ఆడుకోవాల్సిన వయసులో గర్భం దాల్చుతున్న బాలికలు - కీచకుల అఘాయిత్యంతో ఆగమవుతున్న జీవితాలు
పట్టుమని పదహారేళ్లు కూడా నిండకుండానే బాలికలు గర్భవతులవుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నా కామాంధులు లైంగికదాడులు చేస్తూనే ఉన్నారు. దీనికి తోడు స్మార్ట్ఫోన్ల వినియోగం కూడా చిన్నారులపై చెడు ప్రభావం చూపుతోంది.
Published : September 28, 2026 at 6:51 PM IST
Sexual Harassment On Girls in Telangana : అభం శుభం తెలియని వయసులోనే బాలికలు గర్భం దాల్చుతున్నారు. ఆడుకోవాల్సిన సమయంలో బిడ్డలకు జన్మినిచ్చి జీవితాలను ఆగం చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల తరచూ ఈ తరహా కేసులు పెరుగుతుండటంతో బాలికల భవితపై తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన నెలకొంటోంది. వీరి అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా తీసుకుంటున్న కీచకులు లైంగిక దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. నిందితులపై పోక్సో కేసులు పెట్టి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఎలాంటి మార్పు రావడం లేదు. దీంతో తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లలను ఇళ్ల దగ్గర వదిలి పనులకు వెళ్లాలన్నా, వారిని బయటికి ఒంటరిగా పంపించాలన్నా భద్రత లేకుండా పోయింది.
ఇటీవల జరిగిన పలు ఉదంతాలు
- వనపర్తి మండలంలోని ఓ గ్రామంలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఒక బాలుడు తన ఇంటికి ఎదురుగా నివసించే ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థినిని మాయమాటలతో లొంగదీసుకున్నాడు. దీంతో సదరు బాలిక గర్భం దాల్చి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అనంతరం న్యాయం కోసం పోలీసులను ఆశ్రయించింది.
- సికింద్రాబాద్ జోన్కు చెందిన 15 ఏళ్ల బాలికను ఓ యువకుడు ప్రేమ పేరుతో మోసం చేశాడు. బాలిక గర్భవతి అయిన విషయాన్ని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కూడా తెలుసుకోలేదు. అకస్మాత్తుగా ప్రసవ వేదన మొదలవడంతో ఆమె ఇంటి పైకప్పు మీదకెళ్లి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.
- పెబ్బేరు మండలంలో తెలిసిన ఓ యువకుడు ప్రేమ పేరుతో మభ్యపెట్టడం వల్ల 16 ఏళ్ల బాలిక గర్భవతి అయ్యింది. ఈ విషయంపై ఆమె తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
స్మార్ట్ఫోన్ల వినియోగం పెరగడం
ప్రస్తుతం పాఠశాల స్థాయి నుంచే విద్యార్థులు విచ్చలవిడిగా ఇంటర్నెట్ను వినియోగిస్తున్నారు. సున్నితమైన వయసులో అర్థం, పర్థం లేని రీల్స్కు ఆకర్షితులవుతున్నారు. అసభ్యకరమైన వీడియోలను చూడటంతో తప్పుడు ఆకర్షణలకు లోనవుతున్నారు. పరిచయస్థుల ముసుగులో ఉండే కామాంధులను నమ్మి ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ లోపు విద్యార్థులు లైంగిక దాడులకు గురవుతున్నారు. వీరిలో చాలామంది తమ తల్లిదండ్రులతో ఈ విషయాలను పంచుకోవడం లేదు. కొందరు గర్భవతులు అయ్యాకే ఇటువంటి ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కొన్ని నెలల కిందట వనపర్తి మండలంలోని ఓ గ్రామంలో 15 ఏళ్ల బాలుడు ఐదేళ్ల చిన్నారిపై లైంగిక దాడికి ప్రయత్నించాడు. మొబైల్ ఫోన్లో తరచూ అసభ్యకరమైన కంటెంట్ చూడటమే దీనికి ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది.
బాలికలపై కొనసాగుతున్న దాడులు
బాలల రక్షణ కోసం కఠినమైన చట్టాలు అమల్లోకి తీసుకొస్తున్నా వారిపై జరుగుతున్న లైంగిక, భౌతిక దాడులు ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. సన్నిహిత బంధువులు లేదా తెలిసిన వారే ఇటువంటి అఘాయిత్యాలకు ఒడిగడుతుండటం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వీరిపై పోలీసులు పోక్సో కేసులు పెడుతున్నా మారడం లేదు. ప్రతి సంవత్సరం హైదరాబాద్లోని మూడు పోలీస్ కమిషనరేట్ల పరిధిలో 1,600కు పైగా పోక్సో కేసులు నమోదవుతున్నట్లు అంచనా. ఇక ఈ ఏడాది లైంగిక దాడికి గురైన సదరు బాలికల్లో 30 మంది గర్భవతులు అయినట్లు తేలింది. వీరిలో 15 మంది ఇప్పటికే బిడ్డకు జన్మనిచ్చారని సమాచారం.
బాల్య వివాహాలు చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు
ఇదిలా ఉండగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇటీవల బాల్య వివాహాల కేసులు అధిక సంఖ్యలో నమోదవుతున్నాయి. చుట్టూ జరుగుతున్న పరిణామాల ప్రభావం వల్ల పలువురు తల్లిదండ్రులు 15,16 ఏళ్ల వయసులోనే తమ కుమార్తెలకు పెళ్లిళ్లు చేస్తున్నారు. వీటిని నివారించేందుకు అధికారులు షీటీమ్స్, భరోసా ద్వారా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. లైంగిక వేధింపులు, బాల్య వివాహాలపై ఫిర్యాదు చేయడానికి 1098, 112 హెల్ప్లైన్ నంబర్ల గురించి ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇటీవల వసపర్తి జిల్లాలో బాల్య వివాహాల నుంచి బయటపడిన 54 మంది బాలికలతో ఆ జిల్లా ఎస్పీ సునీతారెడ్డి సమావేశమై వారి భవిష్యత్తుకు సంబంధించి తగిన సూచనలు అందించి దిశానిర్దేశం చేశారు.
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