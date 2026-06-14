మైనర్ బాలిక ఆత్మహత్య కలకలం - వేధింపులను తట్టుకోలేక మృతిచెందిందని కుటుంబ సభ్యుల ఆరోపణ
షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నం చేసిన మైనర్ బాలిక - కొందరి వేధింపులు, బెదిరింపులు తట్టుకోలేక పోలీసులకు ఫిర్యాదు - పోలీసుల నుంచి సరైన స్పందన లేక రెండు వారాల క్రితం ఆత్మహత్య
Published : June 14, 2026 at 2:36 PM IST
Minor Girl Dead In Saidabad : సైదాబాద్లో ఓ మైనర్ బాలిక ఆత్మహత్య ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. హీరోయిన్ అవ్వాలనే కలతో షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించిన యువతి, కొందరి వేధింపులు, బెదిరింపులు తట్టుకోలేక రెండు వారాల క్రితం ఆత్మహత్య చేసుకుందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. పోలీసులకు పలుమార్లు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ స్పందన లేకపోయిందని కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా చర్యలు తీసుకోలేదు : హీరోయిన్ అవ్వాలనే ఆశతో సినీ రంగంలో అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించిన ఓ యువతి జీవితం విషాదాంతమైంది. సైదాబాద్కు చెందిన యువతి 2024 సంవత్సరంలో బాత్రూమ్లో స్నానం చేస్తున్న సమయంలో ఓ యువకుడు రహస్యంగా వీడియోలు చిత్రీకరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అనంతరం ఆ వీడియోలను అడ్డుపెట్టుకుని కొన్ని నెలలుగా యువతిని వేధింపులకు గురిచేసినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఈ వ్యవహారంపై యువతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ సరైన చర్యలు తీసుకోలేదని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో మరికొందరి యువకుల నుంచి బెదిరింపులు రావడంతో బాధితురాలు మళ్లీ పోలీసులను ఆశ్రయించినట్లు తెలిపారు. అయినా వారి నుంచి సరైన స్పందన లేకపోయిందని కుటుంబ సభ్యులు వాపోతున్నారు.
మా పాపను రెండు సంవత్సరాల నుంచి లౌడ్య కుమార్, పవన్ వేధిస్తున్నారు. మేం ఇంట్లో లేనపుడు మా పాపను కొట్టడం, రమ్మని పిలవడం చేసేవాళ్లు. సీసీ కెమెరాలో చూస్తూ మా పాప ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి ఫాలో చేసేవారు. ఇంకొకడు చాటింగ్ లో ఇబ్బంది పెట్టేవాడు. హుమన్ రైట్స్ కమిషనర్కు, డీజీపీకు, కమిషనర్కు కంప్లైట్ చేశాం. ఎసీపీ సర్ను, డీసీపీ సర్ను కలిశాం. రాఘవేంద్ర సీఐ, వెంకటేశ్వర్లు ఎస్ఐ, సాయికృష్ణ ఎస్ఐ మమ్మల్ని హింసించారు. డబ్బులివ్వమంటే రూ.15 వేలు ఇచ్చాం. మా పాపను ఇబ్బంది పెట్టినవాళ్లకి ఉరిశిక్ష వేయాలి, అప్పుడే తనకు ఆత్మశాంతి కలుగుతుంది - మృతురాలి తల్లి
న్యాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్న తల్లి, అక్క : నిరంతర వేధింపులు, మానసిక ఒత్తిడితో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన యువతి పది రోజుల క్రితం ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తండ్రి లేని ఆ కుటుంబంలో తల్లి ఒంటరిగా జీవనం సాగిస్తుండగా, ఇప్పుడు కుమార్తెను కోల్పోయి న్యాయం కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఘటన జరిగి రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ ఇప్పటి వరకు నిందితులను అరెస్ట్ చేయకపోవడంపై కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
యువతి మరణానికి కారణమైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుని బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వేధింపులపై పోలీసులకు గతంలోనే ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోలేదని, యువతి మరణానికి కారణమైన వారిని ఇప్పటికీ అరెస్ట్ చేయలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఈ ఆరోపణలపై పోలీసులు స్పందించాల్సి ఉంది.
"మూసేసే కేసును నేను ఓపెన్ చేసి, ఎంక్వైరీ చేస్తున్నానని సీఐ సర్ చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయ్యింది. కుటుంబమంతా శోక సముద్రంలో మునిగిపోయారు. ఆ అమ్మాయి వాళ్లంటికి మగబిడ్డ లాంటిది. ఆ రోజున పోలీసులు సరైన నిర్ణయం తీసుకొని కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి ఉంటే అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకొనేది కాదు. ఈ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి" - మహిళా సంఘం అధ్యక్షురాలు
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కారమార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 - రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
వనపర్తి జిల్లాలో విషాదం - పిల్లలను సంపులో, భార్యకు ఉరి, సెల్ఫీ వీడియో
విషాదం : భార్య మరణం తట్టుకోలేక చెరువులో దూకిన భర్త, కుమారుడు