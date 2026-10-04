మద్యం మత్తులో మైనర్ల డ్రైవింగ్ - విజయవాడలో ఒకే స్కూటీపై నలుగురి బీభత్సం
విజయవాడలో కొందరు మైనర్లు ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పట్టించుకోకుండా ప్రమాదకరంగా వాహనాలు నడుపుతున్న ఘటనలు స్థానికులకు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పట్టించుకోకుండా వాహనం నడుపుతూ వెళ్తున్నట్లు ఆరోపించిన స్థానికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 2:38 PM IST
Minors Driving Vehicles Dangerously in Vijayawada: విజయవాడ నగరంలో మైనర్ల డ్రైవింగ్ రోజురోజుకూ మితిమీరిపోతోంది. ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పూర్తిగా బేఖాతరు చేస్తూ, ప్రాణాలను పణంగా పెడుతూ కొందరు మైనర్ యువకులు చేస్తున్న వీరంగం స్థానికులను, తోటి వాహనదారులను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేస్తోంది. తాజాగా నిన్న(శుక్రవారం) మధ్యాహ్నం నగర రోడ్లపై చోటుచేసుకున్న ఒక ఉదంతం మైనర్ల నిర్లక్ష్యానికి, బాధ్యతారాహిత్యానికి అద్దం పడుతోంది.
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం శుక్రవారం మధ్యాహ్నం సుమారు 2 గంటల సమయంలో నలుగురు మైనర్ యువకులు ఒకే స్కూటీపై ఎక్కారు. పూర్తిగా మద్యం మత్తులో ఉన్న ఆ యువకులు చిట్టినగర్ మీదుగా సితార సెంటర్ వైపు అత్యంత వేగంగా, నిర్లక్ష్యంగా దూసుకెళ్లారు. గంటకు సుమారు 70 నుంచి 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తూ, ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలకు అడ్డంగా వెళ్తూ రోడ్డుపై బీభత్సం సృష్టించారు. అదుపు తప్పితే ప్రాణాలు పోతాయని తెలిసి కూడా జిగ్జాగ్గా డ్రైవింగ్ చేస్తూ రోడ్డుపై వెళ్లే వారిని హడలెత్తించారు. వీరు వెళ్తున్న తీరు చూసి తోటి వాహనదారులు భయంతో ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకుని పక్కకు తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది.
ఇతర డ్రైవర్ల ప్రాణాలకూ ముప్పు: మైనర్లు ద్విచక్ర వాహనాలు నడపడమే చట్టవిరుద్ధం కాగా ఏకంగా ఒకే బైక్పై నలుగురు కూర్చోవడం, పైగా మద్యం సేవించి అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించడం పట్ల నగర ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి చర్యల వల్ల సదరు మైనర్ల ప్రాణాలకే కాకుండా, రోడ్డుపై వెళ్లే అమాయక కాలినడక బాటసారుల, ఇతర డ్రైవర్ల ప్రాణాలకూ ముప్పు వాటిల్లుతోందని వాపోతున్నారు.
నగరంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ఇటువంటి ప్రమాదకర స్టంట్లు, మితిమీరిన వేగానికి తక్షణమే అడ్డుకట్ట వేయాలని విజయవాడ వాసులు కోరుతున్నారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఇటువంటి ఘటనలపై తీవ్రంగా స్పందించి, నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మైనర్లకు వాహనాలు ఇచ్చే తల్లిదండ్రులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు, మద్యం మత్తులో డ్రైవింగ్ చేసే వారిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక నిఘా ఉంచి, కఠినంగా పర్యవేక్షించాలని నగర ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
తప్పించుకునేందుకు వేగంగా దూసుకెళ్తున్నారు - ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు
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