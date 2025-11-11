హైదరాబాద్ అందాల సిగలో మరో మణిహారం - మీరాలం ఐకానిక్ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి రంగం సిద్ధం
మీరాలం ఐకానిక్ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి రంగం సిద్ధం - రూ.319.24 కోట్లతో టెండర్ దక్కించుకున్న కేఎన్ఆర్ నిర్మాణ సంస్థ
Published : November 11, 2025 at 10:57 AM IST
Miralam Iconic Bridge Construction : భాగ్యనగరం అనగానే అందరికీ ఠక్కున గుర్తొచ్చేది చార్మినార్. కానీ ఆ చార్మినార్నే మైమరపిస్తూ దుర్గం చెరువు వద్ద కేబుల్ బ్రిడ్జ్ను నిర్మించి పర్యాటకులను ఇంకా ఆకర్షించారు. అలాగే హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఎన్నో చారిత్రాత్మక కట్టడాలు ఉన్నాయి. గోల్కొండ, ట్యాంక్బండ్, ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ వంటి ఎన్నో అద్భుత కట్టడాలు ఉన్నాయి. వాటన్నింటికి తోడు ఆధునికంగా మరిన్ని నిర్మాణాలను చేపడుతున్నారు. వీటి ద్వారా ఇంకా భాగ్యనగరానికి దేశీయ పర్యాటకులనే కాకుండా విదేశీ పర్యాటకులను కూడా ఆకర్షించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దీనిలో భాగంగా భాగ్యనగర సిగలో మరో మణిహారం చేరనుంది. అదే మీరాలం ఐకానిక్ బ్రిడ్జ్.
నగరవాసులు ఎంతోకాలంగా ఎదురు చూస్తోన్న మీరాలం ఐకానిక్ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి రంగం సిద్ధమైంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ కేఎన్ఆర్ రూ.319.24 కోట్లకు ఈ టెండరును దక్కించుకుంది. మూసీ నది పరీవాహక ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ(ఎంఆర్డీసీఎల్) ఆధ్వర్యంలో ఈ వంతెన నిర్మాణం జరగనుంది. ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయిలో ఎంఆర్డీసీఎల్ ఇంజినీర్లు మట్టి పనులు సైతం చేపట్టారు. ఇక గుత్తేదారు సంస్థ రంగంలోకి దిగనుంది. రెండేళ్లలో ప్రాజెక్టు పూర్తి అవుతుందని ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించారు.
జాతీయ రహదారికి దగ్గరలో చెరువు : నిజాం సంస్థానంలో దివాన్గా పని చేసిన మీర్ ఆలం బహదూర్ పేరు మీదగా ఈ చెరువు నిర్మాణం అయింది. 1806లో దీన్ని నిర్మించారు. ప్రస్తుతం 450 ఎకరాల్లో ఈ తటాకం విస్తరించి ఉంది. ఓ వైపు జూపార్కు, మరోవైపు బెంగళూరు జాతీయ రహదారి ఉండటంతో చెరువుపై ఆకట్టుకునే ఆకృతిలో నాలుగు వరుసల రోడ్లతో వంతెన నిర్మించి పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. బెంగళూరు జాతీయ రహదారిని చింతల్మెంట్ ప్రాంతంతో అనుసంధానం చేయడం ద్వారా ట్రాఫిక్ సమస్య అనేది కూడా తగ్గుతుంది.
మీరాలం బ్రిడ్జి నిర్మాణ శైలి :
- పొడవు - 2.5 కి.మీ.
- వెడల్పు - 16.5 మీటర్లు( నాలుగు వరుసల రోడ్డు, చివరన విశాలమైన కాలిబాట)
- ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి - చెరువుకు పడమర దిక్కున ఉన్న చింతల్మెట్, తూర్పున ఉన్న శాస్త్రిపురం నుంచి సాగిపోయే బెంగళూరు జాతీయ రహదారిని కలుపుతూ ఈ ఐకానిక్ వంతెన నిర్మానం జరుగుతుంది.
దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జి : హైదరాబాద్లోని దుర్గం చెరువుపై ఆధునిక పరిజ్ఞానంతో 2020లో తీగల వంతెనను నిర్మించారు. దీని నిర్మాణానికి రూ.184 కోట్లను వెచ్చించారు. దీని పొడవు 754.38 మీటర్ల పొడవుతో ఈ వంతెనను నిర్మించారు. ఈ వంతెన నిర్మాణంతో భారీగా ట్రాఫిక్ సమస్య అనేది తొలగింది. మాదాపూర్-జూబ్లీహిల్స్ మధ్య దూరం చాలా వరకు తగ్గింది. అలాగే మైండ్స్పేస్, గచ్చిబౌలికి జూబ్లీహిల్స్ నుంచి 2 కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గింది. ఈ వంతెన హైటెక్ సిటీకి మరింత సొగసును తీసుకువచ్చింది. హైదరాబాద్ అందాలను మరింత పెంచుతూ దీని నిర్మాణాన్ని చూడడానికి పర్యాటకులు వస్తుంటారు.
