ETV Bharat / state

మైనర్లతో డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ - రూ.1.15 కోట్ల హ్యాష్‌ ఆయిల్‌ పట్టివేత!

హ్యాష్ ఆయిల్ తరలిస్తున్న బాలుడిని పట్టుకున్న తెలంగాణలోని రాచకొండ పోలీసులు - స్వాధీనం చేసుకున్న హ్యాష్‌ ఆయిల్, ఫోన్‌ - బాలుడు అల్లూరి జిల్లా వాసిగా గుర్తింపు

Hash Oil worth Rs. 1.15 Crore Seized From Hyderabad
Hash Oil worth Rs. 1.15 Crore Seized From Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 12:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hash Oil worth Rs. 1.15 Crore Seized From Hyderabad: ఏపీలో మత్తు పదార్థాలపై కూటమి ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతున్నప్పటికీ దీని జాడ్యం ఇంకా పూర్తిగా పోలేదు. ముఖ్యంగా అధిక స్థాయిలో డ్రగ్స్​ను మైనర్ బాలురే గుప్పుమనిపించడం విచారించదగ్గ విషయం. కొన్నిచోట్ల అంగట్లో సిగరెట్‌ దొరికినంత సులభంగా గంజాయి విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. బడికి వెళ్లే పిల్లల బ్యాగుల్లోనూ మత్తు పదార్థాలు ఉండటం గమనార్హం. గంజాయి, ఇతర మత్తు పదార్థాలు వల్ల యువత, బాలల జీవితాలను చిత్తు చేస్తున్నాయి. మత్తుకు బానిసలు అయినా యువత డబ్బుల కోసం నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు.

గంజాయి రవాణాలో స్మగ్లర్లు కొత్త ఎత్తులు వేస్తున్నారు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా పిల్లలతో మత్తు పదార్థాలు రవాణా చేయిస్తున్నారు. ఒడిశా కేంద్రంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ చీకటి దందాను రాచకొండ పోలీసులు బట్టబయలు చేశారు. ఏపీ నుంచి నగరానికి వచ్చిన ఓ బాలుడు అనుమానాస్పద స్థితిలో కనిపించటంతో తనిఖీ చేశారు. అతని నుంచి రూ.1.15కోట్ల విలువైన 5.1 కిలోల హ్యాష్‌ ఆయిల్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బాలుడిని జువెనైల్‌ సెంటర్​కు తరలించారు. రాచకొండ కమిషనరేట్‌లో శుక్రవారం సీపీ సుధీర్‌బాబు వివరాలు వెల్లడించారు.

Hash Oil Seized From Hyderabad
స్వాధీనం చేసుకున్న హ్యాష్‌ ఆయిల్, ఫోన్‌ (Eenadu)

పిల్లలకు సెల్‌ఫోన్లు ఇస్తూ: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మాడుగుల మండలానికి చెందిన ఓ బాలుడు ఏవోబీ ప్రాంతంలో కూలీకి వెళ్లినప్పుడు, అక్కడ ఒడిశాకు చెందిన గంజాయి స్మగ్లర్‌ దేబేంద్ర జోడియా అలియాస్‌ శ్రీను పరిచయం అయ్యాడు. చదువురాని పిల్లలనే ఏరాగా చేసుకుని, వారికి డబ్బు ఆశ చూపి ఏజెంట్లుగా మలచుకునేవాడు.

ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక్కో సెల్‌ఫోన్‌ ఇచ్చేవాడు. అతను మారుమూలన ఉంటూ వారికి దిశానిర్దేశం చేసేవాడు. ఇదే తరహాలో ఈ బాలుడితో అనేక ప్రాంతాలకు హ్యాష్‌ ఆయిల్‌ సరఫరా చేయించాడు. ఈ నెల 15న స్కూల్‌బ్యాగ్‌లో 5.1 కిలోల హ్యాష్‌ ఆయిల్‌ ఉంచి, బాలుడి చేతికి అప్పగించాడు. బుధవారం ఉదయం ఘట్‌కేసర్‌ రైల్వేస్టేషన్‌లో భుజాన బ్యాగుతో అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన బాలుడిని మల్కాజిగిరి ఎస్‌వోటీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని ప్రశ్నించారు. అప్పుడు మైనర్లతో డ్రగ్స్‌ సరఫరా చేస్తున్న విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. గతంలో తాను విశాఖపట్నం, విజయవాడ తదితర ప్రాంతాల్లో హ్యాష్‌ ఆయిల్‌ అప్పగించినట్టు వెల్లడించాడు. ఇద్దరిపై కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులు దేబేంద్ర కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

మత్తులో ఊగుతున్న మైనర్లు - సిగరెట్​తో మొదలెట్టి గంజాయి దాకా

గంజాయి దుష్ప్రభావాలపై ప్రభుత్వం, స్వచ్ఛంద సంస్థలు అవగాహన కల్పిస్తున్నా, పోలీసులు ఎక్కడిక్కడ ఉక్కుపాదంతో అణచివేస్తున్నా పూర్తి స్థాయిలో కట్టడి చేయలేకపోతున్నారు. డ్రగ్స్​కు బానిసైన వారిలో ఎక్కువ మంది మైనర్లే ఉంటున్నారు. మొదట స్నేహితుల ఒత్తిడితో రుచి చూస్తున్నారు. బాల్యంలోనే చెడు సావాసాలకు ఆకర్షితులు అవుతూ పక్కదారి పడుతున్నారు. ఫలితంగా ఆరోగ్యం, కుటుంబ గౌరవం, ధన నష్టం, భవిష్యత్తు దెబ్బ తింటున్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా నగరాలు, పట్టణాల్లో ఈ తరహా సంస్కృతే పెరుగుతోంది. పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసుల గణాంకాలే ఇందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు.

స్కూల్‌, కాలేజీలకు డుమ్మా - వారు గుట్టు విప్పితే గుప్పుమంటున్న గంజాయి

TAGGED:

MINOR SMUGGLING HASH OIL
POLICE SEIZE HASH OIL IN HYD
HASH OIL SEIZED IN HYD
భారీగా హ్యాష్ ఆయిల్ పట్టివేత
MINOR BOY TRANSPORTING HASH OIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.