపారులు ప్రస్తుతం వాటిని కొనుగోలు చేసేందుకు తీవ్రంగా పోటీ పడుతున్నారు. ఇక జనవరి, ఫిబ్రవరిలో రూ.15,000 ఉన్నటువంటి తేజ రకం మిర్చి ధర ప్రస్తుతం మాత్రం 19,500కు గరిష్టంగా చేరుకుంది. అదే విధంగా తాలు ధరలు క్వింటాలుకు రూ.10,000 కు పైగానే ఉన్నాయి. మార్కెట్​లో ప్రస్తుతం ధరలు సమృద్దిగా ఉండటంతో రైతులు మిర్చి కోతలు కోసిన వెంటనే వాటిని త్వరితగతిన ఆరబెట్టి విక్రయించేస్తున్నారు.

సానుకూలంగా ధరలు: అంతేకాకుండా శీతల గోదాముల్లోని దాదాపు 40 లక్షల బస్తాలు నిల్వ ఉన్నాయి. వీటిలో పాత మిరప 10 లక్షల వరకు ఉండొచ్చని ప్రాథమిక అంచనా ఉంది. ఇక ఏపీవ్యాప్తంగా ఇతర ప్రాంతాల్లో దాదాపు 5 లక్షల బస్తాలున్నాయి. అందుకు అనుగుణంగా ప్రస్తుతం ధరలు సైతం అనుకూలించడంతో గోదాములకు ఆశించినంత సరకు రాకపోవచ్చని శీతల గోదాముల యజమానుల సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు సురేంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

అదే విధంగా వాస్తవానికి గతంతో పోల్చినట్లయితే మిర్చి సాగుకు పెట్టుబడులు ఇప్పుడు భారీగా పెరిగాయి. అన్ని ఖర్చులూ కలుపుకుని ఎకరాకు రూ.4 లక్షల వరకు వ్యయమవుతోంది. ఎకరానికి 25 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తే సగటున క్వింటాలుకు రూ.18,000 ధర లభించినట్లయితే రూ. 4.50 లక్షల వరకు చేతికొస్తుంది.

గత సంవత్సరం ఎక్కువ రకాల మిర్చి ధరలు క్వింటాలుకు రూ.9,000 నుంచి రూ.10,000 లోపే నమోదయ్యాయి. దాంతో ఆశించిన ధర లభించకపోవడంతో సన్నరకం మిరపసాగు, ఉత్పత్తి 50 శాతం తగ్గిపోయింది. నల్లతామర తెగులు ఉద్ధృతంగా పెరిగింది. ఫలితంగా వారానికి దాదాపు ముడు నుంచి నాలుగు సార్లు మిర్చి పంటకు రసాయనాలను పిచికారీ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. దీనికితోడు జెమిని వైరస్ ప్రభావం సైతం పెరిగింది. పెట్టుబడులు కూడా దానికి తగినట్లే భారీగా పెరిగాయి.

గుంటూరు మార్కెట్​లో మిర్చి ధరలు (క్వింటాలుకు రూపాయల్లో)

రకం2025 జనవరి 312026 జనవరి 12026 మార్చి 17
తేజ11,000 - 13,50012,500 - 14,50017,000 - 19,000
33410,000 - 13,00014,000 - 17,00019,000 - 23,000
ఆర్మూర్9,000 - 10,00011,500 - 13,00016,500 - 18,000
2739,000 - 10,00014,000 - 16,00020,000 - 23,000
204311,000 - 13,00014,000 - 19,00025,000 - 32,000
34112,000 - 14,00015,000 - 18,50019,000 - 22,000
నంబర్ 511,000 - 14,00014,000 - 17,50018,000 - 22,000
మిరప (పసుపు)16,000 - 19,00030,000 - 38,00020,000 - 23,000
3559,000 - 12,00013,000 - 16,50020,000 - 23,000
క్లాసిక్8,000 - 10,00012,000 - 14,00017,500 - 19,500
తాలు6,000 - 7,5007,000 - 9,50010,000 - 13,500

