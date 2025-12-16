ఇంటర్ విద్యార్థులకు అలర్ట్ - ఆ మూడు పరీక్షల షెడ్యూల్ మారింది

Telangana Panchayat Elections Results2025

ఇంటర్‌ వార్షిక పరీక్షల షెడ్యూల్‌లో స్వల్ప మార్పు - మార్చి 3న జరగాల్సిన సెకండియర్ పరీక్షలు మార్చి 4న నిర్వహణ

Telangana Intermediate Annual Examination Schedule Change
Telangana Intermediate Annual Examination Schedule Change (ETV)
ETV Bharat Telangana Team

December 16, 2025

Updated : December 16, 2025 at 7:56 PM IST

Telangana Intermediate Annual Examination Schedule Change : తెలంగాణ ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షల షెడ్యూల్లో స్వల్ప మార్పు చోటు చేసుకుంది. వచ్చే ఏడాది మార్చి 3న జరగాల్సిన ఇంటర్మీడియట్​ సెకండియర్ బోటనీ, మ్యాథ్స్ 2 ఏ, పొలిటికల్ సైన్స్ పరీక్షలను మరుసటి రోజు (మార్చి 4న) నిర్వహించనున్నట్లు ఇంటర్‌ బోర్డు తెలిపింది. మార్చి 3న హోలీ పండగ ఉండటంతో పరీక్షల తేదీలో మార్పు చేసినట్లు వెల్లడించింది. మిగతా పరీక్షలు యథాతథంగా నిర్వహించనున్నట్లు బోర్డు వెల్లడించింది. ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్షల్లో ఎటువంటి మార్పు లేదు.

ఫిబ్రవరి 25 తేదీ నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభం : ఇంటర్​ వార్షిక పరీక్షలు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 25 తేదీ నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. 25న ఫస్ట్ ఇయర్, 26వ తేదీన సెకండియర్ పరీక్షలు మొదలుకానున్నాయి. సబ్జెక్టుల వారీగా పరీక్షల కాలపట్టికను ఇంటర్‌ బోర్డు గతంలో విడుదల చేసింది. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు రాత పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ప్రయోగ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 2వ తేదీ నుంచి 21 వరకు ప్రతి రోజూ 2 షిఫ్టుల్లో నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 9 నుంచి 12, మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 5 గంటల వరకు ప్రాక్టికల్స్‌ జరుగుతాయి. ఇంగ్లీష్​లో ప్రాక్టికల్స్‌ (20 మార్కులకు) ఫస్టియర్‌ విద్యార్థులకు జనవరి 21న, సెకండియర్‌కు 22న జరుగుతాయి. ప్రథమ ఏడాది విద్యార్థులకు జనవరి 24వ తేదీన పర్యావరణ విద్య పరీక్ష నిర్వహిస్తామని కృష్ణ ఆదిత్య తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంటర్‌ ప్రథమ, ద్వితీయ కలిపి సుమారు 9.50 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయనున్నారు.

ఇదీ కాలపట్టిక
తేదీఫస్టియర్తేదీసెకండియర్
ఫిబ్రవరి 25ద్వితీయ భాషఫిబ్రవరి 26ద్వితీయ భాష
ఫిబ్రవరి 27 ఆంగ్లంఫిబ్రవరి 28 ఆంగ్లం
మార్చి 2

గణితం-1ఏ

వృక్షశాస్త్రం

పొలిటికల్ సైన్స్

మార్చి 4

గణితం- 2ఏ

వృక్షశాస్త్రం

పొలిటికల్ సైన్స్

మార్చి 5

గణితం- 1బి

జంతుశాస్త్రం

చరిత్ర

మార్చి 6

గణితం- 2బి

జంతుశాస్త్రం

చరిత్ర

మార్చి 9

భౌతికశాస్త్రం

ఆర్థికశాస్త్రం

మార్చి 10

భౌతికశాస్త్రం

ఆర్థికశాస్త్రం

మార్చి 12

రసాయనశాస్త్రం

కామర్స్

మార్చి 13

రసాయనశాస్త్రం

కామర్స్

మార్చి 14

పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్

బ్రిడ్జి కోర్సు గణితం

మార్చి 16

పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్

బ్రిడ్జి కోర్సు గణితం

మార్చి 17

మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్

జాగ్రఫీ

మార్చి 18

మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్

జాగ్రఫీ

చక్కని ప్రణాళికతో పరీక్షలకు సన్నద్ధం : ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకు చాలా తక్కువ సమయం ఉంది. ఇప్పటి నుంచే పిల్లలు పబ్లిక్ పరీక్షలపై దృష్టి పెట్టేలా తల్లిదండ్రులు, అధ్యాపకులు చూసుకోవడం మంచిది. చక్కని ప్రణాళికతో పరీక్షలకు సన్నద్ధం అయితే విజయం తథ్యమని అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ టైంలో విద్యార్థులు మానసికంగా, శారీరకంగా బలంగా ఉండటం కూడా చాలా అవసరం. ఇందుకు విద్యార్థులతో ధ్యానం, యోగా, వ్యాయామం లాంటివి సాధన చేయించడం ఎంతో అవసరం.

ఎప్పటికప్పుడు రివిజన్ : ఇప్పటికే పూర్తైన పాఠ్యాంశాలు ఎప్పటికప్పుడు రివిజన్ చేసుకోవాలి. అందులోని ప్రధాన అంశాలను ప్రత్యేకంగా నోట్స్​లో రాసుకుంటూ ఉండటం చాలా మంచిది. ప్రిపేర్ అయిన టాపిక్స్​పై గతంలో ప్రశ్నలు ఏ విధంగా ఇచ్చారనేది పరిశీలన చేయాలి. గత ప్రశ్నపత్రాలను సాధన చేయడం వల్ల ప్రశ్నలు ఇచ్చే తీరు అర్థం అవుతుంది.

సమయం వృథా చేయవద్దు : ఇంటర్మీడియట్ అనేది విద్యార్థిల జీవితంలో ఓ కీలకమైన దశ. పరీక్షల్లో ఎక్కువ మార్కుల సాధనకు సమయపాలన చాలా అవసరం. అందువల్ల టైం వృథా చేయవద్దు. సరైన ప్రణాళికతో చదివినట్లయితే ఉత్తమ మార్కులు పొందటం చాలా సులభమని నిపుణులు అంటున్నారు.

