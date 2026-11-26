బైక్ని ఢీకొన్న రెండు కార్లు - స్వల్పగాయాలతో బయటపడ్డ బైకర్
bike accident East Godavari బైకుపై వెళ్తున్న వ్యక్తిని రెండు కార్లు ఢీకొనగా ఆయన గాల్లో పల్టీలు కొట్టి దాదాపు వంద మీటర్ల దూరంలో పడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో బైకర్ స్వల్పగాయాలతో బయటపడ్డాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:26 AM IST
బైకుపై వెళ్తున్న వ్యక్తిని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రెండు కార్లు ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ద్విచక్రవాహనంపై ఉన్న వ్యక్తి గాల్లో పల్టీలు కొడుతూ వంద మీటర్లు దూరంలో పడిపోయాడు. ప్రమాద తీవ్రతను బట్టి ప్రాణాలతో బయటపడటం కష్టమని చూసిన వారు భావించారు. అందరూ కంగారుపడుతూ ఆయన చుట్టూ చేరి చూస్తున్నారు. కానీ ఆ వ్యక్తి స్వల్ప గాయాలతో ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడు. అనంతరం తన బైక్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. ఈ ఘటన తూర్పుగోదావరి జిల్లా రంగంపేట మండలం పెదరాయవరం వద్ద చోటుచేసుకుంది.
ఒకదాని తర్వాత మరొకటి : సామర్లకోటకు చెందిన సాలిక నవీన్ పెదరాయవరంలోని అత్తగారి ఇంటిలో ఉంటూ కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం సమీపంలోని రొయ్యల మేత తయారీ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్నారు. బుధవారం అనారోగ్యానికి గురై సెలవుపెట్టి కంపెనీ నుంచి బైకుపై ఇంటికి వస్తున్నారు. పెదరాయవరం సమీపంలో ఏడీబీ రోడ్డుపై అకస్మాత్తుగా మలుపు తిరిగారు. ఆ సమయంలో వచ్చిన రెండు కార్లు ఒకదాని తర్వాత మరొకటి బైకును ఢీకొట్టాయి.
గాల్లో పల్టీలు కొట్టి : ఈ ఘటనలో నవీన్ గాల్లో పల్టీలు కొట్టి దాదాపు వంద మీటర్ల దూరంలో పడ్డారు. సమీపంలోని పెట్రోల్ బంకు సీసీకెమెరాలో ప్రమాదం రికార్డయింది. ఆ దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. ప్రమాద తీరును బట్టి నవీన్ తీవ్రంగా గాయపడి ఉంటారని అందరూ భావించారు. అనూహ్యంగా స్వల్పగాయాలతో బయటపడిన ఆయనను మృత్యుంజయుడు అంటూ అభినందించారు.