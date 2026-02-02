ETV Bharat / state

జల్సాలకు అలవాటు పడినవారే టార్గెట్​! - నేరాల్లో అధికంగా మైనర్లే నిందితులు

ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కలవరపెడుతున్న ఘటనలు - నేరాల బాటలో మైనర్లే అధిక శాతం - మత్తుకు బానినసై జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్న బాలురు - పిల్లలను గమనిస్తూ ఉండాలని పోలీసుల సూచన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 2, 2026 at 2:50 PM IST

3 Min Read
Minors are Involved in Supply of Marijuana : బాల్యం తప్పటడుగులు వేస్తోంది. పాఠశాలల్లో చదువుతున్న కొందరు పిల్లలు చిన్నతనం నుంచే చెడు వ్యసనాలకు ఆకర్షితులే నేర ప్రవృత్తిని అరవర్చుకుంటున్నారు. మత్తుకు బానిసయ్యే పరిస్థితికి చేరుతున్నారు. అసలు జీవితమంటే ఏమిటో తెలియని వయసులోనే వారి ఆలోచనంతా నేరకూపాల్లోకి వెళ్తూ తల్లిదండ్రుల నుంచి చేజారి పోతున్నారు. తమ బంగారు భవితను చేజేతులా నాశనం చేసుకుంటున్నారు. దీనికి ముఖ్య కారణం తల్లిదండ్రుల అలసత్వమా, అవగాహన లోపమా, పేదరికమా ఏ కారణమైనా మొత్తానికి పిల్లల భవిష్యత్తుపైనే ప్రభావం పడుతుంది. అయితే ఇటీవల ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో జరిగిన పలు సంఘటనలు పరిశీలిస్తే మైనర్లు నేరుగా నేరం చేస్తూ పట్టబడటం అందిరిలోనూ ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

గంజాయి, మత్తుపదార్థాలు వినియోగిస్తున్నారనే సమాచారంతో గత నెల 5వ తేదీన ఆసిఫాబాద్​లో పోలీసుల తనిఖీల్లో ఇద్దరు వ్యక్తులు పట్టుబడ్డారు. వారి నుంచి గంజాయితోపాటు 19 ఇన్సూలిన్​ సిరంజిలు, టాపెంటడాల్​ మాత్రలు, అంబ్రోక్సాల్​ సిరప్​లను స్వాధీనం చేసుకొని రిమాండ్​కు తరలించారు. అయితే వీరిలో ఒకరు మైనరు ఉన్నారు. విషయం ఏమింటంటే ఇది వరకు ఆ బాలుడిపై పోక్సో కేసు నమోదై ఉంది.

  • గత నెల 24న ఆసిఫాబాద్​లోని జూబ్లిమార్కెట్​లో కూరగాయలు కొంటున్న ఓ మహిళ బ్యాగ్​ నుంచి ఇద్దరు బాలురు పర్సు కొట్టేసి పారి పోయారు. సీసీ ఫుటేజీ పరిశీలిస్తే ఇద్దరు పర్సు తీసి పరుగెడుతున్న దృశ్యాలు నమోదయ్యాయి. పోలీసులు పట్టుకొని విచారణ చేపట్టారు. ఎక్కడ చూసిన నేరాలు చేయడంలో మైనర్లే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు.
  • మరో ఘటనలో గంజాయి రవాణా చేస్తున్నారనే సమాచారంతో గత నెల 23న రాత్రి నిజామాబాద్​ నగర శివారు మాధవనగర్​లో ఆబ్కారీ అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. అక్కడికి కారులో వచ్చిన దుండగులు మహిళా కానిస్టేబుల్​ను ఢీకొట్టి వెళ్లే క్రమంలో అదుపుతప్పి పడిపోయింది. దీంతో ఆమె మృతి చెందింది. అందులోనూ నలుగురు నిందితుల్లో ఒకరు నిర్మల్​కు చెందిన మైనర్​ ఉన్నారు.

చిన్నతనంలోనే నేరప్రవృత్తి వైపు :

  • ఇటీవల ఆసిఫాబాద్​ పోలీసులకు చిక్కిన నలుగురిలో ఓ మైనర్​ ఉండటం, మత్తు పదార్థాలను వాడుతుండటం, ఏడో తరగతి చదువుతున్న చిన్నారులు చోరీలకు పాల్పడటం పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది.
  • ఉపాధ్యాయులు సైతం విద్యార్థులను నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలి. పాఠశాలకు డుమ్మా కొడితే తల్లిదండ్రులకు విచారించి కారణాలు తెలుసుకోవాలి. అందరిలా కాకుండా భిన్నంగా వ్యవహరించినా, వారిలో ఏమైనా మార్పులు కనిపిస్తే నిశితంగా గమనించాలి.
  • కొంత మంది పిల్లల పరిస్థితి ఇలా ఉంటే మరి కొందరిది బాల కార్మికులుగా, యాచకులుగా మారి చిన్నతనంలోనే భారమైన జీవితాలు గడువుతున్నారు. జనవరిలో పూర్తయిన ఆపరేషన్​ స్మైల్​ కార్యక్రమంలో పోలీసులు, బాలల సంరక్షణ విభాగం, కార్మిక శాఖల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో ఇప్పటి వరకు పదుల సంఖ్యలో బాల కార్మికులను గుర్తించి పనుల నుంచి విముక్తి కల్పించారు.

జల్సాలకు అలవాటు పడి : బాల్యంలోనే పిల్లలు జల్సాలకు అలవాటు పడి నేరాల బాట పడుతున్నారు. అలాంటి పిల్లలను నేరగాళ్లు చేరదీసి గంజాయి అలవాటు చేయిస్తున్నారు. దాన్ని ఫలితంగా వారు చెప్పినట్లు చేస్తున్నారు. పగలంతా రెక్కి నిర్వహించి ద్విచక్రవాహనాలు, ఇళ్లలో చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. వీరంతా మైనర్లు కావడం, శిక్ష తక్కువగా ఉంటుందనే భావన వారిని నేరాలవైపు ప్రోత్సహిస్తోంది.

''పాఠశాలల్లో చట్టాలు, ఇతర అంశాలపై ఎప్పటికప్పుడు మేము అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. టీనేజీ పిల్లలపై తల్లిదండ్రులు దృష్టి సారించాలి. మంచి, చెడులను వివరించాలి. చెడు వ్యసనాలు, అలవాట్లకు దూరంగా ఉంచేలా చూడాలి. వారి మిత్రులనూ గమనిస్తూ ఉండాలి. ఖరీదైన వస్తువులు వాడుతున్నా, ద్విచక్రవాహనాలపై తిరుగుతున్నారా? లేదా వారిని అనుమానించాలి. తప్పుడు పనుల వల్ల భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే అనర్థాల గురించి వివరించాలి.'' - నాగేందర్​, డీఎస్పీ, ఉట్నూరు

