విశాఖ జిల్లాలో స్వల్ప భూప్రకంపనలు - ఇళ్ల నుంచి పరుగులు తీసిన ప్రజలు

విశాఖలో చోటుచేసుకున్న స్వల్ప భూ ప్రకంపనలు - మంగళవారం తెల్లవారుజామున 4.18 గంటలకు ఒక్క సారిగా కంపించిన భూమి, అల్లూరి జిల్లాలో ఉదయం 4.19 గం.కు 3.7 తీవ్రతతో భూప్రకంపనలు

Minor Earthquakes in Visakha District
Minor Earthquakes in Visakha District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 8:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Minor Earthquakes in Visakhapatnam District: విశాఖపట్నం నగర పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో మంగళవారం తెల్లవారుజామున స్వల్ప భూప్రకంపనలు చోటుచేసుకున్నాయి. దాంతో ఆరిలోవ, అడవివరం, మాధవధార, అక్కయ్యపాలెం, హెచ్‌బీ కాలనీ, అల్లిపురం, ఎండాడ, భీమిలి, పెందుర్తి తదితర ప్రదేశాల్లో తెల్లవారుజామున 4.18 గంటలకు స్వల్ప భూప్రకంపనలు వచ్చాయి. అంతేకాకుండా పెద్ద శబ్దంతో భీమిలి బీచ్ రోడ్‌లో భూమి కంపించింది. సింహాచలంలో సైతం స్వల్ప భూప్రకంపనలు సంభవించాయి. దీంతో ఇళ్ల నుంచి ప్రజలు బయటకు పరుగులు తీశారు. కాసేపుపాటు ప్రజలు భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

అల్లూరి జిల్లాలోనూ: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఉదయం దాదాపు 4.19 గం.కు 3.7 తీవ్రతతో భూప్రకంపనలు సంభవించాయి. అంతేకాకుండా పెద్ద శబ్దంతో భూమి ఒక్కసారిగా కంపించింది. భూమి ప్రకంపాలకు గురవడంతో స్థానికుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమయింది.

