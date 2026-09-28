పాతబస్తీ మెట్రో కారిడార్-6లో కీలక పరిణామం - అలైన్మెంట్, డిజైన్లలో మార్పులు!
ఎంజీబీఎస్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట మార్గంలో గతంలో ప్రతిపాదించిన అలైన్మెంట్లో 30కిపైగా పోర్టర్లను డిజైన్ చేశారు. క్లిష్టమైన ప్రాంతాల్లో ఆస్తులను సేకరించలేమని భావించిన మెట్రో అలాంటి వాటిని సైతం యాజమానులతో చర్చించి ఇటీవల స్వాధీనం చేసుకుంది.
Published : September 28, 2026 at 12:12 PM IST
Old City Metro Alignment Design : పాతబస్తీలో ప్రతిపాదిత మెట్రో కారిడార్-6లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. మెట్రో అలైన్మెంట్, డిజైన్లలో అధికారులు స్వల్ప మార్పులు చేయనున్నారు. గతంలో కొన్ని క్లిష్టమైన ప్రాంతాల్లో ఆస్తులను సేకరించలేమని భావించారు. దానికి అనుగుణంగానే అలైన్మెంట్ను రూపొందించారు. కానీ అలాంటి ఆస్తులను సైతం యాజమానులతో మాట్లాడి వారిని ఒప్పించి ఇటీవల హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు సంస్థ స్వాధీనం చేసుకుంది.
ఆప్టిమైజేషన్ టెండర్లో కొత్త అలైన్మెంట్
దీంతో అలైన్మెంట్ను తక్కువ ఖర్చుతో మళ్లీ రూపొందించే (ఆప్టిమైజేషన్) బాధ్యతలను ఏదైనా ఏజెన్సీకి అప్పగించాలని మెట్రో ఉన్నతాధికారులు నిర్ణయించారు. దీనికి సంబంధించి ఇటీవల సీల్డ్ కొటేషన్లను కోరుతూ హెచ్ఏఎంల్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఎంజీబీఎస్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట మార్గంలో గతంలో ప్రతిపాదించిన అలైన్మెంట్లో 30కి పైగా పోర్టర్లు ఏర్పాటు చేసేలా డిజైన్ను రూపొందించారు. రోడ్డు డివైడర్ ప్రాంతంలో పిల్లర్లు వేయలేని చోట, మలుపుల వద్ద ఈ పోర్టర్ల నిర్మాణాన్ని ఇంజినీర్లు ప్రతిపాదించారు. దీంతో ప్రాజెక్ట్ వ్యయం భారంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆప్టిమైజేషన్ టెండర్ దక్కించుకున్న సంస్థ అలైన్మెంట్ కోసం కొత్త ప్లాన్లను ఇవ్వనుంది.
అసలు పాతబస్తీలో ఏం చేయబోతున్నారు?
- మెట్రో రైలు నిర్మాణంలో ఉపయోగించే పిల్లర్ పోర్టల్స్ సంఖ్యను సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించేందుకు సులభమైన మార్గాలను సూచించడం.
- చారిత్రక, సున్నితమైన కట్టడాలకు సమీపంలో మెట్రో నిర్మాణాలు చేయకుండా తగిన ప్రత్యామ్నాయాలను సిఫార్సు చేయడం.
- మెట్రో కారిడార్ సెంటర్ లైన్ను ప్రస్తుత రహదారి సెంటర్లైన్తో సాధ్యమైనంత వరకు సరిపోయేలా చూడటం.
జీసీ గడువు పొడిగింపు
- పాతబస్తీతో సహా మరో 4 కారిడార్ల జనరల్ కన్సల్టెన్సీ (జీసీ) టెండర్ల గడువు ఈ నెల 24తో ముగియగా తాజాగా అక్టోబర్ 8వ తేదీ వరకు పొడిగించారు.
- కారిడార్ దూరం : 7.5 కిలో మీటర్లు
- మార్గం : ఎంజీబీఎస్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు
- స్టేషన్లు : 6
- ప్రాజెక్ట్ అంచనా వ్యయం : రూ.2,935 కోట్లు
- ప్రతిపాదిత స్టేషన్లు : సాలార్జంగ్ మ్యూజియం, శాలిబండ, అలియాబాద్, ఫలక్నుమా, చార్మినార్, చాంద్రాయణగుట్ట
- స్టేషన్ల మధ్య దూరం : 1.2 కిలో మీటర్లు
హైదరాబాద్ మెట్రో రైలును విస్తరించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావించినప్పటికీ ఎల్ అండ్ టీ కంపెనీ ముందుకు రాకపోవడంతో ప్రభుత్వమే పూర్తి వాటాను కొనుగోలు చేసి విస్తరణకు ప్రయత్నాలు చేసింది. కానీ మొదటి దశను స్వాధీనం చేసుకోవడంలోనే అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి. ఐఆర్ఎఫ్సీ నుంచి రుణం మంజూరు కాకపోవడంతో స్వాధీన ప్రక్రియలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది.
పలు దఫాలుగా వాయిదా పడుతూ వస్తున్న రుణ సమీకరణ ప్రక్రియ మొదట జూన్ 30 నాటికి పూర్తవుతుందని ఎల్ అండ్ టీ హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్ సెబీకి సమాచారం ఇచ్చింది. కారణాలు తెలియకుండా లోన్ ఆగిపోవడంతో సెప్టెంబర్ 30కల్లా పూర్తవుతుందని మరోసారి సెబీ దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. ఈ గడువులోపు కూడా ప్రక్రియ కష్టమేనని మెట్రో అధికారులు చెప్పడంతో తాజాగా అక్టోబర్ నాటికి ప్రక్రియ పూర్తి కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
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