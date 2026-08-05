ETV Bharat / state

అనర్థాలకు దారి తీస్తున్న మైనర్​ డ్రైవింగ్​లు - 16 నెలల వ్యవధిలో 10 వేల కేసులు నమోదు

మైనర్​ డ్రైవింగ్​ను కట్టుదిట్టం చేసిన పోలీసు యంత్రాంగం - తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా వాహనాలను నడుపుతున్న పిల్లలు - రాత్రుళ్లు రేసింగ్​కు పాల్పడుతున్న వారిలో 14-17 ఏళ్ల వయసు వారే అధికం

PROBLEMS WITH MINORS DRIVING
PROBLEMS WITH MINORS DRIVING (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Minors Driving Cases : కార్లు, బైక్​లు కనిపించాయంటే చాలు మేము నడుపుతామంటూ మైనర్లు ఆసక్తిచూపుతున్నారు. కానీ వాహనం నడపాల్సిన వయసు వారిది కాదని చెప్పాల్సిన తల్లిదండ్రులే కొన్ని సార్లు పొరపాట్లు చేస్తున్నారు. 'మా వాడు బాగా నడుపుతాడంటూ' పిల్లలకు వాహనాలు ఇస్తున్నారు. దీనివల్ల వారి ప్రాణాలతో పాటు ఇతరులు కూడా ప్రమాదంలో పడుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో హైదరాబాద్​లో ఇలాంటి కేసులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో పిల్లలపై ఎప్పుడూ ఓ కన్నేసి ఉంచాలని అధికారులు తల్లిదండ్రులకు సూచిస్తున్నారు.

మైనర్​ డ్రైవింగ్​తో అనర్థాలు :

  • రెండు రోజుల క్రితం మధురానగర్​లోని కార్మికనగర్​లో ఇంటర్​ విద్యార్థి నిర్లక్ష్యంగా కారు నడిపాడు. దానికి పర్యావసనంగా ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తున్న అన్నదమ్ములు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. వారిలో అన్న చనిపోగా తమ్ముడు తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
  • ఓ బాలుడు ఇంట్లో తెలియకుండా ద్విచక్రవాహనం బయటకు తీశాడు. అక్కడ నుంచి బంధువుల ఇంటికి వెళ్లి వస్తుండగా డివైడర్​ను ఢీకొట్టాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన బాలుడు చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు.
  • చట్టాన్ని అమలు చేయాల్సిన ఒక ఎస్సై మనవరాలితో కారు నడిపిస్తున్నారు. ఇది గమనించిన స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమల్లో చక్కర్లు కొట్టడంతో ఆ ఎస్సై సస్పెండయ్యారు. అలాగే ఓఆర్​ఆర్​పై ఖరీదైన కారును కుమారుడికి ఇచ్చి నడిపిస్తుండగా పోలీసులు గుర్తించారు. తండ్రిపై రాజేంద్రనగర్​ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

16 నెలల వ్యవధిలోనే 10 వేల కేసులు : ఇలా తెలిసీ తెలియని వయసులో వాహనాలను తీసుకుని అతివేగంగా నడుపుతున్నారు. దీనివల్ల ఎన్నో అనర్థాలు జరుగుతున్నాయి. 16 నెలల వ్యవధిలోనే మైనర్​ డ్రైవింగ్​పై 10 వేల కేసులు నమోదయ్యాయి. నాలుగు వేల వాహనాలకు రిజిస్ట్రేషన్లు రద్దు చేశారు. మైనర్ల తల్లిదండ్రులకు కౌన్సెలింగ్​ ఇచ్చారు. కోర్టులు కూడా పలు శిక్షలను జారీ చేస్తుంది. మైనర్​ డ్రైవింగ్​ ఘటనలు వరుసగా సంభవిస్తుండటంతో మైనర్​ డ్రైవింగ్​ కట్టడికి పోలీసు యంత్రాంగం సిద్ధమైంది.

రేసింగ్​లో 14-17 ఏళ్లలోపు పిల్లలే : మా పిల్లాడు అద్భుతంగా బండి నడుపుతాడు. కొద్దిదూరమే కదా ఏం కాదులే' అంటూ పిల్లలకు వాహనం చేతికిస్తున్నారు. కానీ లైసెన్సు లేకుండా మైనర్లకు వాహనం ఇవ్వటం ప్రమాదమన్న విషయం మర్చిపోతున్నారు. ఇక కొంతమంది మైనర్లు తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా కార్లు, బైక్​లు బయటకు తీస్తున్నారని తెలుస్తోంది. రాత్రుళ్లు రేసింగ్​కు పాల్పడుతున్న వారిలో దాదాపు 14-17 ఏళ్లలోపు పిల్లలే ఉంటున్నారని అధికారులు తెలిపారు.

తల్లిదండ్రుల ఆలోచనతోనే మార్పు : మైనర్​ డ్రైవింగ్ ​పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నామని నగర ట్రాఫిక్​ జాయింట్​ సీపీ జోయల్​ డేవిస్ తెలిపారు. లైసెన్స్​ రాకుండా పిల్లలకు వాహనాలు ఇవ్వొద్దని పేర్కొన్నారు. అలాగే మైనర్లకు బండి ఇచ్చిన వారిపై కేసు నమోదు చేసి ఆర్సీ రద్దుచేయిస్తున్నామని తెలిపారు. జైలుశిక్షతో పాటు రూ.25వేల జరిమానా విధిస్తామన్నారు. వాహనం నడిపిన మైనర్లకు 25ఏళ్ల వయసుదాకా లైసెన్స్‌ లభించదని పేర్కొన్నారు.

మైనర్ డ్రైవింగ్ - స్కూటీని ఢీకొట్టిన కారు - విశ్రాంత ఉద్యోగి మృతి, మరొకరికి గాయాలు

బండి తోలుతూ దొరికితే మీ అబ్బాయి పోలీస్​ కాలేడు - యూపీఎస్సీ రాయలేడు!

TAGGED:

ACCIDENTS WITH MINORS DRIVING
PROBLEMS WITH MINORS DRIVING
PARENTS ACTION ON MINORS DRIVING
మైనర్ల డ్రైవింగ్​తో జరిగే అనర్థాలు
MINORS DRIVING CASES IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.