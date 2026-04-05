అల్లూరి జిల్లాలో భూప్రకంపనలు - భయంతో బయటకు పరుగులు తీసిన ప్రజలు

అల్లూరి జిల్లాలో రాత్రి భూప్రకంపనలు - అరకు, పాడేరు మండలాల్లో కంపించిన భూమి - రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై భూకంప తీవ్రత 4.4గా నమోదు - రాత్రి 11.34 నిమిషాలకు భూప్రకంపనలు వచ్చినట్లు తెలిపిన స్థానికులు

Earthquakes in Alluri District
Earthquakes in Alluri District (ETV Bharat)
Published : April 5, 2026 at 9:14 AM IST

Minor Earthquakes in Alluri District : అర్ధరాత్రి వేళ భూప్రకంపనలతో ఏజెన్సీ ప్రాంతం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. ప్రకృతి ప్రకోపంతో గిరిజన గ్రామాలు దద్దరిల్లాయి. అప్పటి వరకు ప్రశాంతంగా ఉన్న మన్యం, ఒక్కసారిగా వచ్చిన భారీ శబ్దంతో భూమి కంపించిపోయింది. కొంత సమయంలో ఏం జరిగిందో తెలియక గిరిజనులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ గందరగోళం అంతంటికీ శనివారం అర్ధరాత్రి వచ్చిన భూకంపమే కారణం.

సమయం రాత్రి 11 గంటల 34 నిమిషాలు. కొందరు గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు. మరికొందరు ఐపీఎల్ క్రికెట్​ మజాలో మునిగిపోయారు. ఇంకొందరు టీవీల ముందు వినోదాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో ఏదో ఊగినట్లు అనిపించింది. ఇళ్లలోని సామాగ్రి కింద పడుతున్నాయి, గోడలు కదులుతున్నాయి, ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక ప్రజలు ప్రాణ భయంతో వీధుల్లోకి పరుగులు తీశారు.

భయంతో బయటకు పరుగులు తీసిన ప్రజలు : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో శనివారం రాత్రి స్వల్ప భూప్రకంపనలు సంభవించాయి. రాత్రి 11:34 గంటలకు అరకు వ్యాలీ, పాడేరు, పెదబయలు, హుకుంపేట ప్రాంతాల్లో భూమి స్వల్పంగా కంపించింది. రిక్టర్ స్కేల్​పై భూకంప తీవ్రత 4.4గా నమోదైంది. సుమారు 30 సెకన్ల పాటు ప్రకంపనలు రావడంతో ఏం జరుగుతుందో తెలియక ఇళ్లలో నిద్రిస్తున్నవారు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. ఎన్నడూలేని విధంగా ఒక్కసారిగా భూమి కంపించడంతో భయాందోళనకు గురయ్యామని స్థానికులు చెబుతున్నారు. కొందరి ఇళ్లలోని సామగ్రి కూడా కింద పడిపోయాయి అని తెలిపారు. ఒడిశా సరిహద్దులోనూ భూమి స్వల్పంగా కంపించినట్లు సమాచారం.

సీసీటీవీ ఫుటేజ్​లో నమోదైన దృశ్యాలు : పాడేరు నుంచి ఒడిశా సరిహద్దుల వరకు ఈ ప్రకపంనల ప్రభావం కనిపించింది. అరకు, పాడేరులో రిక్టర్​ స్కేల్​పై భూకంప తీవ్రత 1.6గా నమోదైంది. ముఖ్యంగా అరకు వ్యాలీ, పాడేరు, హుకుంపేట, డుంబ్రిగూడ, పెదబయలు, జి.మాడుగుల వంటి ఏజెన్సీ మండలాల్లో భూప్రకంపనలు స్వల్పంగా కంపించాయి. ఒడిశాలోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ ప్రకంపనలు ప్రభావం కనిపించింది. ఒడిశాలోని కోరాపుట్ కేంద్రంగా భూకంప ప్రకంపనలు ఏర్పడ్డాయి. కోరాపుట్​లో సీసీటీవీ ఫుటేజ్​లో భూకంప ప్రకంపనలు స్పష్టంగా కనిపించాయి.

"ఇళ్లంతా ఒక్కసారిగా అదిరిపోయింది. ఇంటి పైకఫ్పు మీద ఉన్న రేకులు పడిపోతున్నట్లు అనిపించడంతో మేమంతా భయంతో బయటకు వచ్చేశాం. రాత్రంతా ఆరుబయటే కూర్చొని ఉన్నాం. నిన్న రాత్రి 11:34 సమయంలో సడన్​గా శబ్ధం వచ్చింది. ఇంట్లో ఫంక్షన్ హడావిడిలో ఉండగా భూమి కదిలినట్లు అనిపించింది. ఏం చేయాలో తోచక ఆరుబయటే ఉన్నాం." - గ్రామస్థులు

ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కానీ, మళ్లీ ప్రకంపనలు వస్తాయేమో అన్న భయంతో ఏజెన్సీ ప్రజలు రాత్రంతా ఆరుబయటే గడిపారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ భూకంప దృశ్యాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

